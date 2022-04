Nagy a veszély a Városligetben, megmérgezték a tavat

Valamilyen mérgező anyag került szerdán a Városligeti-tóba, és emiatt a teljes halállomány elpusztult. A mérgező anyag még az emberekre is veszélyes lehet, ezért vigyázni kell, hogy senki se érjen hozzá a döglött halakhoz vagy a vízhez.

Szerdán a közösségi médiát elárasztották a döglött halakról készült felvételek. A Euronews úgy értesült, hogy valamilyen mérgező anyag került a tóba. Emiatt a tó összes hala elpusztult.

Ráadásul az incidens nagyon rosszkor történt, mivel néhány nappal ezelőtt a margitszigeti japánkert tavából is a Városligeti-tóba telepítették át a halakat amiatt, hogy folyamatban van annak a tónak a megtisztítása. A kertészek egyike azt mondta, hogy a másik tóból egyesével fogták ki az aranyhalakat, és több mint három napot vett igénybe, mire sikerült a teljes állományt áttelepíteni.

Most azonban ezek a halak is elpusztultak a Városliget tavában. A mérgezést mindössze néhány teknős élte túl, de arról sem tudni még, milyen állapotban vannak, hosszú távon is megmaradnak-e.

A szakemberek még mindig nem tudják, milyen összetételű vegyszer és honnan került a tó vizébe. A Városligetben járó emberek egymást figyelmeztetik, hogy ne érjenek vízhez, ne érintsék meg a halakat, mert veszélyes lehet. Sokan azt is javasolták, hogy kutyákat a tó közelében csak pórázon sétáltassanak, hogy elkerüljék a bajt.

(Borítókép: A Városligeti-tó 2016. december 31-én. Fotó: Faludi Imre / MTI)

