Dermot Shea, New York City rendőrfőnöke szerint eddig ötven rendőrnél mutatták ki a vírust, egy közülük kórházba is került. Az USA-ban legnagyobb állománnyal (kb 44 000 fő) rendelkező rendőrség manhattani 1. körzete a legfertőzöttebb 31 esettel, amit házin belül már nem is tudtak kezelni, és az általában film- és sorozatforgatásokra kirendelt rendőrökkel töltötték fel az állományt.