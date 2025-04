A XIII. kerület kétségkívül a város egyik legnépszerűbb része. Óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben, megannyi fejlesztés valósult meg, emiatt pedig továbbra is sokan választják új otthonunknak ezt a kerületet. Azonban van egy igen különleges szeglete is, amelyet talán még nem sokan ismernek.

A nagyvárosi élet a sok lehetőség mellett kihívásokkal is jár. Sokan a munkalehetőségek miatt költöznek Budapestre, de akár tősgyökeres valaki, akár vidéken született, a város zajos mindennapjai miatt a legtöbben - egy idő után biztosan - szeretnének egy olyan otthont, ahol ki tudnak szakadni a mindennapi mókuskerékből. Szerencsére Budapesten is vannak ilyen helyek, ahol meg lehet találni azt a nyugalmat, amire a nap végén vágyunk, és mégsem kell hozzá az agglomerációba költözni.

A XIII. kerület népszerűsége elsősorban a kiváló lokációnak és infrastruktúrának köszönhető. A pesti oldalon található városrész hosszan nyúlik el a Duna mentén a Margit és az Árpád híd között, ami eleve meghatározza a hangulatot. A parton lehet sétálni, sportolni, kikapcsolódni, a víz közelsége megnyugtatóan hat. Emellett nagyon jó a közlekedés, mivel a buszok és a trolik mellett itt jár a 3-as metró, a 14-es és az 1-es villamos is, amelyekkel könnyedén, akár részben vagy egészben kötöttpályás útvonalon el lehet jutni a város különböző pontjaira. A megannyi fejlesztés révén pedig sorra épülnek az új iroda- és társasházak, szépülnek, fejlődnek a bölcsődék, óvodák, parkok, valamint az egészségügyi szakrendelők.

A kerület egyik népszerű, legnagyobb városrésze Angyalföld. Megtalálhatóak itt panelek és újépítésű, valamint régi téglából épült lakóházak ugyanúgy, mint kertes házak. Angyalföld azért is nagyon közkedvelt része a kerületnek, mivel csendes, mégis jó a közlekedés, változatos bevásárlási, sportolási és kikapcsolódási lehetőség áll a helyiek rendelkezésére, valamint zöld parkok, árnyas fák és sétányok teszik kellemesebbé az ittlétet. Itt folyik át a Rákos-patak is, – Pest legnagyobb vízhozamú és legjelentősebb patakja - amely a Gödöllői-dombságból indul. Négy kerületen folyik át, összesen 23 kilométert megtéve a fővárosban, hogy a XVII., a X., a XIV. kerületeken át a XIII.-ban a Dunába érjen.

A Rákos-patak és zöld környezete, Angyalföld természeti kincsének számít, ezért a városvezetés évek óta fejleszti ezt a területet. A patak nevét a korábban benne élő rákokról kapta, és bár egy időben kihaltak, az önkormányzat tájékoztatása szerint az utóbbi évek környezetvédő tevékenységének köszönhetően ma már ismét megtalálhatóak itt. A vízparti környezetet más lakók is élvezik: vadkacsák, halak és vízinövények. A Rákos-patak partján sétálva kicsit ki tudunk szakadni a nagyváros zajából és forgatagából, ami tavasszal és nyáron mutatja a legszebb arcát: madárdal, békésen úszkáló kacsák és kellemes vízcsobogás.

A fejlesztéseknek köszönhetően a Rákos-patak környéke az elmúlt években igazán szemet gyönyörködtető megújuláson ment keresztül. 2017-ben adták át a Kubala László parkot, amely a Béke utca és a Tahi utca közötti területen fekszik, a patakpartot is magában foglalva. Az átalakítások keretein belül játszóteret, kerékpárutat, térkövezett sétautakat építettek ide, továbbá egy lépcsőszerű közösségi pihenőteraszt is kialakítottak a parton, így már nemcsak sétálgatni lehet, hanem le is tudunk ülni, megpihenni, élvezni a természetet.

Annak érdekében, hogy a patakpart mindkét oldala átjárható legyen, a népszerű Rozsnyay és Hajdú utcák magasságában egy fahidat építettek. A sportolni vágyók egy 1186 méteres rekortán futópálya előnyeit élvezhetik, emellett elkészült egy kültéri edzőpark is, ahol futás előtt és után lehet nyújtani vagy éppen erősíteni.

Ezen a csendes, kertvárosi hangulatú környéken számos ingatlanberuházás is történt az utóbbi években. A Rákos-patak partjának Rozsnyay utca felé eső részén épült fel a Le Jardin 1 lakópark, emellett idén áprilisban kezdődött meg a lakófejlesztés második ütemének értékesítése is. Mindkét lakóprojekt közvetlen parkkapcsolattal rendelkezik, így a házból kilépve szinte azonnal a patakpart futópályával, edzőparkkal rendelkező szakaszára érünk. A közelben minden szükséges megtalálható: élelmiszerüzletek, orvosi rendelő, gyógyszertár, oktatási intézmények. A jó infrastruktúrának köszönhetően a Váci úti irodafolyosó is gyorsan elérhető, de a belvárosba is könnyedén eljuthatunk akár tömegközlekedéssel, akár autóval.

A Rákos-patak környéke amellett, hogy csendes, zöldövezeti környezet és remek infrastruktúrával rendelkezik, a kulturális és sportolási lehetőségekre vagy gasztronómiai élményekre vágyóknak is jó választás. Hiszen a közelben található az Angyalföldi Láng Sportcsarnok, a Láng Művelődési Központ, a József Attila Színház, de wellness és fitness termek is várják a sportolni vágyókat.

BRAND & CONTENT