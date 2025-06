Ön mennyire van képben a banki szolgáltatások díjával?

A pénzügyi tudatosság talán sosem volt olyan fontos, mint mostanság. Sajnos jelenleg olyan gazdasági helyzetben vagyunk, amikor komolyabban kell odafigyelnünk az anyagiakra. Pár éve talán elsiklottunk afelett például, hogy melyik szolgáltatásra fizetünk elő, hiszen pár ezer forint különbség nem számított, manapság sokan komolyan mérlegre teszik, mire költenek, mi fér bele a havi költségvetésbe. A családok számára a helyzet még kiélezettebb lehet, hiszen a kiadásaik is magasabbak.

És bizony ilyenkor az is előjöhet, ha valaki eddig nem túl gazdaságosan vagy tudatosan bánt a pénzügyeivel, hiszen lehet, hogy a „kifolyik a kezei közül a pénz” mondás már nemcsak egy vicces szófordulat, hanem nehéz pillanatokat, sőt, akár komoly stresszt is okozó rossz beidegződéssé, szokássá alakult. De vajon mitől függ, hogy valaki jól tud-e bánni a pénzzel? Neveltetés? Személyiség? Mikor érdemes elkezdeni a gyerekek pénzügyi nevelését és mikortól van szükségük bankszámlára? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket járunk körbe a lenti videónkban Horváth Bálint szakértő segítségével, aki a CIB Bank Lakossági Számla és Tranzakciós Termékek vezetője. Mivel a pénzügyi tudatosság témakörében érdemes a banki szolgáltatások díjait is mérlegre tenni, beszélgetünk a CIB Családi Flottacsomagról mint a bank új szolgáltatásáról, és kitérünk arra is, hogy ez pontosan mit takar és milyen kedvező lehetőséget jelent a családok számára.

A tájékoztatás nem teljes körű. Az ingyenes utalások összeghatára flottánként havi 1.000.000 Ft, melybe beleértendő(ek) az ugyanazon csoportban lévő tagok egymás számlái közötti utalás(ok), valamint az ugyanazon csoportba tartozó csoporttagok által indított bankon belüli és bankon kívüli átutalások is. A jóváírás teljesítésének feltételeit a „CIB Családi Flottacsomag 40 000 Ft-os számlanyitási promóció” című szabályzat tartalmazza. A CIB Családi Flottacsomag részleteit a „CIB Családi Flottacsomag lakossági bankszámlával rendelkező magánszemély(ek) részére” kondíciós lista tartalmazza, mely megtalálható a cib.hu oldalon.

