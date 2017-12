Nem akarja befizetni az ÁSZ-bírságot az LMP

Fidesz már az Állami Számvevőszéket is felhasználja az ellenzékkel szemben, már nem demokrácia az a tér, amelyben magyar a politika folyik, a sajtószabadság sem érvényesül, ezért a kormányváltást célzó LMP az emberekkel a terepen és az interneten keresztül kiépített közvetlen kapcsolatra építi fel kampányát – mondta Szél Bernadett a Magyar Nemzetnek.

A párt kormányfőjelöltje, társelnöke, frakcióvezetője az LMP sikerének tartja

a CEU-törvénnyel kapcsolatos alkotmánybírósági beadványt, amelyet végül a többi ellenzéki párt is támogatott;

behozták a politikába az egyszülős családok helyzetének kérdését;

népszvazást kezdeményeztek a paksi beruházás kapcsán, és nyilvánosságra hozták a beruházással kapcsolatos, reklámköltéseket, amelyekből a fideszes médiabirodalom gyarapodott;

Hadházy Ákos, az LMP társelnökének korrupcióinfója és a nemzeti konzultáció körüli kétségek feltárása;

Szél szerint ősszel csak az LMP volt igazán látható az utcákon, de az igazi kampánya, az eddigi, inkább előkampánynak tekinthető időszak után, Ron Werber segítségével, januárban indul.

Az ÁSZ a Fidesz eszköze

Az Állami Számvevőszék a Jobbik után több ellenzéki pártra, így az LMP-re is büntetést szabott ki. „Nem fogadjuk el ezt a mondvacsinált indokkal kirótt 9 millió forintos büntetést, a 15 napos határidőn belül válaszolni fogunk az ÁSZ-nak. Én már mondtam korábban is, ez benne volt a levegőben, bármikor mi lehetünk a következők. Meg is történt, abszolút várható volt, hogy a Fidesz ilyen módon is vissza fog élni az erejével. Most 9 millió forintról van szó, de az a riasztó, hogy könnyen lehetne ennek a tízszerese vagy hússzorosa, hiszen nem volt érdemi vizsgálat, a büntetés mértéke hasraütésszerű, valójában ez az egész egy erődemonstráció a Fidesztől, hogy még ezt is megteheti.”

Nem valószínű a szélesebb összefogás

Szél egyértelműen nyilatkozott a baloldali összefogás lehetőségeiről is: együttműködése az LMP-nek a Gémesi György vezette Új Kezdettel van a 106 egyéni jelöltre. Szélesebb összefogás esélye nem látszik az országgyűlési választásokig: „Nem tartom kizártnak, hogy másokkal is együttműködjünk majd, de csak olyanokkal, akik a korszakváltásban érdekeltek. Márpedig az elmúlt huszonhét év pártjai és személyei nem ilyenek”