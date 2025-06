A gyermeki kreativitás csodákra képes, ez időnként komoly kérdésekre adott válaszokban is megnyilvánulhat. A környezetvédelemmel és a klímaváltozással kapcsolatos problémák nagymértékben vannak jelen a közbeszédben, de sokszor saját bőrünkön is érzékeljük, tapasztaljuk, hogy cselekedni kell. Van egy pályázat, amely a „zöld” irányba mutató projektek megvalósításában támogatja az óvodákat, iskolákat, középiskolákat. Írásunkban bemutatjuk, mennyi színes és hasznos ötlet megvalósítását tudjuk akár mi magunk is támogatni szavazatainkkal. Az Önök segítségével a gyerekek talán még Maxipotzacot vagy Pedrot is megfigyelhetik.

Tíz éve még nem is ismertük a klímaszorongás kifejezést, ma pedig egyre terjed a jelenség, kutatások alapján jelentős részben a fiatalok körében. Az UNICEF korábbi felmérése szerint a korosztály 90 százaléka kifejezetten szorongást él meg a klímakatasztrófa témájára gondolva. Viszont a jelek szerint a fiatalok egy népes csoportját a szélsőséges időjárás-változást vagy a környezetvédelem helyzetét érintő feszítő érzések sokkal inkább cselekvésre sarkallják, előhozzák belőlük a kreativitást és a tenni akarást. Az E.ON által szervezett Föld bajnokai pályázatnak talán ez a legfontosabb tanulsága.

27 intézmény projektjére lehet szavazni

Az E.ON 2023-ban hirdette meg először a Föld bajnokai pályázatot, amelyen óvodák, általános és középiskolák vehettek részt. A jelentkezők a helyi közösséget és a gyerekeket aktívan bevonó, fenntarthatósági és zöld nevelést népszerűsítő projektekkel pályázhattak. Az idén harmadszorra megrendezett eseményre szinte ömlöttek a figyelemreméltó ötletek, az élhető jövőért tenni akaró gyerekek, fiatalok és pedagógusok összesen 370 pályázatot küldtek be, ebből 27 intézmény jutott a shortlistre, ők vegyesen óvodák, általános iskolák és középiskolák. A nyerteseket egy szakmai zsűri választja majd ki, de lesz egy intézmény, amely a közönség – az Önök - szavazatai segítségével juthat a díjazottak közé. A közönségszavazásra június 13. és 27. között kerül sor, az E.ON Facebook-oldalán keresztül lehetséges támogatni a gyerekeket, diákokat. Mint eddig mindig, nem egy nyertes lesz, hanem annyi győztes hirdetnek majd, ahányan beleférnek az erre elkülönített 25 milliós keretösszegbe.

Bicikli, komposztálás, tanösvények és tyúkok az óvodaudvarban

Az óvodás korosztály nagyon fogékony, ebben a korban könnyű meghonosítani azokat a szokásokat, értékválasztásokat, amelyek egy élhető bolygót eredményeznek. Ezzel a pályázatokat benyújtó óvodapedagógusok is tisztában vannak (sőt, ezt ők tudják a legjobban), így a shortlistre bekerült intézmények legnagyobb része az óvodai mindennapokba építenének be bizonyos gyakorlatokat, hiszen így jó eséllyel majd a gyerekek felnőtt életükre is tovább viszik ezeket.

Az óvodai pályázatok zöme több elemű, többfajta cselekvés köré csoportosul, illetve sok olyan elem is feltűnik, amely az eddigi pályázatoknak is a részét képezte – minden bizonnyal azért, mert továbbra is hasznosak. Több intézmény szeretne az óvoda udvarára komposztálót helyezni, hiszen a hulladék újrahasznosítása alapvető gondolata korunknak, egy fővárosi óvodában pedig arra készülnek, hogy tojástartókat, flakonokat gyűjtenek össze és ebből készítenek játékokat. Biciklis pályázat tavaly is nyert, idén szintén több óvoda vállalkozik arra, hogy a környezetbarát közlekedést népszerűsítse, elősegítse. Egy nógrádi óvoda jutalmazza azt, aki két keréken gurul be reggel az intézménybe, Komárom-Esztergom megyében pedig KRESZ-parkot szeretnének létrehozni, hogy a biztonságos közlekedés alapjai már kicsi korban rögzüljenek.

Az ipari társadalom kialakulása óta egyre kevésbé tudjuk, hogy miként kerül az élelmiszer a tányérunkra, és azt milyen körülmények között termelték meg. Több óvoda úgy próbál választ adni erre a problémára, hogy magaságyásokat alakít ki zöldségtermesztés céljából. Egy Tolna megyei intézmény ennél tovább menne, ők komplett háztáji gazdaságot hoznának létre, ágyásokkal, komposztálóval és baromfiudvarral, ahol a gyerek viselnék a gondját a tyúkoknak. A „gyermek-gazdaság” fontos eleme lenne az esővíz-gyűjtés is.

Ez utóbbi napjaink egyik kiemelt kérdésére hívja fel a figyelmet, nevezetesen arra, hogy a víz nem áll korlátlan mennyiségben az emberiség birtokában, hanem kincs, amire vigyázni kell. A lehetséges vízhiány problémája hazánkat is érinti, az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO a Homokhátságot már évekkel ezelőtt félsivatagos területnek nyilvánította, de az egész Alföld kiszáradása olyan potenciális veszély, ami ellen fel kell lépni. A Velencei-tó vízhiányos állapota szintén többször tematizálta már a híreket. Egy, a tó partján álló település óvodás gyerekei erre szeretnék felhívni a figyelmet. Ők egy vizes-lápos élőhelyet terveznek kialakítani, amely a Lángi remete harcsa meséjén alapszik. A hely egyfajta élő társasjáték lenne, amelyben szerepet kapnak a Velencei-tó állatai, ami a környezetvédelmi előnyök mellett arra is remek példa, hogyan lehet kiaknázni a gyermekek határtalan fantáziáját, és még több „élettel” megtölteni a környezetüket és a projektet.

Egy fővárosi óvoda szintén a vizes életterek megmentését tűzték ki célul, a „gondolkodj lokálisan, cselekedj globálisan” gondolat jegyében a lakóhelyük közelében csordogáló patakot tervezik megtisztítani. A különböző programok szervezése szintén visszatérő eleme a pályázatoknak, hiszen közösségben lehet a legtöbbet tenni az élhető jövőért. Az intézmények sok esetben a szülőket is bevonják. Egy borsodi óvodában szemétszedéssel egybekötött közös kirándulást terveznek, máshol szemétszedést vagy „ne vásárolj” napot tartanak, ahol az egész család figyelme ráirányulhat az óvodás gyerekek által behozott témákra.

Van egy dolog, amivel az óvodás korosztályt könnyedséggel lehet a természetvédelemi kérdések felé irányítani, ez pedig az állatok. A kicsik szeretik őket, és könnyen megértik, nem csak maguk miatt, hanem négy- vagy kétlábú, tappancsos, szárnyas barátaik miatt is fontos a környezetvédelem. A barofiudvart már említtettük, de máshol madármegfigyelést terveznek, madárbarát kertet és rovarhotelt hoznak létre, süngarázst építenek vagy teknősöknek otthon adó menedéket építenek.

Denevérek, szivacskert és rendhagyó fizikaóra: az általános iskolások új ötletekkel pályáztak

Az általános iskolák szintén időszerű problémákra reflektáltak, itt is visszatérő elem a magaságyás létesítése, az esővíz gyűjtése, a komposztálás és szelektív szemétgyűjtés. Sőt, egy Észak-alfödi iskola diákjai arra vállalkoztak, hogy saját kezűleg készítsenek szörpöket és dzsemeket, máshol pedig lepkekertet vagy iskolai zöld oázist teremtenének a pályázat segítségével, míg Baranyában a patak mellé építenének szabadtéri tanulószobát.

Fotó: Shutterstock

A vízhiány miatti égető problémára egy váci általános iskola nagyon innovatív választ adna. Szakemberek szerint nem is igazán a kevés eső a probléma, hanem az, hogy a vízgazdálkodási rendszer a leesett csapadékot elvezeti, pedig meg kellene fogni, „tárolni” kellene a talajban, így akadályozva annak kiszáradását. Erre ad választ a „szivacskert” jelensége, ez egy öntözést nem igénylő, önfenntartó kert, amely talajszerkezetének köszönhetően megtartja a csapadékot. Magyarországon már történtek kis lépesek, hogy ezek elterjedjenek, a pályázat segítségével előfordulhat, hogy egy váci iskola is büszkélkedhet majd ilyennel. A kertben a gyerekek megtanulják a csapadékvíz fenntartható kezelését. A szivacskertek a nagyvárosokban nem csak egy „csepp természetet” jelentenek, hanem hűtik a nyári forróságban hőcsapdává változott környezetüket.

A szivacskert mellett egy visegrádi iskola állt elő olyan tervvel, amilyen még nem volt az E.ON pályázatának történetében. A városukban rengeteg denevér lakik, több az oktatási intézmény pincéjében vert tanyát. A szárnyas kis emlősöknek meglehetősen rossz a renoméja, annak ellenére, hogy a mezőgazdaság szempontjából hasznos és különben is különleges állatok. Aki – hozzánk hasonlóan – rajong a Macskafogóért, kicsit nyitottabban áll ezekhez az állatokhoz, de mégis rengeteg előítélet kapcsolódik hozzájuk, és az iskola tanulói ezt is szeretnék ellensúlyozni. Kutatni szeretnék az állatokkal kapcsolatos előítéleteket, webkamerával felszerelt bemutató állomást és tanösvényt hoznának létre. Talán még Maxipotzac és Pedro tehetséges zenészeit is sikerül megfigyelniük Lusta Dick-kel kiegészülve.

Szintén a megyében képezik a jövő fizikusait, egy másik itteni iskola a zöld energia köré építene tudományos projektet. A diákok a gyakorlati órákon kísérleteken vennének részt, biciklit tekerve állítanának elő energiát, amellyel a kerti lámpák, az USB-töltők és a vízszivattyú működne, illetve egy tanösvény létrehozása is szerepel a tervek között.

A középiskolások a tudás átadásában hisznek

A középiskolák valódi komplex problémamegoldásokkal szeretnék zöldebbé tenni elsősorban iskolájukat, de azon keresztül az egész világot. Ezek a komoly projektek több kérdésre adott választ fognának össze, illetve az edukáció is fontos szerepet játszik a tizenéves korosztály céljai között

A pályázatok időnként más társadalmi célokkal fogják össze a környezetvédelmet, egy budapesti középiskola úgy szeretne magaságyásokat, komposztálót és esővíz-gyűjtőt létrehozni, hogy a folyamatba bevon autizmus spektrumzavarban érintett és középsúlyos értelmileg sérült fiatalokat. Egy másik fővárosi gimnázium tíz alkalmas foglalkozássorozatot tervez a fenntarthatóság témakörében, ezekben a családtag és tanárok is részt vennének. A tudásátadás gyakorlati tippekre fókuszálna, a fenntartható életmódra adna tanácsokat. Az utolsó alkalom „terepmunka” lenne, a Pilisben egy túra keretein belül szednének szemetet. Egy debreceni középiskola fenntarthatósági versenyt rendezne a régió diákjai között, hiszen tisztában vannak vele, hogy a zöld ismereteket, gyakorlatokat „terjeszteni” kell, hogy létrejöjjön a szükséges változást előidézni képes kritikus tömeg.

