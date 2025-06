Jó eséllyel a mobil visszaváltó automata fogalma egyelőre nem sokak számára ismert, pedig egy fontos és hasznos funkciót takar. A MOHU HoReCa-szektor számára kialakított szolgáltatása lényegében egy autóba beépített visszaváltó automata. De hogyan működik és kinek érhető el, milyen feltételekkel? És hogy jön a képbe az, aki csak egy (rumos)kólát inna? Legújabb videónkból kulisszatitkokra is fény derül.

Az italcsomagolások visszaváltása a lakosság számára elérhető formátumokban a 2024-es indulás óta szárnyal, amelyet a legfrissebb közlemény is alátámaszt; már több mint 2 milliárd italcsomagolást váltottak vissza országszerte. A legtöbbek számára így vagy úgy, de mindennapos rutinná vált, hogy a PET-palackokat és aludobozokat már nem gyűri össze, hanem gyűjti és automatában vagy a kisboltban kézi visszaváltással válik meg tőle. Azonban felmerülhet a kérdés, hogy mi a helyzet azokkal a palackokkal és dobozokkal, amelyeket egy kávézóban vagy szórakozóhelyen ürítünk ki? Miért van, hogy valahol a blokkon szerepel pluszban az 50 forint, van, ahol nem, és van, ahol kiadják a palackot és van, ahol csak kitöltik a pulton a poharunkba, majd elrakják. Utánajártunk.

A pult mögött is jó helyen van

A MOHU a HoReCa (Hotel, Restaurant, Café/Catering, vagyis a vendéglátóipari egységek) számára kialakított egy, az egyutas italcsomagolások visszaváltását segítő szolgáltatást, hogy a vállalkozásoknak – mérettől függetlenül – ne a lakossági REpontokon kelljen sorba állva, egyesével visszaváltani a sok száz, sőt, akár több ezer üres palackot. Egy magyar a céggel, a Returmatic Solutions Zrt.-vel karöltve létrehoztak egy rendszert, amelynek keretében amint a beregisztrált vendéglátóhelyek elérnek egy bizonyos mennyiséget és azt lejelentik, kiküldik hozzájuk a mobil visszaváltó automatát. Most lehetőséget kaptunk élesben is megnézni, felmérni ennek a szolgáltatásnak a működését, ugyanis a Szimpla Kertbe ellátogatva, az ott dolgozókat kérdezve jobban megismerhettük a folyamatot, amelyet egy videóban is összefoglaltunk.

A MOHU elmondása alapján a szolgáltatásra nem várt helyről is érkezett igény; nagyobb vállalatok is jelezték, hogy a náluk termelődő italcsomagolás hulladék mennyisége alapján igénybe vennék a lehetőséget.

Így minden olyan nem lakossági ügyfél, legyen az HoReCa-szereplő vagy sem, aki igényelné a mobil visszaváltó automatát, az tud regisztrálni a MOHU dedikált weboldalán, a Partner Portálon. Itt megtalálhatók a jelentkezés és a szolgáltatás használatának részletei is. A regisztráció és a szolgáltatás is ingyenes. Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel a folyamattal kapcsolatban, az ügyfélszolgálati elérhetőségen (info@mohu.hu) lehet érdeklődni.

Azonban a regisztráción és a palackok gyűjtésén túl van még egy fontos kitétel a visszaváltáshoz. A leadni kívánt PET- vagy üvegpalackokat és aludobozokat minden esetben csak épen és üresen veszik át. Tehát amelyik palackban még maradt folyadék vagy esetleg gyümölcsdarab, azt nem fogják átvenni és az után visszautalni a visszaváltási díjat.

És ha már visszaváltási díj: a mobil visszaváltó automata szolgáltatás előnye a logisztikai könnyebbség mellett az, hogy a visszaváltott (egyutas) italcsomagolások díját egyben, szinte azonnal a megadott bankszámlaszámra kapja meg a vállalkozás, ezzel is könnyítve a folyamatot.

A többutas palackok visszaváltásában nem történt változás - azokat továbbra is a gyártóhoz kell visszajuttatnia a kereskedőnek, vendéglátóhelynek.

