A szépség sosem nem megy ki a divatból. Ezt bizonyítja az is, hogy május 23-án és 24-én, immár negyedik alkalommal tartották meg a Rossmann és a Krémmánia közös szépségnapját, amely idén már két napossá bővült, ezáltal gyakorlatilag az év legnagyobb beauty rendezvényévé nőtte ki magát. Stábunk is kint járt a helyszínen Viczián Viktóriával, megmutatjuk a legjobb pillanatokat.

A Beauty Expót ezúttal az MVM Dome-ban rendezték meg, mivel a tavaly ősszel a Millenáris Parkban tartott eseményt olyan nagy – még a szervezőket is meglepő – érdeklődés övezte, hogy idén nagyobb helyszínre volt szükség. Az idei rendezvény során azonban nemcsak ez változott: ezúttal már két napon át várták a látogatókat.

Mivel maga az esemény célja is az, hogy közelebb hozza a vásárlókat és a szépségipari márkák képviselőit, a nagyobb helyszín és a rendezvény időtartamának meghosszabbítása mellett arra is figyeltek a szervezők – figyelembe véve a korábbi visszajelzéseket is – hogy minden látogató kényelmesen, szellősen tudjon nézelődni. Ezért két idősávban lehetett jegyet vásárolni a szépségnapra, az egyik délelőtt 10-től délután fél 3-ig, míg a másik délután fél 4-től este 8-ig tartott.

Most is különböző jegytípusok közül választhattak az érdeklődők: az alapjegy 990 forintba került, amely a belépés mellett egy Beauty Expo vászontáskát tartalmazott, a white csomag 2490 forint volt, amelyet 15 000 forint értékű termékkel pakoltak tele, míg a ruby/peach csomagot 3999 forintos áron lehetett megvásárolni, ezek több mint 25 000 Ft értékű exkluzív beauty terméket tartalmaztak. Emellett kétféle VIP csomagból lehetett választani egyenként 7999 forintért, amelyek több mint 50 000 Ft értékű prémium terméket rejtettek.

Nem meglepő tehát, hogy az értékesítés megnyitását követően nagyon gyorsan elfogyott az összes termékcsomagos jegy, az eseményt most is hatalmas népszerűség övezte, a két napra közel hatezren látogattak ki.

Stábunk idén is kint járt a rendezvényen Viczián Viktóriával, aki maga is örömmel merült el a számos, változatos kiállító standja között, ahol nemcsak ingyenes termékmintákat, hanem akár tombolán, sorskeréken további ajándékokat is lehetett nyerni. Az érdekes előadások mellett pedig idén különböző workshopok is voltak, ahol a résztvevők arcjóga, smink, haj- és szájápolási tanácsokkal gazdagodhattak. De nézzük, milyen volt a hangulat és hogyan érezték magukat a látogatók!

