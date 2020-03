A legfrissebb adatok szerint az USA-ban már több mint négyszázan veszítették életüket a koronavírus-járványban. Vasárnap a WHO adatait használó statisztikai oldal egy ideig még 13 957 új fertőzöttet is mutatott, ami azt jelentette volna, hogy mivel előző nap végén még csak nagyjából 24 ezren voltak betegek, a koronavírusosok száma egy nap alatt csaknem 60%-kal emelkedett. Az adatot magyar idő szerint este kilenc után korrigálták, eszerint vasárnap 8149 új esetet regisztráltak, így az összes fertőzött száma nagyjából harminc százalékkal 32 356-ra nőtt. Csak New York államban több fertőzött van, mint Iránban vagy Franciaországban.