Szinte mindenkinek van olyan ismerőse, aki panaszkodik a rendszeresen fájó térdére vagy csípőjére, de nem feltétlenül műtik meg, sőt, gyakran még csak orvoshoz sem fordulnak a panaszaikkal.

A kopás nagyon alattomos tud lenni, enyhe tünetekkel indul, reggel nehezen megy a felkelés, nehezen tudunk kiszállni az autóból egy hosszabb út után, de aztán bejáratódik a térd vagy a csípő, és a fájdalom csak a terhelésre jön elő megint. Aztán egyre kisebb terheléstől kezd fájni, egyre később járatódik be, de ez lassú folyamat, és sokan inkább alkalmazkodnak hozzá. Kevesebbet sportolnak vagy egészen abbahagyják, lejjebb veszik az aktivitásukat, nem mennek el kirándulni, majd már a boltba sem mennek el. Később már azt is meggondolják, hogy a lakáson belül hogyan mozogjanak. Emellett mozgásbeszűkülést észlelnek, illetve sántítás különböző foka alakulhat ki. Beszűkül a világ körülöttük.

A tünetek megjelenése után az orvosok először úgynevezett konzervatív kezeléseket alkalmaznak, nem a műtét az első lépcsőfok. Ilyen a gyógytorna, fájdalomcsillapító és porcregeneráló szerek használata, vagy a hialuronsavas injekciók, sajátvérkezelés (PRP). Viszont ezek nem építik vissza a porcot, csak a tüneteket csökkentik, a kezdeti stádiumban akár hosszabb időre. Jelenleg nem létezik olyan készítmény, ami képes lenne a lekopott porc visszanövesztésére.

Bármilyen okból jogos lehet a műtét halogatása?

Azt szoktam mondani, hogy akkor érdemes a protézisbeültetéssel foglalkozni, amikor már a mindennapokat keseríti meg a probléma, röntgennél kimutatható a csípő, illetve a térd középsúlyos vagy súlyos kopása. Ezután már nem érdemes konzervatív kezelésekkel húzni az időt. Egy-egy ilyen megoldás persze kipróbálható, de annak hatástalansága esetén az amerikai reumatológiai társaság és az amerikai csípő- és térdsebész társaság közös nyilatkozattal is kiállt amellett, hogy már akár középsúlyos kopások esetén is érdemes a protézist választani. Nem kell félni a beavatkozástól, az alapos kivizsgálásnak, a modern érzéstelenítőknek és fájdalomcsillapítóknak köszönhetően sokkal kisebb terhelést jelent a betegnek.

A betegek szempontjából hogyan néz ki a műtét és a műtét utáni időszak?

A műtétet altatásban vagy gerincközeli érzéstelenítésben végezzük. Utóbbinál olyan szereket is kap a páciens, hogy békésen szunyókálhasson a műtét alatt. Kiegészítésképpen a műtét utáni fájdalomcsillapítást segítő idegvezetési érzéstelenítő injekciókat is adunk.

A fájdalomcsillapításra is ügyelünk, nem hiszem, hogy elfogadható, hogy az orvostudomány mai állása mellett egy beteg egy műtétnél komoly fájdalmakat éljen át. Két éjszakát töltenek a magánkórházban, és a rehabilitáció mindkét műtéttípusnál már az operáció napján elkezdődik. A páciensek nehezen is hiszik el, hogy jön a gyógytornász, felkelti őket, és már aznap képesek menni, a legtöbben úgy gondolják, ez csak valami hangzatos reklámszöveg. Aztán amikor este fölkelnek sétálni, először mankóval, majd 24 óra múlva már akár anélkül, majd lépcsőznek, akkor döbbennek rá, hogy ez bizony mind igaz.

Csípőprotézis esetében nagyjából két-három hét után a betegek 85-90 százaléka el tudja hagyni a segédeszközöket, autót vezet, lépcsőzik, végzi a mindennapos tevékenységeit, és legtöbbjük nem használ már fájdalomcsillapítót. Innen már csak a saját kondíciója, általános egészségi állapota szabja meg, hogy mikor tud például a sporttevékenységhez is visszatérni.

Amikor elkezdtem az elülső feltárást a csípőprotézis-műtétnél, igyekeztem bátorítani a betegeket, hogy nyugodtan menjenek, merjenek rálépni, terheljék a végtagot. Ehhez képest manapság már azt látom, hogy miután egyre több embert operáltunk, és terjed a beavatkozás sikere, már nem a mankót akarják elhagyni két hét után, hanem kis túlzással maratont futnának - tehát ott tartunk, hogy egy egészséges középutat kell javasolnom nekik, hiszen azért a gyógyulás egy időigényes, természetes biológiai folyamat.

Mennyire elégedettek a páciensek a műtét után, mik a tapasztalatok?

Rendkívül elégedettek. Az elülső feltárással végzett csípőprotézis-beültetés a biztonságos, de gyors rehabilitációval és kevés szövődménnyel számos betegnek biztosítja, hogy visszatérjen a teljes élethez. Volt olyan, aki a műtét után két héttel kőművesmunkát végzett, egy fogorvost pedig hétfőn műtöttünk, és ő csütörtökön már ellátott valakit. Az ilyenekre jobban oda kell figyelnünk, mert bár a műtét kisebb terhelés, a szöveteknek szüksége van a regenerációra, a cél a biztonságos, szövődményektől mentes rehabilitáció.

A térdprotézis egy kicsit nehezebb kérdés. Eleve a rehabilitáció nehezebb, alapjában nehezebb a csípőprotézishez hasonlóan jó eredményt elérni. Az elérhető eredményeken javított az egyedi gyártású térdprotézis, de amikor elkezdtük használni, akkor a betegek egy része visszaesett a rehabilitációban. Annyira jól voltak, hogy nem hitték el, hogy be kell tartani előírásokat, kímélniük kell magukat, hogy a szöveti gyógyulás folyamatát támogassák a térdben. Külön kommunikációt dolgoztunk ki, hogy visszafogjuk őket, hogy ne erőltessék meg magukat. A biológiát nem lehet meghazudtolni, a rehabilitációnak személyre szabottnak kell lennie és a túlterhelést el kell kerülni. Azóta sokkal könnyebb koordinálni a gyógyulásuk.

Nagyszerű visszajelzés, hogy a betegek aktív életet élnek a műtét után, bicikliznek, teniszeznek, síelni mennek.

Számos beteg attól fél, hogy elveszti a sportolás lehetőségét a műtétet követően. Nemhogy tiltjuk a sportot, sőt inkább támogatjuk a műtétet követően megfelelő idővel, mivel ez a szív-érrendszer működését és a mentális egészséget is segíti. A régi beidegződések hatására sokan évekig húzzák, halogatják a műtétet, de aztán boldogok, azt mondják, előbb kellett volna a kés alá feküdni, vagy gyorsabban bevállalják a másik oldalukon a beavatkozást. Ezekből is látszik, hogy ezek sikerműtétek.

Úgy tudom, Magyarországon egyre több helyen érhető el egyedi vagy személyre szabott térd- és csípőprotézis.

Nem, Magyarországon jelenleg egyetlen helyen érhető el olyan térd- és csípőprotézis-beültetés, mely során a páciensre egyedileg készült, személyre szabott implantátumot ültetünk be, ez pedig a kaposvári TritonLife Magánkórház. Fontos megkülönböztetni az egyedileg gyártott protéziseket azoktól az esetektől, amikor csak egyedi beültető eszközök készülnek vagy CT-/MR-felvétel alapján megtervezik a műtétet. Ez utóbbi esetben maga a protézis továbbra is egy sorozatgyártott implantátum. A valóban egyedi protézis esetében viszont maga az implantátum is teljes egészében a beteg anatómiája alapján készül, így pontosabban illeszkedik. Ez tehát nem csupán technológiai, hanem szemléletbeli különbség is: míg az egyik esetben a beteget próbáljuk a protézishez alakítani, a másikban a protézist szabjuk a beteg testéhez.

Említette az egyedi protéziseket, ez kinek és milyen esetekben ajánlott?

Van egy másik betegcsoport, akinek javasolt lehet az egyedi csípőprotézis, ezek a viszonylag fiatal, 50-55 év alatti betegek. Ők is egyre többen vannak az agresszívabb, sportos életvitel, balesetek utáni állapotok miatt, mely mellett egyre több betegséget kezelünk olyan gyógyszerekkel (pl. nagy dózisú szteroid), hogy az előidézhet combfejelhalást. Ezen felül a fiatalok élni szeretnék az életüket, sokan nem szeretnének a fájdalommal várni. Mivel sikeresek a beavatkozások, előbb rászánják magukat a műtétre. Számukra szükséges, hogy a protézis minél tovább bírja.

Egy több, mint 200 esetet feldolgozó tanulmány alapján az 50 éves kor alatti betegeknél beültetett egyedi gyártású protézis 96.8%-a működött 20 évvel a műtétet követően, ami kitűnő eredménynek tekinthető.

Az egyedi gyártású csípőprotézisek koncepciójának kifejlesztésében világelső svájci cégtől, a Symbiostól rendeljük a protéziseket. Ők előbb kezdtek el egyedit gyártani, mint sorozatgyártottat. Viszont az egyediek gyártása során felhalmozott tudás és tapasztalat alapján fejlesztettek ki egy anatómiai, sorozatgyártott csípőprotéziscsaládot, amivel a lehető legváltozatosabb anatómiájú betegpopulációt képesek kiszolgálni.

Térdprotézisekre is igaz, hogy a betegek viszonylag alacsony százalékának indokolt az egyedi megoldás?

Nem, pont ellenkezőleg. A térdízület még nehezebb anatómiájú, mint a csípőízület. Kevésbé tolerálja az anatómiától való eltérést. Ha a protézis nem megfelelő, vagy nem precízen van beültetve, akkor a funkciójavulás, a fájdalomcsillapodás mértékével a betegek kevésbé elégedettek. Egy nemrég megjelent, nemzetközi közlemény 94.4%-os betegelégedettsége, valamint a saját, mintegy 250 operált páciensnél észlelt tapasztalatom alapján is szinte minden betegnek ajánlható ez a technológia.

Ugyanis a hagyományos, sorozatgyártott térdprotézis esetében a műtét során lemérjük a csontokat, majd ez alapján kiválasztjuk az ehhez leginkább megfelelő méretet a sorozatból. Egy implantátumcsalád akár több, mint 100 implantátumból is állhat. A protézis helyének meghatározására és a csontok levágására alkalmazott fém célzókat a sebészek a szemmértékük segítségével állítják be.

A térd esetében az anatómiai változatosság olyan széles, annyira egyedi, hogy a sorozatgyártott protézis szinte mindenkinél eltér a saját, eredeti anatómiájától. Ennek megfelelően a sebészek azzal foglalkoztak az elmúlt húsz-harminc évben, hogy ezt az anatómiai rekonstrukciós nehézséget hogyan tudják leginkább korrigálni a műtéti technikával, a különböző szalagfelszabadítással és egyéb módokon. Erre megoldásként érkezett a sorozatgyártott protézis mellé a CT-tervezés, a műtéti navigáció vagy akár robotasszisztált műtétek. De ezek mindegyike sorozatgyártott protézist használ, és ezek a módszerek azt a célt szolgálják, hogy az anatómiailag nem rekonstruáló protézist megpróbálják minél precízebben hozzáilleszteni a beteg csontjához, magyarul a beteget szabják protézishez.

Az egyedi gyártású protézisnek hatalmas előnye, hogy a műtét előtt a mérnök minden paramétert megvizsgál, ami a jelen tudásunk szerint fontos a protézis precíz beültetéséhez és a beteg pontos anatómiai helyreállításához. Steril csomagolásban ott van szinte minden a kezem ügyében a műtőben, amire szükségem van, a Symbios egyszer használatos eszközparkot gyárt le minden egyes protézishez, egyetlen dobozban ott van szinte minden: a betegre gyártott implantátum, a hozzátartozó beültető eszközök és vágósablonok. Mivel minden a műtéti terv alapján készült nem kell gondolkodni, csak a tervet kell megvalósítani, amely sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Precízebb lehet a beavatkozás és kisebb a hibázás lehetősége.

Röviden összefoglalva, ezek a technikák három pilléren alapulnak: az első a műtéti tervezés, a második az egyedi műtéti vágósablonok, a harmadik pedig az egyedi protézis.

Munka közben ezekkel úgy érzem magam, mintha beülnék egy Forma1-es autóba, és levezetném a jól ismert pályát.

Olyan is előfordul, hogy a beteg mindkét térdében vagy csípőjében protézisműtétre vár. Ilyenkor mennyi idő telik el a két műtét között?

A műtéti technikáknak, a modern altatásnak, valamint a korszerű fájdalomcsillapítóknak, illetve az alapos műtét előtti kivizsgálásnak köszönhetően, akinél egy éven belül mindkét oldalon protézisbeültetés lenne indokolt, egyszerre, együlésben javaslom elvégezni. A nemzetközi irodalmi adatok is azt mutatják, hogy tapasztalt, ilyen ellátásra is specializálódott műtői csapattal hasonlóan biztonságos az együlésben elvégzett mindkét oldali protézisbeültetés, mivel az általános és helyi szövődmények, illetve kórházi ismételt felvételek aránya nem nagyobb. Az ellátás egy érzéstelenítéssel és műtéti kivizsgálással megoldódik, a rehabilitáció is összességében rövidebb, és a saját tapasztalataink is nagyon kedvezőek. Egy időszakasz alatt megvan a rehabilitáció, a folyamat összességében sokkal gyorsabb, és így a páciensek elégedettsége is nő. Volt olyan betegünk, akinek mindkét csípőjét operáltuk, és a harmadik napon már mankó nélkül távozott otthonába. Amennyiben valamilyen okból a két oldal egyszerre nem oldható meg, akkor általában az első műtét után a beteg állapotától, igényétől tesszük függővé, hogy mikor valósítjuk meg az ellenoldali műtétet.

Már ezek a technológiák is hatalmas előrelépést jelentenek, van még fejlődési lehetőség?

Véleményem szerint a legfontosabb a betegbiztonság, a fertőzés megelőzése, betegelégedettség fokozása, ehhez hozzátartozik a minél precízebb műtét. A műtét ugyan fontos, de csak egy része a gyógyításnak. A kivizsgálás, a betegtájékoztatás, a beteg általános állapotának optimalizálása, a rehabilitáció és a betegközpontú kommunikáció legalább olyan fontos.

Az orvoslásban egyre inkább előtérbe kerül a személyre szabott orvoslás, úgy vélem, az implantátumok tekintetében is egyre többen fordulnak majd ebbe az irányba.

Ez különösen a térdben várható, mert a különböző innovatív technológiák, mint a műtéti navigáció vagy a robotasszisztált műtét, ugyan pontosabbá teszik a sorozatgyártott protézisek beültetését, de érdemben nem javították a funkcionális eredményeket az irodalmi adatok alapján. Ennek hátterében valószínűleg a nem anatómiai sorozatgyártott térdprotézis áll, de az egyedi implantátumok tekintetében is számos tanulmányra van még szükség.

Hitvallásom a komplex gyógyítás, a betegbiztonság, részben ennek, részben az egyénre szabott műtéti ellátásnak köszönhetően egyre több páciens érzi újra természetesnek a járást, és egyre többen nyilatkoznak úgy, hogy szinte el is felejtették, hogy csípőjükbe vagy térdükbe protézist ültettünk be.

