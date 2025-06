Lehet gyorsabban fizetni, mint azonnal?

"Mai, felgyorsult világunkban…" – olvashatjuk, hallhatjuk sokszor a közhelyet, ami ettől még nem lesz kevésbé igaz. Előbb megismerjük, majd megszokjuk, végül elengedhetetlennek tartjuk az egyre gyorsabb szolgáltatásokat, többek között a fizetés során is. Ezt a területet most egy magyar banki innováció, a qvik pörgeti még feljebb.

Bár nem volt olyan régen, mégis a feledés jótékony homálya fedi azt a korszakot, amikor a banki műveletek akár napokat vettek igénybe. Egy átutalás után nem győztük küldözgetni a pénz elküldését igazoló bizonylatot, de ha igazán biztosak akartunk lenni a sikerben, inkább előre utaltunk a megvásárolni kívánt termékért vagy szolgáltatásért.

Épp ezért a villámgyors fizetést lehetővé tevő megoldások nagyon gyorsan közkedveltté váltak világszerte.

Magyarország elöl járt a technológia bevezetésében, hiszen már több mint öt éve, 2020. március 2-án vezették be itthon az azonnali fizetési rendszert (AFR). Népszerűsége abból is lemérhető, hogy a GIRO Zrt. 2025 februárjában közzétett felmérése szerint az azonnali utalások 98,1 százaléka mindössze két másodperc alatt teljesült, függetlenül attól, hogy munkanapon vagy hétvégén, nappal vagy éjszaka indították. A bevezetés idején még viszonylag kevés országban nyílt lehetőség azonnali átutalásokra, ám ma már világszerte 70-nél is több országban működik olyan rendszer, amely ilyen funkciókat kínál. Megérkezett tehát a világ ezen a téren a csúcsra? Elsőre úgy tűnhet, hogy igen, pedig van feljebb.

Lehet még gyorsabb...

A Magyar Nemzeti Bank tavaly szeptemberben indította el az AFR-re épülő új megoldását, amely a qvik nevet kapta. A kuvikhoz nincs köze, ellenben a gyorsasághoz (az angol quick szóra utalva) és a QR-kódokhoz annál inkább. A qvik elindításával ugyanis a banki applikációkban megjelentek a QR-kódos, érintéses (NFC), valamint üzenetekben érkező linkek által aktivált fizetési lehetőségek.

Mit jelent mindez? A deeplink egy olyan technológia, amelyben a fizetési folyamatot egyszerűen, egy előkészített azonnali átutalási hivatkozással lehet elindítani. Ilyen link érkezhet SMS-ben vagy e-mailben például a közműszolgáltatótól vagy egy online vásárlás során az eladótól, de ugyanezen alapul a boltokban, ügyfélszolgálati irodákban NFC-terminálokon egyszerű érintéssel, valamint QR-kódok beolvasásával a telefon kameráján keresztül.

Nincs tehát szükség arra, hogy először elindítsuk a netbank appot, majd megkeressük a megfelelő fizetési módot:

a deeplink bármilyen formában is érkezik, képes automatikusan elindítani a kiválasztott alkalmazást és végrehajtani a fizetési folyamatot, ezáltal nem szükséges semmilyen további adatot megadni vagy manuálisan applikációkat elindítani.

A gyorsaság és a kényelem garantált: a fizetés egy pillanat alatt megtörténik a lehető legkevesebb beavatkozással,

hiszen gyakorlatilag csak az automatikusan elinduló banki app azonosítását kell elvégeznünk, ami a legtöbb mobiltelefonon már egyetlen ujjlenyomat beolvasását jelenti. Emellett azt is lehetővé teszi, hogy ne kelljen bankkártyákat magunknál tartani, hiszen mindent a mobilunkon található netbank alkalmazás végez.

...és biztonságosabb?

A qvik használata nem csak a gyorsaság és kényelem szempontjából nagy előrelépés, de hatékonyan veszi fel a küzdelmet a különféle csalások, online veszélyforrások ellen is. A mobilos és kártyás fizetéssel kapcsolatban is egyre gyakrabban hallani például olyan visszaélésekről, amikor a felhasználó adatai egy-egy tranzakció során illetéktelenekhez jutnak el, akik később visszaélhetnek ezekkel, akár bejutva az áldozat számlájára és utalásokat indítva onnan.

A qvik technológiát használó netbanki megoldásoknál azonban a tranzakció adatai kizárólag az ügyfélnél és annak bankjánál tárolódnak,

így a qvik jelen pillanatban az egyik legbiztonságosabb fizetési megoldás az elérhető piaci szolgáltatások között.

Az érkező linkek pedig hiába érkeznek akár üzenetben, e-mailben, tehát nem olyan látható módon, mint egy NFC-terminál vagy egy QR-kód, akkor is biztosak lehetünk benne, hogy a pénzünk a megfelelő helyre kerül. Ilyenkor ugyanis először a kedvezményezett, tehát a kereskedő, szolgáltató vagy akár magányszemély létrehozza a fizetési linket, de ezután ez eljut a pénzforgalmi szolgáltatóhoz, majd pedig üzemeltetőként a Magyar Nemzeti Bank partnere, az Innopay Zrt. elhelyez benne olyan biztonsági elemeket és elektronikus aláírást, amely igazolja azt, hogy valóban a jogosulttól érkezik a kérelem. Ezután jut el mindez a felhasználóhoz, aki a fenti módszerrel, pillanatok alatt, bármilyen adat kiadása nélkül, biztonságosan elvégezheti a fizetést.

A biztonság minden szinten értendő: a qvik egyrészt teljes mértékben a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában és felügyelete alatt áll, valamint megfelel a hatályos hazai és uniós pénzügyi szabályozásoknak, az Innopay Zrt. pedig szintén a banki szabályozásokkal egyenértékű, kiemelten szigorú ellenőrzés alatt áll, ezáltal bármilyen villámgyors is egy ilyen tranzakció, minden eleme kiemelten védett.

Az innováció nem ér véget

Bár az azonnali utalás bevezetése az Európai Unión belül idén válik kötelezővé, Magyarország a qvik elindításával már eggyel magasabb lépcsőfokon áll. Az új megoldás egyelőre az országon belül működik, tehát csak hazai pénzintézetek forint alapú bankszámláihoz kapcsolódhat. A rendszerhez eddig 25 ezer kereskedő partner csatlakozott, ám az újabb digitális végpontok csatlakozásával számuk folyamatosan nő. Számukra ráadásul amellett, hogy új, vonzó fizetési alternatívát tudnak kínálni, az is előnyös lehet, hogy a tranzakciós díjak tekintetében a qvik akár 40 százalékkal kedvezőbb más elektronikus fizetési megoldásokhoz képest. A fogyasztók számára pedig az új módszer teljesen ingyenes, és az összes hazai pénzintézet csatlakozott hozzá.

Az Innopay egyelőre a hazai bevezetésre koncentrál, valamint a közeljövőben további funkciókkal bővíti a szolgáltatást, de jó hír, hogy már több uniós államból is érdeklődnek a technológia iránt. Az viszont már most látható, hogy ha azt is gondolnánk, hogy valamilyen fejlesztés már elérte a maximumot, akkor is ki lehet belőle hozni még többet.

