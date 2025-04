A szervezők célja, hogy összehozzák a kutyatartókat, leendő gazdikat, kutyás szakembereket és állatbarát családokat egy tartalmas napra, amely minden korosztálynak szórakozást nyújt. Ezen a napon a családok szívesen töltik idejüket a szabadban, élvezve a természet és a különféle programok kínálta lehetőségeket, a DOGZ Fesztivál pedig tökéletesen illeszkedik a Városliget családi rendezvényeinek sorába.

Rengeteg gyerek nőtt fel úgy, hogy a május 1-jei rendezvényekhez kapcsolódóan helyszínek, illatok, ízek, pillanatok végül meghatározó emlékekké váltak. Most is van erre lehetőség, ugyanis a munka ünnepén egész nap színes és izgalmas élmények közül válogathatnak a látogatók, kicsik és nagyok, kettő és négylábúak egyaránt. Unatkozni szinte lehetetlen, hiszen közel 50 elemből áll a DOGZ Fesztivál programtáblája. Minden programlehetőség a tartalmas élmények és a felelős állattartás fontosságát hangsúlyozza. Aki még nem látott kutyatánc produkciót, frisbee- és treibball bemutatót, akkor itt erre is lehetősége nyílik, valamint bepillantást nyerhetünk a bombakereső- és mentőkutyák munkájába is.

A gyermekeket külön helyszín fogadja, ahol játékos formában tanulhatnak a felelős állattartásról, sőt a nap folyamán megtanulhatják az alapvető kutyatrükkök tanítását is. A kutyatartás felelőssége is fontos téma, amelyet a fesztivál is kiemelten kezel. A gyermekek számára szervezett játékos programok segítenek megértetni a felelős állattartás alapelveit, és a fiatalok már korán megtanulhatják, hogyan bánjanak helyesen kedvenceikkel.

A sportosabb vendégek számára a Juti-Futi kutyás futóverseny kínál lehetőséget a közös mozgásra, a közösségi élményt pedig a falkaséták biztosítják, itt többféle kutyacsoporthoz, fajtacsoporthoz csatlakozhatnak.

Kutyaszeretők, gazdik, jövőbeli örökbefogadók és mindenki, akinek megdobban a szíve egy cuki tappancs láttán – őket várjuk május 1-jén a Városligetbe. Az előző fesztivál óta, amin 3500-an gyűltünk össze, alig több mint fél év telt el, de már alig várjuk, hogy újra állatbarátokkal és kutyákkal töltsük meg a Nagyrétet. Igyekeztünk a legszínesebb programot összeállítani, hogy egy egész napos tartalmas élményt nyújthassunk

– mondta el Jakab Viktória, a szervező We love Dogz magazin főszerkesztője.

A tematikus programok mellett a rendezvényen állatorvosok, trénerek és viselkedés-szakértők tartanak előadást az egészséges és kiegyensúlyozott kutyatartásról. A kutyás világgal most ismerkedőknek pedig állatvédő szervezetek segítenek örökbefogadható blökik jelenlétében, illetve szakemberek adnak tanácsot az életvitelünkhöz illő fajta megtalálásában.

A DOGZ nem csupán egy fesztivál, hanem egy közösségi ünnep, ahol a kutyások egymásra találnak, a gyerekek átérzik a felelős állattartás fontosságát, a gazdik új ismereteket szerezhetnek, a kutyák pedig boldogan rohangálhatnak egész nap

– tette hozzá Reiber Gabriella, a magazin ügyvezetője.

A rendezvényre való belépés mindenki számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet érdemes még előzetesen elvégezni ezen a weboldalon.

Nem csak élménnyel gazdagodhat, aki regisztrál a fesztiválra, hanem a DOGZ Klubhoz csatlakozva értékes nyereménnyel is, mert a tagok 2025. április 14. - április 30. között nyereményjátékon is részt vehetnek. Két szerencsés kutyabarát egy-egy igazán hasznos Philips háztartási kisgéppel gazdagodhat! A nyereményjátékban való részvételhez nem kell mást tenni, mint belépni a DOGZ Klubba, és bepipálni a részvételi szándékot a játékban.

A DOGZ Klubtagok szavazzák meg idén a DOGZ-díj Példamutató gazdi nyertesét (jelöltek: Erős Antónia, Gregor Bernadett, Kőbán Rita, Puskás-Dallos Peti, Sárközi Ákos, Török Ábel), de különleges lehetőséget kaptak egy hiánypótló könyv kapcsán is! A boldog és kiegyensúlyozott közös élet kialakításához, megerősítéséhez rövidesenmegvásárolható azÉrtsd a kutyád! című könyv . Udvarhelyi-Tóth Kata biológus és kutyaiskolai oktató, illetve Csörgő Balázs, a Dog Solution kutyaiskola alapítójának közös szerzeménye május 1-jén debütál, amely nagyszerű tanácsokkal és gyakorlati útmutatókkal segít, hogy jobban megértsük kutyusunk kommunikációját, viselkedését és fejlődését. A szerzőkkel a DOGZ Fesztiválon is találkozni lehet a VAU-TALKZ konferencia-színpadán az eseményhez kapcsolódó könyvbemutatón!

Végül, de nem utolsósorban akár rekordot is dönthet, aki a tacskós falkasétán részt vesz. Hazánkban igen népszerű a kutyák ezen fajtája, az eredetileg borzvadászatra kitenyésztett eb családi kutyaként is csodásan megállja a helyét, sőt, ő lehetett az első olimpiai kabalaállat is. Mivel idén is több százan jelezték részvételi szándékukat a fajta falkasétájára (erre itt van lehetőség regisztrálni), a szervezők szeretnének csúcsot állítani az együtt gyalogló tacskók számával. A kezdeményezést a helyszínen a Magyar Rekordok által delegált szakember hitelesíti. Kedvcsinálóként itt megtekinthető pár kép a cuki rövidlábúak tavalyi falkasétájáról, ami idén 13:00 órakor rajtol a Fesztivál bejáratától.

BRAND & CONTENT