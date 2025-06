A művészet nem csupán tehetség vagy hivatás, hanem gyakran egy mélyen személyes, családi örökség is, amely generációkon átívelve formálja a női sorsokat. Három különleges anya-lánya páros története mutatja meg, hogyan fonódik össze az anyaság, a művészi élet és a személyes útkeresés.

Hernádi Judit és Tarján Zsófia: Anyaság, művészet, önazonosság

Hernádi Judit és lánya, Tarján Zsófia kapcsolata egyszerre szól a művészet örökségéről, az anyaság kihívásairól, és arról, hogyan találhatja meg valaki a saját hangját egy híres szülő árnyékában. Az őszinte, olykor nehéz, de mindig szeretetteljes kapcsolatukból mindkét fél sokat tanult – és a közös alkotás is terápiaként segítette őket abban, hogy egymáshoz közelebb kerüljenek.

Fotó: Fortepan/Lukács Zsolt Hernádi Judit kislányával, Tarján Zsófival, 1986

Tarján Zsófia már gyerekként szembesült azzal, milyen teher és lehetőség egyszerre híres színésznő édesanya gyermekének lenni.

„Az, hogy Hernádi Judit lánya vagyok, rettentő sokáig jelen volt az életemben, nem volt nevem. Mindig úgy jelentek meg a cikkek, hogy ‘Hernádi Judit lánya ezt csinálta vagy azt csinálta'”

– mesélte Zsófi a Dívány interjújában. Még, amikor már a Honeybeast vagy a Balkan Fanatik énekesnőjeként ismerte meg a közönség, sokáig csak anyja nevén keresztül azonosították.

Zsófi nyíltan beszél arról is, hogy a művészgyerek-létnek két oldala van:

„A pozitív, amikor tanulhatsz a szülőktől. Én elképesztően sokat tanultam anyutól. De van egy negatív oldala is, amikor jóval többet kell letenni az asztalra ahhoz, hogy saját magadért ismerjenek el.”

A közönség szeretetét, a szakmai elismerést neki saját jogán kellett kivívnia.

A Múzsák a csók után – Az anya, ha művész című irodalmi estet 2025. június 11-én 18 órától a Corinthia Budapest Átriumában rendezik meg, ahol Hernádi Judit és Tarján Zsófia őszintén mesélnek majd kapcsolatukról, a művészet és anyaság összefonódásáról. A beszélgetést Reiber Gabriella, a Dívány főszerkesztője vezeti, Bálint Lilla, a „Múzsák a csók után” könyv szerzője pedig további inspiráló női sorsokat idéz meg. Az est különlegessége, hogy a közönség is bepillantást nyerhet abba, milyen érzés nőként, anyaként és művészként egyszerre jelen lenni a világban. Jegyek és további információ

Hernádi Judit számára is nehéz volt látni, hogy lánya sokáig csak az ő „kiterjesztéseként” jelenik meg a nyilvánosságban:

„Ez nekem jobban fájt. Sok mindentől visszatartott akkoriban... Menekültem azokból a helyzetekből, de csak azért, hogy Zsófi önmaga lehessen.”

Az anya-lánya páros közös színházi munkái és a „Ne maradjon kettőnk között” című könyvük is terápiaként segítette őket abban, hogy feldolgozzák a múltat, és jobban megértsék egymást.

„A színdarab törte meg a jeget, az nehezebb munka volt mindkettőnk számára... Ott indult el az életem, vízválasztó volt. A könyv meg finomhangolás”

– vallja Zsófi. Judit szerint is „terápiaként voltak jelen az életünkben ezek a közös munkák”.

A könyv írása során olyan mély, lélekboncolós beszélgetéseket folytattak, amelyek segítettek abban, hogy:

„a lelkünknek olyan részeit láttuk meg és gyógyítottuk, amiket addig nem” – mondja Zsófi.

Nemcsak Zsófi tanult sokat édesanyjától, hanem Judit is inspirációt merít lányából:

„Amikor megszületett a gyerekem, megváltozott az életem, és anyává váltam, ami nem könnyű feladat... Tanulunk egymástól.”

Zsófi szerint is így van:

„Engem anyu nagyon inspirál. Fiatalon sokszor rajzoltam kalapos nőket. Azt hittem, hogy az én vagyok, de anyukám kivetülése volt.”

Ingrid Bergman és Isabella Rossellini: A nemzetközi művészet öröksége

Ingrid Bergman, a háromszoros Oscar-díjas svéd színésznő (Casablanca, Gázláng) lánya, Isabella Rossellini, szintén a művészetek világában találta meg önmagát, számos filmben szerepelt és modellkedett is.

Fotó: Wikipedia, Közkincs Isabella Rosselini (jobbra) testvéreivel és édesanyjukkal, Ingrid Bergmannal Az öreg hölgy látogatása című film forgatásán, 1968

Isabella Rossellini gyakran beszélt mély tiszteletéről és szeretetéről édesanyja iránt, megemlítve Bergman bátorságát, amellyel a nyilvános megítéléssel és személyes nehézségekkel szembenézett. Bergman kapcsolata a rendező Roberto Rossellinivel botrányt kavart az 50-es években, ami miatt az Egyesült Államok Szenátusa is elítélte őt, és fájdalmas gyámügyi perbe keveredett első férjével, amelyben közös lányuk, Pia felügyeletéről döntöttek. Ezek ellenére Bergman továbbra is sikeresen dolgozott, három Oscar-díjat nyert, és megőrizte független szellemét, amely mély hatással volt Isabellára. Amellett, hogy elfoglalt színésznő volt, Isabella egészségügyi problémái – gerincdeformitás és műtétek – idején édesanyja volt a „tökéletes ápoló”, aki gondoskodott és vigaszt nyújtott a nehéz időkben.

Lánya egyszer így nyilatkozott róla:

„Ha bármit mondhatnék Mamának, azt mondanám: »Köszönöm.« Minden nap gondolok rá.”

Elmesélte, hogy az idő múlásával egyre jobban csodálja édesanyját – nemcsak színésznőként, hanem emberként is, aki keményen küzdött az életéért és a karrierjéért. Többször is hangsúlyozta, hogy kapcsolatuk túlmutat az időn, még édesanyja halála után is folyamatosan jelen van és fejlődik.

Judy Garland és Liza Minnelli: egy család, két legenda

Judy Garland, az Óz, a csodák csodája Dorothy-ja, és lánya, Liza Minnelli, a Cabaret Oscar-díjas sztárja a színpad és a film világában váltak ikonná. Liza nemcsak anyja tehetségét, hanem küzdelmeit is örökölte, mégis saját jogán lett a világ egyik legismertebb művésznője. A művészet náluk a családi kötelék, az önazonosság és a túlélés eszköze is volt.

(Kép: Judy Garland a gyerek Liza Minellivel és Frank Sinatrával, 1958)

Judy Garland és lánya, Liza Minnelli kapcsolata egyszerre volt mélyen szeretetteljes és összetett, tele kihívásokkal és művészi inspirációval. Liza többször is beszélt arról, milyen volt Judy Garland lányaként felnőni, és hogyan hatott rá édesanyja személyisége és karrierje. Lizának, saját elmondása szerint, nagyon érdekes gyerekkora volt, még ha ez néha távol is állt a hagyományos gyermeki élettől.

„Anyám mindig támogatta a korai fellépéseimet, és bátorított, hogy kibontakoztassam a tehetségemet és lelkesedésemet a szórakoztatás iránt”

– mondta egy interjúban.

Már háromévesen fellépett édesanyja oldalán a színpadon, és később is sokszor énekeltek és táncoltak együtt. Liza emlékszik, hogy amikor 11 éves volt, Judy a Swanee című dalt énekelte, és ő táncolt hozzá, miközben viccelődött, hogy nincs koreográfus, ami nagyon megnevettette az édesanyját.

Liza Garlandot „viccesnek, nagyon viccesnek, világosnak, hihetetlenül intelligensnek, ugyanakkor védelmezőnek és nagyon szigorúnak” írta le, aki mindig a pillanatnak élt. Amikor Judy rosszkedvű volt, az akkor körülbelül ötéves Liza megpróbálta megnevettetni őt, például csiklandozással.

A kapcsolatukban fontos volt, hogy Judy mindig hangsúlyozta lánya önállóságát és egyéni útját. Liza emlékszik, hogy édesanyja azt mondta neki:

„Ne bosszankodj, ha összehasonlítanak engem és téged, mert te is előadóművész vagy.”

Judy mindig arra ösztönözte, hogy ne csak „Judy Garland lánya” legyen, hanem saját jogán ismerjék el.

Liza azt is elmondta, hogy bár Judy Garland 1969-ben váratlanul elhunyt, ő továbbra is érzi édesanyja jelenlétét és támogatását:

„Amikor segítségért fordulok hozzá, ott van, és sokszor hívom őt. Azt mondja: »Hagyd figyelmen kívül, ez csak egy vélemény. Ki törődik vele? Csak menj tovább.«”

Intim történetek, közös alkotás

Ezeknek az anya-lánya párosoknak a történeteiből kiderül, hogy a művészet és az anyaság nem választható el egymástól: mindkettő egyszerre jelent örökséget, inspirációt és kihívást. Az anya-lánya kapcsolatokban a szeretet, a konfliktus, az elfogadás és a közös alkotás folyamatosan újraírja a családi és művészi sorsokat.

Fotó: Kiss Marietta Panka Bálint Lilla

Többek között erről is sok érdekességet tudhat meg 2025. június 11-én 18 órától a Corinthia Budapest Átriumában a Múzsák a csók után – Az anya, ha művész című irodalmi esten, ahol Hernádi Judit és Tarján Zsófia őszintén mesélnek majd kapcsolatukról, a művészet és anyaság összefonódásáról. Jegyek és további információ

(Borítókép: Hernádi Judit és Tarján Zsófia. Fotó: Nánási Pál)

BRAND & CONTENT