Az ügyészség minden feljelentést elutasított az azeri pénzmosással kapcsolatban

"Hiába tett az Átlátszó, és mint az ügyészségtől kapott válaszból később kiderült, tőlünk függetlenül a Jobbik is feljelentést a Magyarországra érkező gyanús azeri dollármilliók miatt, nyomozás nem lesz, az ügyészség minden feljelentést elutasított. Az ellenzéki párt esetében ugyan hivatkozhatott arra az ügyészség, hogy pusztán sajtóhírekre alapozott a feljelentés, de mi bizonyítékokat – cégpapírokat és bankszámlakivonatokat – is csatoltunk a beadványunkhoz, amiket egyáltalán nem értékeltek" - írja az Átlátszó.

Ahogy azt szeptember 6-án a lap alapján mi is megírtuk, Azerbajdzsán lefizetésekre és egyebekre használt kamucéghálózata Magyarországra is küldött 7,6 millió dollárt, derült ki az OCCRP adataiból és a Panama-iratokból. 2012–13-ban több mint 7,6 millió dollárt (mai árfolyamon nagyjából kétmilliárd forintot) utaltak egy Metastar Invest LLP nevű kamucégtől egy Velasco International nevű offshore cég magyar számlájára. Ezt a Velascót 2015-ben pedig már meg is szüntették, a dollármilliókról pedig nem tudni, hogy hova tűntek, vagy hogy miért kellett Magyarországra irányítani.

Mindkét említett cég Jakub Ejjubovhoz, Azerbajdzsán első miniszterelnök-helyetteséhez és családjához köthető, noha ők ezt tagadják. Ez azért lehet még érdekes, mert 2012 júniusában Orbán Viktor személyesen is meglátogatta Azerbajdzsánban Jakub Ejjubovot. A látogatás után pedig kiadtuk Azerbajdzsánnak a nálunk életfogytiglanra ítélt, otthon viszont hősként tisztelt, de az átlagos szemlélő számára kifejezetten aljas gyilkost, Ramil Safarovot. Aki aztán hazájában a papírforma szerint azonnal kegyelmet is kapott.

Szeptember 14-én írtuk meg azt is, hogy fideszes EU-s képviselők megpróbálták leszavazni azt a módosító javaslatot az Európai Parlamentben, amely alapján a képviselőtestület végül vizsgálni fogja, hogy Azerbajdzsán milyen eszközökkel igyekezett befolyást gyakorolni európai döntéshozókra.

Majd szeptember 19-én azt, amit Polt Péter válaszolt Demeter Márta, LMP-s képviselő kérdésére, aki azt szerette volna megtudni Polthoz intézett írásbeli kérdésében, hogy "Jelzett-e pénzmosási és terrorizmus finanszírozási aggályt az ügyészség Ramil Safarov kiadásának idején?". Polt akkor válaszában azt írta: "a kérdésben megfogalmazott pénzügyi tranzakcióról az ügyészségnek nincs hivatalos tudomása, így azzal kapcsolatban hatósági intézkedés nem történt". Tehát az ügyészség nem vizsgálja az azeri pénzmozgást, hozzátette, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának kivizsgálása a NAV-ra tartozik.

Szeptember 22-án aztán Szoboszlai-Szász Richárd, a Legfőbb Ügyészség főosztályvezetője azt mondta az ATV-ben ezzel kapcsolatban:

"Az Átlátszó hivatali vesztegetés, pénzmosás és pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztásának gyanújával fordult az ügyészséghez. Feljelentésünk nagyon alapos volt, ahhoz ugyanis a történet részletes leirata és a magyar, illetve offshore cégiratok mellett a gyanús tranzakciókat igazoló bankszámlakivonatot is mellékeltük" - írja most a lap.

Az ügyészség pedig minden pontban elutasította a lap feljelentését, érdemi indoklást pedig egyáltalán nem kaptak, csak annyit írt az ügyészség, hogy azért ez a döntés, mert korábban már tett valaki feljelentést az ügyben, de azt is elutasították. Ez valószínűleg a Jobbik feljelentése volt.

Az Átlátszó végül így foglalja össze: