Ötszázalékos visszaesést tervez a GDP-jükben a német kormány idénre. Járváyn nélkül egy százalékot növekedtek volna. Pótkölstégvetést csinálnak a megváltozott körülméynek miatt, amiben most nem fogják vissza a költekezést, 156,3 milliárd eurós (55 ezer milliárd forintos) hiányt terveznek.

Ebből megtámogatnák a többféle formában a vállalatokat, részleges államosítások is elképzlehetők. De a munkavállalókat is, többek közt a munkanélküli juttatások szabályait enyhítik, és a lakhatási feltételekben is segítenének.