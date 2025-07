Különösen nyáron hajlamos az ember arra, hogy túl optimistán álljon az egyes ételek eltarthatóságához – ez pedig nagyon kellemetlen órákat, akár napokat jelenthet a lakás árnyékosabbik felén. Ha már visszaköszön a vacsora, akkor sincs semmi veszve, a legtöbb eset otthon is kezelhető. Hogy éljünk túl egy (enyhébb) ételmérgezést – a Nébih és a Semmelweis Egyetem szakorvosának tanácsai és az Európai Unió (EFSA) Safe2Eat elnevezésű kampánya is segítenek ebben.

Egyáltalán mi is az ételmérgezés pontosan – tehetnénk fel a kérdést. Olyan, mint az allergia, amikor a mogyorótól felpuffad vagy fullad valaki?

Nem! Az ételmérgezés sokkal banálisabb és gyakoribb, mint azt elsőre gondolnánk.

„Egy olyan kórállapot, amelyet az elfogyasztott ételekben és italokban található különböző baktériumok és/vagy más káros anyagok okoznak”

– foglalja össze dr. Szolga Brigitta, a Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika szakorvosa.

Mikor gyanakodjunk ételmérgezésre?

Már egy enyhébb ételmérgezés is képes akár napokra megnehezíteni az életünket. A tünetek általában viharos ütemben érkeznek, az étel-ital elfogyasztása után néhány órán belül: puffadás, görcsös hasi fájdalom, hányinger, hányás, hasmenés (gyakran híg, vizes, néha véres). Általános rosszullétet is tapasztalhatunk, mint gyengeség, levertség, hőemelkedés, hidegrázás, láz, étvágytalanság, izomfájdalom vagy fejfájás.

Kevésbé jellemző, de létező jelenség az is, hogy csak 1-2 nap múlva jelentkeznek a hevenyebb tünetek.

Ismerjük meg a baktériumunkat!

A baktériumok közül a nyári szezonban méltán kiemelkedik a hírhedt Salmonella, amit hanyagul tárolt nyers tojást és nem átsütött húst tartalmazó ételekkel lehet elkapni.

Ismertebb az E. coli, ami szennyezett vízzel, rosszul tárolt nyers zöldségekkel és tejtermékkel fertőz. A társaság tagja még a Staphylococcus aureus, ami tejtermékek, húsok, majonézes saláták, cukrászsütemények között garázdálkodik. A melegített ételek, tipikusan a rizs és a tésztaételek a Bacillus cereus kedvenc lelőhelye. Mindjárt kétféle toxint is termel: az egyik a hasmenést, a másik a hányást okozza. (De miért is ne egyszerre?) Végül a rosszul tárolt vagy hőkezelt sajtok, felvágottak toxikus barátja a Listeria.

Egy romlott főtt étel vagy ital (például turmix) felismeréséhez hagyatkozzunk az érzékszerveinkre, tanácsolja. „Ha a szaga kellemetlen, savanyú, erjedt, ne kóstoljuk meg. A romlott étel színe is megváltozhat: zöld, szürke, barna foltok jelenhetnek meg a zöldségeken, a húsokon. Vákuumcsomagolás esetén a csomagolás puffadása figyelemfelhívó jel; de találhatunk penészt a tejtermékeken is” – teszi hozzá a szakorvos.

Ide sorolhatjuk a gombamérgezéseket is – utóbbiakat sokkal nehezebb felismerni, ezért olyan gombából soha nem szabad enni, amit nem üzletben vásároltunk, és nincs hozzá gombavizsgálói igazolás.

Ételmérgezés otthon: higiénia és a varázslatos élelmiszercímkék

Az enyhébb ételmérgezések jelentős hányada otthon történik. Mivel a megelőzés létfontosságú, a Safe2EatEU kampány célja, hogy az EU polgárai többet tudjanak az ételek biztonságos tárolásáról és feldolgozásáról. Nemzetközi szinten az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA), míg Magyarországon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) feladata a tájékoztatás - a hivatal egy többgenerációs oktatási programot is létrehozott a lakosság számára.

Készételek

Egyértelmű veszélyforrást jelentenek a pulton felejtett és így sokáig szobahőmérsékleten hagyott, majd később hűtőbe tett ételek – ezek között lehet a tészta, rizs, a másnapos pizza vagy elviteles dobozban hagyott ebéd is. Amikor ezeket újramelegítjük, akkor eljön a toxinok ideje. „Ugyanis a nem eléggé átsütött és/vagy újramelegített ételekben is maradhatnak kórokozók” – figyelmeztet dr. Szolga Brigitta. Fontos, hogy törekedjünk a főtt ételek mihamarabbi lehűtésére (például helyezzük jeges vízbe az edényt) és ne hagyjuk a pulton 2 óránál tovább a főtt ételt.

Húsok

A húsok tárolása során kifejezetten jellemző, hogy a nyers húsokat nem jó hőmérsékleten és nem megfelelő ideig tároljuk. Figyeljünk rá, hogy a hűtő hőmérséklete 0-5°C legyen! A darált húsokat például csak maximum két napig lehet eltartani 2-3 Celsius-fok körül, a tőkehúsokat pedig 4 napig 0-5 Celsius-fokon. A hentesnél vásárolt áruk esetében nincs jelezve a fogyaszthatósági idő egyértelműen, ezért a darált húst már aznap be lehet tenni a mélyhűtőbe, ha azonnal nem használjuk fel.

További veszélyforrás, hogy a nyers hús és az egyéb élelmiszerek összekeverednek a vágódeszkán, vagy azonos késsel szeleteljük fel. Ügyeljünk arra, hogy hőkezelés során a hús belső, úgynevezett maghőmérséklete legalább 2 percre elérje a +75 °C­-ot.

Romlandó alapanyagok, elviteles ételek

Szakértőnk arra is figyelmeztet, hogy kerüljük a lejárt fogyaszthatósági idejű vagy romlott alapanyagok használatát. Nem minden kórokozó pusztul el hő hatására. A penészes tejterméket sokan „lefölözik”, pedig a penészgomba nem csak a felszínt itatta át toxinnal, az étel mélyebb rétegeibe is láthatatlanul beköltözött.

A zöldségek és a gyümölcsök is megpenészedhetnek és megromolhatnak, nem csak az állati eredetű alapanyagok.

„Ezért rendkívül fontos az alapanyagok megbízható helyről való beszerzése, a felhasználás előtti alapos tisztítás. Ne feledkezzünk meg a gondos kézmosásról sem”

– tanácsolja a doktornő.

A vásárolt termékeken található címkék el tudnak igazítani abban, hogy meddig érdemes egyáltalán ehetőnek tekinteni egy terméket. Azonban gyakori, hogy a lejárati idők félreértelmezése miatt válunk áldozatává egy alapos rosszullétnek.

Az élelmiszereken kétféle lejárati idő szerepelhet: minőségmegőrzési idő és fogyaszthatósági idő. Az első tartós élelmiszereken szerepel, mint konzervek, üveges szószok, akár üdítők. A minőségmegőrzési idő lejárta után ezek a termékek még fogyaszthatók lehetnek, de ízben vagy állagban már nem lesznek százszázalékosak. A második címkét romlandó és hűtést igénylő termékeken láthatjuk, mint például tejtermékek, felvágottak. A fogyaszthatósági időt sokkal szigorúbban kell kezelni, mert a lejárat után már nemkívánatos folyamatok indulhatnak be, megpenészedhet vagy más baktériumtermelődéssel is számolni kell, akkor is, ha ezeket még nem vesszük észre szag vagy látvány alapján.

Ételmérgezés, mint egzotikus utazás

Közismert utazós sztori, hogy Indiában szinte garantált a hasmenéses megbetegedés. Az ázsiai vagy afrikai bacilusállomány és a helyi higiéniai szabályok is felelősek azért, hogy gyakoriak ezek az esetek.

„Távoli, egzotikus országokban járva, az ott megszokott, és a helyiekben betegséget nem okozó baktérium-flórával előállított élelmiszerek (pl. joghurt) is okozhatnak panaszokat, hiszen az európai ember számára ezek a baktériumok ismeretlenek, így a szervezet tünetekkel reagálhat.”

Sokszor a lokálpatrióták tanácsolják, hogy semmilyen körülmények között ne egyenek az európaiak utcán árult ételeket, és joggal.

„Az utcai árusoknál kínált ételek, italok gyakran nem hűtött termékek, így nem biztosított azok megfelelő hőkezelése. A lokalizációból kiindulva pedig a kézfertőtlenítési lehetőségek is hiányoznak. Az ismeretlen vagy kétes eredetű víz és jég fogyasztása sem ajánlott”

– mondja dr. Szolga Brigitta utalva arra, hogy a csapvíz sok déli országban nem fogyasztható tisztaságú. Ezért csak palackozott és még zárt kupakú vízből igyunk, valamint fogat is csak ezzel mossunk a biztonság kedvéért.

Kihordható lábon egy ételmérgezés vagy hívjunk rögtön orvost?

Az enyhébb tünetekkel járó ételmérgezés otthon is orvosolható - a kulcsszó a megfelelő folyadékbevitel, de csak apránként. Semmiképpen se hánytassuk magunkat, ez nagyon rossz ötlet, mert könnyen félrenyelhet az ember. A hánytatás szükségtelen is, ugyanis az elfogyasztott táplálékkal bekerülő „méreganyag” az emésztőrendszer gyomortól távolabbi szakaszából ilyen formán nem visszanyerhető – figyelmeztet a doktornő.

Házi gyógyszerkészletünket töltsük fel patikában kapható rehidráló folyadékkal vagy elektrolitos instant italporral, hányáscsillapítóval és székletfogó tablettával.

Mindenképp forduljunk orvoshoz, ha elhúzódó, három napnál hosszabb vagy súlyosbodó tüneteket tapasztalunk. Intő jel a magas láz, véres széklet vagy hányás – itt ne várjunk három napot, mert makacsabb fertőzés állhat a háttérben. Az is benne lehet a kalapban, hogy akár szalmonellát sikerült elkapni, ami fertőző betegségnek számít. Mivel komoly probléma a kiszáradás veszélye, ezért mindenképp keressük fel a háziorvost és kezdjük meg a fertőzés okainak felderítést.

Szakértőnk kiemeli, hogy külön odafigyelést igényelnek a kisgyermekek, az időskorúak vagy legyengült immunrendszerű személyek – esetükben nem érdemes napokig várni az orvossal.

Összefoglalva. Gyanús, büdös, fura szagú, dohos, penészes ételt ne együnk. Mindig nézzük meg a lejárati dátumot, ha lejárt a fogyaszthatósági ideje, ne fogyasszuk el, semmilyen formában. Minden romlandót tegyünk be a legrövidebb időn belül a hűtőbe. Ha elfelejtettük betenni, dobjuk ki. Ha már lejárt a fogyaszthatósági ideje, de nem látszik rajta semmilyen eltérés, akkor is váljunk meg tőle.

Mossunk gyakran kezet, ha ételhez nyúlunk, előtte és utána is. Tartsuk be a húsokra vonatkozó szabályokat: maximum 5 napig áll el hűtőben, a darált hús csak 2 napig. Ha nem esszük meg rögtön, fagyasszuk le. Főtt és nyers húst ne kezeljünk együtt (azonos eszközökkel) és ne tároljunk együtt.

Nézzünk utána az általános higiéniai körülményeknek, ha elutazunk. Mediterrán és trópusi országokban a biztonság kedvéért ne vásároljunk ételt az utcáról és csak palackozott vizet igyunk. Mindig vigyük magunkkal a gyógyszeres neszesszerünket az alapgyógyszerekkel és rehidráló porral.

