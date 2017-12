Meghalt egy 14 éves lány a kabai balesetben

Baleset történt a 4-es főúton Kabánál, frontálisan összeütközött egy kisbusz és egy személyautó - írta a Katasztrófavédelem honlapja. A balesetben egy 14 éves lány olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.

Öt embert szabadítottak ki a püspökladányi hivatásos tűzoltók a roncsokból. A balesetben összesen tizenhárom ember érintett.

A kisbusz nyolc utasából három, az autó két utasából kettő szorult be az összetört járművekbe. A balesetben érintett harmadik gépkocsi három utasa nem szorult be és nem is sérült meg. Egy embert a mentők a helyszínen újraélesztenek.

Fotó: Police.hu

Ketten súlyos, hatan könnyű sérüléseket szenvedett. A főút érintett szakaszát a hatóságok lezárták a forgalom előtt a helyszínelés idejére.