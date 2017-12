Tele van szeméttel az egyik szombathelyi erdő

Több száz négyzetméteren terül el a szemét a szombathelyi hulladéklerakó mellett az erdőben, írja a Nyugat.hu. Nejlonhulladékkal és több száz zacskóval van tele az avar, a fák ágai.

A lap szerint nemcsak a regionális hulladéklerakóból hordhat ki a szél szemetet, több helyen is illegális szemétlerakókat találtak az erdőben. Volt, ahol még a szemét lerakását tiltó tábla is is ott hevert kidöntve a nejlonzacskók, flakonok, sörösdobozok, vagy éppen vécécsésze között.

A Szombathelyi Közterület-felügyeletnél azt mondták, hogy a mezőőri szolgálatuk rendszeresen ellenőrzi az erdőt, ha illegális szemétkupacokat találnak, azt dokumentálják. Ezután értesítik az ingatlan tulajdonosát, közterület esetén ez az önkormányzat.

Ha valakit szemetelésen érnek, 5-től 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal büntethetik, de súlyosabb esetben, természetkárosítás esetén akár egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Az illegális lerakókról viszont nehéz visszakövetni, honnan származnak.

