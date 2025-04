A nehezebb gazdasági környezet hatására jelentősen átalakultak a fogyasztói szokások, sokkal jobban megnézzük, hogy mire költünk. A nagyobb kiadások előtt mindig is osztottunk-szoroztunk, de a közelmúltban hozzá kellett szoknom ahhoz, hogy az apró kiadások árát is figyelem. Egyre fontosabb szempontok a jó ár-érték arány, valamint a tudatosabb vásárlási szokások kialakítása.

A sport alapvető, de mennyibe fog kerülni?

A kiadásainkból is nekünk faragni kellett az elmúlt hónapokban, viszont van egy dolog, amiből nem vagyunk hajlandóak engedni, ez pedig a sport. A testmozgás része kell, hogy legyen a mindennapoknak, ennek pozitív hatásait nem lehet eléggé hangsúlyozni. A kiskamaszok esetében ez fokozottan fontos. Marci most tizennégy éves, Lilla pedig tizenkettő, meggyőződésem, hogy az iskolai terhelést sem bírnák annyira, ha nem lennének rendesen „lemozgatva”. Marci úszni jár, erre azért is szükség van, mert múlt nyáron hirtelen megnőtt, a gerince miatt az orvos is javasolta ezt a mozgásformát. Lilla pedig hatéves kora óta focizik, hihetetlenül büszke rá, hogy egy amatőr lány focicsapat tagja, nála már csak az apja büszkébb, hogy a lánya focimeccseire járhat ki szurkolni. Hétvégén pedig, kirándulunk, felfedezzük a környék erdőit, ez egyszerre testmozgás és családi program is.

Egyikünk sem versenysportoló, jó eséllyel a gyerekek sem lesznek azok, de mozogni kell, hiszen az öröm, egészség és élmény. Ehhez viszont szükség van felszerelésre, aminek mindenképp minőséget kell képviselnie. Egy-egy rosszul megválasztott cipő vagy akár zokni, könnyen okozhat sérülést vagy kellemetlenséget mozgás közben. Ezen felül egy alacsony minőségű árut többször meg kell fizetni, mert könnyen tönkremegy. Ezeken a dilemmákon lendített túl egy kolléganőm, akinek panaszkodtam, hogy tartok tőle, hogy a „normális” színvonalat képviselő sporteszközök beszerzést nem fogja bírni a pénztárcám. Ő hívta fel a figyelmemet a Decathlon Kék termékeire.

A márka jelszava ezzel a termékcsoporttal kapcsolatban azt hangsúlyozza, hogy „Több sport, kevesebbért”, vagyis a Kék termékek kifejezetten ár-érték arányukkal segítenek hozzá minél több embert, hogy rendszeres testmozgással tegyen testi és lelki jólétért.

Futball-labdák és úszószemüvegek között

Mivel több dolog beszerzése is halaszthatatlan volt, így egy szombati délelőtt elmentünk a közeli Decathlon áruházba bevásárolni. Ebből az első és legtöbbet emlegetett egy ötös méretű futball-labda volt. Lilla fél éve, a születésnapja óta rágja a fülünket, hogy ő már a legutóbbi meccsén is két gólpasszt adott, nem való, hogy „kicsinek” készült négyes mérettel rúgja a bőrt hétvégenként a kertben. Mindenképpen kell neki egy felnőtt méret. Ezen felül ragaszkodtunk még pár darab futballsportszárhoz is. Kezdi kinőni azokat, amiket most használ, ráadásul jönnek a meleg napok, szüksége van olyanra, ami kiváló légáteresztő tulajdonságokkal rendelkezik.

Így az első meglepetést a futball felszereléseknél ért minket. A Kék termékek között szereplő First Kick futball-labdák mindössze 2490 forintba kerültek. A futballsportszárakkal gyorsan végeztünk, 38-as méretig lehetett kapni egy amatőr focista számára minden tekintetben megfelelő terméket, mindössze 1290 forintért.

A következő körben az úszó felszerelésekhez mentünk. Marci idén lett középiskolás, az elmúlt tanévig bezárólag rendszeresen karatézott. Az általános iskolai tornatanárja tartott edzést helyben, az iskolában. Mivel elballagott, ez a lehetőség megszűnt, de a gerince miatt nagyon jó választásnak tűnt helyette az úszás. Ehhez kellett úszónadrág, úszószemüveg és úszósapka, hiszen amiket régebben használt, azokat már réges-rég kinőtte. A gimnazista órarendbe is beilleszthető két alkalomra alapdarabokat akartunk, amelyek minőségiek is, ráadásul még jól is néznek ki. Ilyet 1490 forintért találtunk, ez nagyjából annyi, mint két doboz tejföl ára, vagyis ár és érték arányban jó eséllyel verhetetlen. Ezek után már nem lepődtem meg azon, hogy úszószemüveget és úszósapkát is találtunk ezer forint alatt a Kék termékek között. Ráadásul mindegyik bőven fogja bírni azt a használattal járó igénybevételt, ami egy kezdő úszót jellemez.

Fotó: Dechatlon

Egy túracipő, ami nem drága, viszont szükséges

A gyerekeknek szánt dolgok után a férjemnek kellett tavaszi-nyári napokra túracipőt venni. A réginek levált a talpa, helyette a sportcipőjét használta, azt mondta, hogy nem költ túracipőre. Múlt héten azonban a Vértesben, Vitányvárból lejövet a meredek szakaszon elcsúszott és nagyon csúnyán meghúzta a bokáját, és csak családi támogatással jutott vissza a Csákányospusztai parkolóhoz. Az eset jól példázza, miért nem lehet sportcipőben túrázni: csúszik a talpa és nem tartja a bokát. Túrázáshoz túracipő kell. Ezeknek a lábbeliknek az ára a csillagos ég is lehet, de a Kék termékek között mindössze 6990 forintért kapható Quechua túracipőt, amely családi kirándulásokhoz minden tekintetben ideális darab. (Azóta már megjárta Dobogókövet és a Csóványost is, így biztosan mondhatom, hogy bevált.) A szintén Kék termékek között található 10 literes Arpenaz hátizsákba pont belefér az esőkabát, a kulacs és a szendvics, amire egy kirándulásra elindulunk.

De én magam sem távoztam üres kézzel a Decathlon áruházból, szükségem volt egy fitnesz nadrágra, amit bármilyen helyzetben használhatok, amikor kalóriát égetek, legyen szó otthoni tornákról, esti kocogásról vagy hétvégi kirándulásról. A Kék termékek között ilyet is találtunk nagyon kedvező ár-érték arányban, mindössze 4990 forint volt a női leggings. (Ráadásul fekete színben is találtam, ami optikailag karcsúsít.)

Egyszóval alaposan bevásároltunk, és nem egy olyan dolgot vettünk, amiket előreláthatólag akár több évig is használni fogunk. Fejben számoltam, miközben egyre-másra belekerültek a kosárba a Kék termékek, és örömmel nyugtáztam, hogy tényleg több sportot kapunk kevesebbért, hiszen 26 ezer forint alatt volt, amit fizettünk. Vásárlás előtt ennél nagyobb összeggel kalkuláltunk, így úgy éreztük, ezek után megengedhetjük magunknak, hogy beüljünk fagyizni a közeli cukrászdába. Ha másért nem, azért, hogy legyen mit lemozogni.

