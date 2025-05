A szeszélyes tavaszi hónapok alatt nemcsak az időjárás lesz változékony, hanem mi magunk is hajlamosabbak vagyunk változtatni. A jó idő, a hosszabb nappalok és a friss levegő szinte kínálják a lehetőséget, hogy kicsit jobban odafigyeljünk magunkra, és tudatosabban álljunk a bennünket érintő fontos kérdésekhez.

Sokan most kezdenek el újra mozogni, egészségesebben étkezni, vagy belevágni valamilyen régóta halogatott életmódváltásba. Végre ki lehet menni futni, biciklizni, túrázni, vagy csak egyszerűen kiszabadulni a négy fal közül, és ilyenkor az embernek jobban van kedve, ideje, energiája magával is törődni. Ebben az időszakban gyakrabban merül fel az is, hogy talán ideje lenne leszokni a dohányzásról, vagy legalább csökkenteni az ártalmakat.

Ilyenkor, már csak a tájékozódás miatt is, érdemes megnézni, mit tudunk valójában a dohányzásról, az ártalmakról, és arról, hogy mit tehetünk önmagunk és környezetünk megóvása érdekében.

Természetesen a legjobb döntés az, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mihamarabb teljesen abbahagyjuk. De mi van azokkal, akik mégsem szoknak le? Számukra is vannak ma már opciók, hiszen tájékozódhatnak az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. Léteznek ugyanis olyan tudományosan vizsgált, égés és füst nélküli alternatívák, amelyek – bár nem kockázatmentesek – a hagyományos cigarettához képest csökkenthetik az ártalmakat. Fontos azonban tudni, hogy a dohányzás minden formája káros, így ezek az alternatívák is tartalmaznak például nikotint, amely amellett, hogy függőséget okoz, megemeli a szívfrekvenciát. A dohányzás ártalmait egyetlen módon lehet teljes mértékben megszüntetni – ha el sem kezdünk dohányozni, vagy minél hamarabb leszokunk róla.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.