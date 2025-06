Százhalombatta, a hatvanas évek előtt egy mezőgazdasági település volt, melyet a közeli Dunamenti Hőerőmű és a DKV megjelenése teljesen átrendezett. A városba 1960-as évek közepétől folyamatosan áramlottak az új lakosok, akiknek szállást és infrastruktúrát kellett biztosítani. A képen látható lakótelep megépülését is a finomító támogatta. Az évek során több munkásszálló és más szociális jellegű épültek is megjelentek a finomító munkatársainak ellátására. A DKV és Százhalombatta között a mai napig nagyon erős a kapocs, szinte minden családban akad valaki, aki ott dolgozik vagy dolgozott. A város legnagyobb munkáltatója révén jó kapcsolatot ápol a városvezetéssel, a civil szervezetekkel és a lakosokkal is. (Fotó: Fortepan / Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ)