Vajon milyen környezeti terhelésnek tesszük ki bolygónkat, amikor kihajítjuk a szemétbe egy aeroszolos dezodor vagy légfrissítő palackját? Egyre többen vannak, akik felteszik maguknak ezt a kérdést, és nem véletlenül. Csak Európában évente 2 milliárd ilyen palackot dobnak ki, ami 6 Eiffel-toronynyi alumíniumszemetet jelent.

A fenti adatok a Rossmann által szervezett rendezvényen hangzottak el május 7-én. Az esemény apropója a Respray újratöltő automatájának bemutatója volt, amely immár 30 Rossmann üzletben érhető el országszerte, és megoldást nyújthat a fenti problémakörre.

„A környezetvédelem és a vállalkozás közös metszete”

A rendezvény központi eleme egy kerekasztal-beszélgetés volt, amelyen a Respray automata megalkotói, akik egyben a gyártó startup cég ügyvezetői is: Réti Andor és Zámbó Gergely mellett a Rossmann képviselője, továbbá az automatában elérhető kozmetikai márkák képviselői és tartalomgyártók is részt vettek.

Az inspiráló beszélgetés során többek között az automata megszületéséről is hallhattunk. Réti Andor és Zámbó Gergely története régre nyúlik vissza, a gimnáziumban is együtt koptatták a padot. Már ekkor eldöntötték, hogy a későbbiekben együtt szeretnének majd valamilyen vállalkozást létrehozni, aminek a középpontjában egy „zöld” kérdés áll majd. „Mindenképpen olyat akartunk, ami a környezetvédelem és a vállalkozás közös metszete” – mondta Andor. A cél megvalósítása érdekében Andor gépészmérnöki szakra ment, Gergely pedig közgazdasági irányba tanult tovább. Pár éve merült fel bennük az aeroszolos hajtógázzal működő palackok problémája, mivel sok más hulladéktól eltérően ezeket nem lehet újrahasznosítani. „Műszaki szemmel nézve is ez egy jelentős probléma” – világított rá Andor. Aztán rájöttek, hogy nagy fába vágták a fejszéjüket, hiszen nem volt hova visszanyúlni, mivel a világon még nem létezett eredményes megoldás erre.

Már 30 helyen, könnyű és kényelmes használattal „tölthetünk újra”

Végül sikerült kitalálniuk egy megoldást, amiben a Rossmann azonnal meglátta a fantáziát. Ennek eredményekében először 2023-ban állítottak fel 3 fővárosi üzletben aeroszolos, hajtógázzal működő palackoknak újratöltő automatát, de akkor még csak a drogéria saját márkás termékeire lehetett használni.

Jelenleg újabb mérföldkőhöz ért a Respray és a Rossmann együttműködése, immár 30 helyen, budapesti és vidéki nagyvárosi üzleteikben is elérhető a szolgáltatás. Az automata kínálata is jóval szélesebb lett, más márkák is csatlakoztak, továbbá testápolók, testszérum és revitalizáló testpermert is tölthető már újra.

A rendezvényen mi is ki tudtuk próbálni az automatát. Nagy érintőképernyője miatt jól látható, könnyen kezelhető, a folyamat egyszerű és pár perc alatt kész is vagyunk vele. Egy palack jelenleg még csak ötször tölthető újra, viszont minden egyes töltéssel 300 gramm szén-dioxid-szennyezést akadályozhatunk meg. A flakon ráadásul nem propán-bután gázzal működik, hanem környezeti szempontból sokkal kedvezőbb hatású sűrített levegővel.

„A Rossmann így képzeli el a jövő drogériáját: kényelmes és fenntartható”

– hangsúlyozta Gyuris Fruzsina, a cég saját márkás kategória menedzsere.

Hazai gyártású natúrkozmetikumok az automatában

Az új Respray automatához olyan gyártók csatlakoztak a Rossmann-on keresztül, mint a Nagora Manufaktúra, a Sofia Michelle Natúrkozmetikumok és a Yamuna, az ő képviselőik szintén részt vettek a sajtótájékoztatóval egybekötött rendezvényen. Mindhárom cég magyar vállalkozás, akik ügyelnek arra, hogy termékeik összetevői lehetőleg hazai forrásból származzanak. A Nagora például itthon termesztett gyógynövényeket használ kozmetikumaihoz. A partner vállalkozások örömmel szálltak be a munkába, a Sofia Michelle képviselője, Gera Mihály Zsófia hangsúlyozta, hogy ők egy ideje már gondolkodtak refill palackokon, így valamiféle „égi jelként” értelmezték, amikor lehetőség adódott erre.

A fenti magyar cégek jóvoltából olyan termékek is kerültek a Respray automatába, mint a Nagora uborka illatú, uniszex dezodorja vagy a Sofia Michelle zöldteás-citromos illatú dezodorja, amely minősített natúrkozmetikum. A Yamuna szeretett volna testápolót is gyártani az automatába, számukra az jelentett kihívást, hogy megfelelő állagú permetet tudjanak előállítani. Ez végül sikerült: a testpermet használata kényelmes és praktikus is, mivel nem szükséges elkenni.

Az uniós szabályozás is a refill irányába mutat

A Rossmann tapasztalatai szerint az automaták egyre népszerűbbek, sokan keresik őket. Volt olyan vevőjük is, aki Nyíregyházáról utazott Budapestre, hogy újratöltse a palackokat, míg mások gazdasági okokból élnek a lehetőséggel.

Fontos hangsúlyozni, hogy az újratöltött palackok nagyjából 30 százalékkal olcsóbbak, mintha flakonnal együtt vennék meg a terméket.

A Rossmann kutatásai szerint – a közvélekedéssel ellentétben – nem csupán a fiatalok, hanem az idősebb generáció is kifejezetten tudatos, ha környezetvédelmi kérdésekről van szó. Balázs Áron, a kerekasztal-beszélgetésre meghívott tartalomgyártó szerint azonban fontos a fiatalok felé is kommunikálni, hogy a „zöld” tetteink nem feltétlenül kívánnak tőlünk nagy erőfeszítéseket. A könnyen elérhető és használható Respray automata pedig pont ezt a gondolatot támasztja alá, hiszen nem kerül több energiába, csak egy újfajta megoldást kell alkalmaznunk a bejáratott helyett. A beszélgetésen elhangzott az a fontos és talán sokak számára nem ismert információ is, hogy a szakértők szerint hazánkban a lakosság jóval tudatosabb környezeti kérdésekben, mint más európai országokban, így erre joggal lehetünk büszkék. Az esemény nagyon jó hangulatban telt, sok érdekes információt hallhattunk és élmény volt kipróbálni a Respray automatát is, mi biztosan használni fogjuk.

És mit hoz a jövő? A cégalapítók szeretnének tovább terjeszkedni, akár a kozmetikumok irányába, de hangsúlyozták, hogy technológiájuk sok más aeroszolos meghajtású palackban árult terméknél, például csavarlazítók, jégoldók esetében is alkalmazható. A további bővülés azonban úgy tűnik, hogy nem csak a vásárlók igényei miatt várható. Az Európai Unió is arra szeretnék sarkallni a kereskedőket, hogy üzleteikben mind az élelmiszer, mind a nem élelmiszer termékek esetében újratöltési rendszereket (refill station) hozzanak létre. A jövő tehát egyértelműen a Respray és Rossmann úttörő megoldásai és reméljük a környezettudatosabb, zöldebb irányba mutat a Föld és mindannyiunk érdekében.

