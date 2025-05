Egy család életében az egyik legfontosabb döntés a lakóhelyük kiválasztása, hiszen ezzel eldől az is, hogy milyen környezetben növekednek majd a gyermekeik. Budapesten van olyan helyszín, ahol annyira ideális a környezet a családok számára, hogy gyakran az odaköltözőkből lokálpatrióták születnek. Ez a Foka-öböl és annak vonzáskörzete. Ezen a folyamatosan fejlődő környéken adják át 2026-ban a közvetlenül Duna-parti Duna Terasz Vistát, valamint hamarosan egy komplex közlekedési és zöldfejlesztés is indul a könyék szívében haladó Cserhalom utcában a XIII. kerületi önkormányzat jóvoltából.

Népszerű lakóhelynek számít a Foka-öböl és annak vonzáskörzete a széles sétálóutcának, a folyópartnak, hajókikötőnek és a modern, csendes lakóövezet szimbiózisának köszönhetően.

A közvetlenül Duna-parti, összesen 632 lakást tartalmazó Duna Terasz Vista lakópark értékesítését múlt év elején kezdték el. Az közkedvelt környéknek és a lakópark egyedi koncepciójának köszönhetően a fejlesztés gyorsan népszerűvé vált a lakáskeresők körében, a lakások több mint 70%-a már gazdára lelt.

A Foka-öböl partján található Duna Terasz Vista a 3-5 szobás családi otthonokra helyezi a hangsúlyt, kínálatában ezek a szokásosnál nagyobb arányban szerepelnek, és ez – a vízparti környezettel együtt – egyedülálló lehetőséget jelent a fővárosi ingatlanpiacon. A fejlesztés keretében a lakóparkot körülvevő utcák is megújulnak, egy új utcát is kialakítanak, és egy mindenki által használható öbölparti sávot építenek.

Több szabadidő, csendes lakóövezet, folyópart és belváros közelsége

Sokan adják fel a fővárosi életmódot és annak előnyeit azért, hogy csendesebb, a gyermekeik számára nyugodtabb környezetben éljenek, vállalva a napi több órányi utazást, annak minden költségével együtt. A Foka-öböl és környezete egy élhető, zöld, de metró közelében fekvő környék, ahonnan tömegközlekedéssel a Nyugati pályaudvar 15 percen belül, a Déli pályaudvar pedig 30 percen belül elérhető. Az ingázással töltött idő megspórolásával válik otthonunk a feltöltődés helyszínévé, ahol van elég hely az elvonulásra, az énidőre is.

Mit mondanak a számok? Tegyük fel, hogy egy kétgyermekes család az agglomerációba, Dunakeszire költözik, a szülők munkahelye pedig a XIII. kerületben van. Ha a tömegközlekedés mellett döntenek, naponta minimum 40 percet töltenek csak vonatozással, és akkor még nem beszéltünk a vasútállomásra való eljutásról, illetve a Nyugati pályaudvarról való közlekedésről.

Ez két diák (945 Ft/fő/hónap) és két felnőtt vármegyebérlet (9450 Ft/fő/hónap) esetén évente 250 ezer forint kiadás a családnak, 5 év alatt - a mostani árakat alapul véve - 1 250 000 forint. (A gyerekeknek a nyári szünetben is szükségük van a vármegyebérletre). A szülők 5 év alatt több mint egy teljes hónapot töltenek vonaton, a gyerekek a nyári és a téli szünet miatt valamivel kevesebbet.

Ha a szülők autóval járnak, akkor a reggeli és a délutáni, kora esti csúcsban akár 45 percig is tart egy út a Nyugati pályaudvarig, vagyis napi szinten átlagosan minimum 90 percet töltenek utazással. (És akkor még nem vettük figyelembe azt, hogy a gyerekeket kiteszik az iskolánál, elviszik edzésre, stb.) Ez 5 év alatt a munkanapokat figyelembe 75 napot jelent. Mennyibe kerül mindez? Ha 8 literes átlagfogyasztásból és havi 20 napnyi ingázásból indulunk ki, havonta – napjaink benzinárával kalkulálva - minimum 40 ezer Ft csak az autózás költsége, ami 5 év alatt 2 millió 400 ezer Ft autónként.

Napi 40 km-nyi ingázás a munkanapokkal számolva havonta körülbelül 800 km-t jelent, 5 év alatt akár 52 ezer km-t. Egy benzines autó CO2-kibocsátását alapul véve (122,3 gramm/100 km) ez 5 év alatt legalább 60 kg CO2-t jelent, amit öt átlagos fa képes kompenzálni egy év alatt.

A kiadásokat növeli a gépkocsi amortizációja, a család életminőségét pedig rontja a dugók miatti stressz, a korai kelés. Amikor a gyerekek főiskolára, egyetemre mennek, illetve Budapesten kezdenek dolgozni, már nem szívesen ingáznak, jövedelmük jelentős részét pedig albérletre kell fordítaniuk.

Az elmúlt évek alatt a fentiek ellenére dinamikusan nőtt az agglomerációba költözők száma, amely természetesen magával hozta az ingatlanárak emelkedését is. Napjainkban a közvetlenül Budapest mellet található agglomerációs települések ingatlanárai vetekszenek a fővárosi árakkal. Azok, akik az e miatt úgy döntöttek, hogy Budapesttől távolabb választanak maguknak megfizethetőbb lakóhelyet, annak ellenére, hogy a munkahelyük, gyermekeik oktatása mégis a fővároshoz láncolja őket, a fenti idő és költségráfordítás akár 2-3-szorosával is számolhatnak. Ráadásul a dinamikusan növekvő lakosságszám sok esetben az infrastruktúra túlterheltségét okozza, amely érinti a közszolgáltatásokat és tömegközlekedést is.

Családosokra hangolva

A Foka-öböl megújuló környezetét nagyra értékelik a nagycsaládosok is. A Duna Terasz Vista koncepciójában ezért a stúdiólakások és kétszobás otthonok mellett tágas terekkel rendelkező, változatos elrendezésű családi otthonok is szerepelnek.

Ahhoz, hogy az otthon a feltöltődés terepe legyen, egy családnak a nagyobb, 4, vagy akár 5 szobás ingatlanok ideálisak – ahol van plusz tér arra, hogy a család minden tagja kikapcsolódhasson. Ha egy szobával nagyobb alapterületű lakást választunk, lehetőség van a kreativitásunk megélésre, a kedvenc hobbinkkal való foglalkozásra, vagy egy plusz munkatér kialakítására, ami home office esetén rendkívüli nagy segítség lehet. De a plusz szoba lehet zeneszoba, VR szoba vagy az alkotás, a közös játék helyszíne, de akár egy nagy gardrób is, aminek köszönhetően rengeteg hely szabadul fel a lakás más helyiségeiben.

A személyes terek, a saját kuckó megléte is alapvetően fontos a fentiekhez. A párok többsége harmincéves kora után köt először házasságot (nők esetében 31, férfiak esetében 33 év az átlagos életkor házasságkötéskor). A gyermekek érkezése után már előre meg kell tervezni, hogy mikor, hogyan tud bővülni a családi otthon. Az, hogy a testvérek mikor költöznek külön szobába, sok tényezőtől függ – nemcsak attól, hogy különböző nemű gyermekekről van-e szó, hanem attól is, hogy mennyi köztük a korkülönbség, milyen a személyiségük, az életritmusuk.

A kiskamaszoknak már kialakul a személyes térre való igényük, és sok konfliktust meg lehet előzni, ha már nem kell a kistestvérrel osztozni a közös szobán. Az utóbbi években a fiatalok kirepülése is kitolódik, a KSH adatai szerint átlagosan 27 éves korunkban költözünk el otthonról, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora élettéren osztoznak a fiatal felnőttek és a szülők.

A családosokat segítik a családbarát szolgáltatások is, úgy, mint játszószoba, játszótér, védett, zárt belső parkok, közösségi tetőteraszok. A szolgáltatási portfolió kialakításánál a fejlesztő figyelembe vette azok esetleges költségvonzatát is. Szempont volt, hogy a havi közös költség egy kezelhető, kifizethető szinten maradjon, miközben a családoknak ideális, fentebb említett kényelmi elemeket sem hanyagolják.

A trendek a nagyobb ingatlanok felé mozdulnak

Egészen más életminőséget jelent a jó levegő, a folyópart közelsége, és az, ha a gyermekek különféle edukációs és szabadidős lehetőségek közül választhatnak – és ezekhez nem kell órákat ingázással tölteni. Egy prémium lakóingatlanban nem terheli a szülőket a házfenntartás és a -felújítás, a kitűnő lokáció miatt mindenki gyorsan hazaér a munkából és az iskolából, és a hétköznapokban is marad idő közös családi programokra, ahogy a tágabb értelemben vett minőségi élettér is elősegíti ezt. Ez mind hozzájárulhat a család harmóniájához.

Kivételes lehetőség, ha a vízparti, természetközeli környezet és a családokra tervezett, nagy alapterületű lakások együtt érhetők el, mégpedig egy olyan lokációval, ami a belváros könnyű megközelítését is lehetővé teszi.

A D&B Real-Estate Ingatlanfejlesztő-Csoportnak a Duna Terasz Vista a negyedik lakóingatlan-fejlesztése a környéken, amelyben nagy számban találhatóak meg olyan otthonok, amelyekkel kifejezetten a gyermekes családokra gondoltak. A gyerekek itt a természet közelében, egy csendes lakóövezetben nőhetnek fel, zárt parkban és játszótéren vezethetik le az óvoda vagy az iskola után az energiáikat. Néhány percre a lakástól pedig várják őket a Duna-part vízparti sétaútjai.

A nagy alapterület és a kivételes lokáció egybeesése a befektetési célú ingatlanvásárlók figyelmét is felkeltheti, hiszen a vízpart közelsége és a kiemelkedő életminőség előrevetíti (ahogy ezt múltbéli tapasztatalatok is mutatják), hogy az ilyen adottságú lakások értéke csak növekedni fog a jövőben.

Ahogy az Otthontérkép magazin is kiemeli,

az újépítésű lakások négyzetméterárait tekintve a XIII. kerületben átlag feletti áremelkedés történt.

Az utóbbi években a nagyobb ingatlanok fejlesztése felé mutatnak a trendek is: az újépítésű lakások kínálati szerkezete megváltozott, az arányok a kisebb stúdiólakásoktól a nagyobb lakások felé mozdultak el. 2024 januárja és 2025 januárja között a 3,5–4 szobás lakások aránya 14 százalékról 19 százalékra emelkedett, míg a 4-5 szobás, vagy annál is nagyobb lakások részesedése mostanra 5 százalékra nőtt.

Új lokálpatrióták születnek

A XIII. kerület Vizafogó városrésze a szemünk előtt születik újjá és rendezett, prémium városnegyed alakul ki. Aki egyszerre vágyik a főváros és a nyugodt, vízparti élet előnyeire, annak érdemes lehet megfontolni egy tágas, családi lakás vásárlását, ahol a gyerekek biztonságos és rendezett környezetben nőhetnek fel. Mivel a Duna Terasz Vista rozsdaövezeti besorolással rendelkezik, bizonyos feltételekkel az 5 százalékos általános forgalmi adó összege is visszakerülhet a lakásvásárlókhoz. Nem utolsó sorban pedig, ez egy olyan lokáció, ahová az itt felnőtt gyerekek szívesen térnek majd vissza, amikor családot alapítanak, hiszen annyira jó emlékek fűzik őket a környékhez.

