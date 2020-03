A 68 éves Harvey Weinstein ismegfertőződött a koronavírussal a börtönben, hivatkozik az Independent a National Gazette-re. Weinsteint szerdán szállították a hírhedt Rikers-szigeten lévő börtönkomplexumból a New York állambeli Buffalo közelében lévő Wende börtönbe. A vírussal a Rikers-szigeten fertőződhetett meg, ahonnan az NBC News 40 esetet is jelentett.