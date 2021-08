Mint arról korábban beszámoltunk, nyolcan meghaltak, nyolcan sérültek meg súlyosan, negyvenen könnyebben az M7-es autópályán, Szabadbattyánnál vasárnap hajnalban buszbalesetben.

A sérülteket a helyszíni ellátás után Siófokra, Veszprémbe, Székesfehérvárra és Budapestre vitték kórházba. A könnyebb sérülést szenvedők közül már többek hazatérhettek, otthonukban igyekeznek feldolgozni a történteket. A szakemberek szerint az ilyen típusú tömegszerencsétlenségek akár azokat is megviselhetik, akik egyébként nem voltak a helyszínen, csak a hírekből értesültek a balesetről.

Nekem is van buszsofőr ismerősöm, akár ő is vezethetett volna

– ilyen, és ehhez hasonló gondolatok szövik át a mindennapjainkat. Az áldozatok családtagjainak, valamint a túlélőknek a beszámolói pedig csak még inkább közelebb visznek bennünket. Ez az úgynevezett közösségi gyász, ami bármilyen tömegszerencsétlenség, terrorcselekmény hatására előjöhet, főként akkor, ha itthon történt az eset, és magyar áldozatok is vannak. Talán mindannyian emlékszünk a veronai busz balesetre, ahol az utasok többsége ráadásul fiatalkorú volt – mondta lapunknak Zelena András gyászterapeuta, traumakutató egyetemi docens.

Ahogy arról már írtunk, Orbán Viktor és Novák Katalin is részvétét nyilvánította a Facebookon, de a balesethez közel eső Székesfehérvár polgármestere is együttérzését fejezte ki, valamint az önkormányzat nevében minden segítséget felajánlott az áldozatoknak és hozzátartozóinak.

Cser-Palkovics András most az Indexnek is beszámolt a legfrissebb aktualitásokról.

Több megkeresést kaptunk családtagoktól, ismerősöktől, akik szerettek volna információt szerezni hozzátartozóik állapotáról. Őket elláttunk kontaktokkal, és úgy tudjuk, hogy a kapcsolatfelvétel sikerrel megvalósult. Emellett hétfőn egy család jelentkezett be nálunk, akik távolról érkeztek azért, hogy meglátogassák a Szent György Kórházban ápolt szerettüket. Nekik az önkormányzat szállást biztosít, de más fronton is rengeteg felajánlás, segítség érkezett, több vendéglátós is ellátást ajánlott. Tudunk egy sérültről, akit bár nem Székesfehérváron kezelnek, de egy helyi közszolgáltató cégnél dolgozik, a környéken sokan ismerik. Természetesen neki is állunk a rendelkezésére