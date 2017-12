Nyomozást rendelt el a legfőbb ügyész Dietmar Clodo nyilatkozatai miatt

Polt Péter legfőbb ügyész hamis tanúzás bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást december 22-én a "bombagyárosként" elhíresült német bűnöző Dietmar Clodo ügyében - ezt nyilatkozta a Legfőbb Ügyészség a kormányközeli Pesti Srácok portálnak. Polt amiatt rendelt el nyomozást, mert a Magyarországon 10 év fegyházra ítélt, majd Németországnak kiadott bűnöző többször arról nyilatkozott, hogy személyesen adott át kenőpénzt Orbán Viktornak és Pintér Sándornak.

Clodo több interjúban is azt állította a magyar, osztrák és német sajtóban, hogy a 90-es években Szemjon Mogiljevics, azaz Szeva bácsi nevű orosz maffiózó megbízásából kenőpénzeket fizetett Pintér Sándornak és más rendőröknek, a 94-es választás előtt pedig egymillió márkát kellett elvinni Orbán Viktornak, aki kis hezitálás után át is vette a pénzt. Tavaly nyáron ezzel kapcsolatban írásos vallomást is tett , ezen kívül viszont semmilyen bizonyítékot nem mutatott a többek között bankrablás és robbanóanyaggal való visszaélés miatt elítélt Clodo, aki magyar bűnöző karrierje előtt a RAF terrorszervezet tagja volt Németországban.

Eddig a kormány nem nagyon foglalkozott a bűnöző nyilatkozataival. Pintér Sándor például, mikor az LMP-s Szél Bernadett és Hadházy Ákos megkérdezte tőle a Parlamentben, hogy meg tudja-e erősíteni, hogy soha nem találkozott Dietmar Clodóval, a belügyminiszter csak annyit válaszolt, hogy már a feltételezést is sértőnek tartja. Novemberben viszont a Magyar idők már arról írt, hogy rágalmazás miatt perelhetik majd be a német bűnözőt, ebből lett mostanra hamis tanúzás.