Ezek a jó dolgok történtek idén

Sokszor írunk borzalmas, rettenetes, kibírhatatlan dolgokról: gyilkosságokról, cselszövésekről, gonoszkodásokról, pedig egy csomó klassz dolog is történt 2017-ben. Kihaltnak hitt állatok szaladgáltak gyanútlan tudóscsoportok előtt, kiváló sikereket értek el magyar sportolók és filmesek, bátor nők és férfiak álltak ki a nyilvánosság elé a szexuális zaklatások ellen és példás magatartással jótékonykodtak embertársaink. Tíz dolog, ami jó volt idén, nem fontossági sorrendben.

1. Bátor nők és férfiak léptek elő a világon mindenhol saját történeteikkel a szexuális zaklatás ellen

Soha nem volt még ennyi szó Magyarországon és a világban a nőket érő szexuális visszaélésekről. Őszintén reméljük, hogy valódi társadalmi változást indít el a bátor áldozatok kiállása, és a mai gyerekeknek sokkal kevesebb hasonló rossz élményt kell majd elszenvedniük.

2. Deák Kristóf filmje, a Mindenki Oscar-díjat nyert

Deák Kristóf Mindenki című kisjátékfilmje nyerte meg a kategória Oscar-díját februárban a Los Angeles-i díjátadó gálán. Ez az első alkalom, hogy magyar filmet díjaztak ebben a kategóriában, ráadásul ez volt a rendező első jelölése és legelső rövidfilmje. A díj átvételekor azt mondta: neveljük úgy a gyerekeinket, hogy büszkék lehessünk rájuk.

3. Enyedi Ildikó filmje nyerte a Berlini Filmfesztivál fődíját

Az idei Berlini Filmfesztivál egyetlen versenyben lévő magyar játékfilmje, a Testről és lélekről nyerte a Berlinale fődíját, az Arany Medvét. Ilyen legutóbb 1975-ban volt, akkor Mészáros Márta Örökbefogadás című filmje nyert.

Enyedi elmondta, hogy kemény munka volt ez a filmet elkészíteni, de a legnehezebb az volt, hogy el kellett rejteni a film témáját. "Csak egy pohár vizet akartunk bemutatni" – mondta a rendező, aki hozzátette, hogy bíztak a közönségben, hogy a nyitott szívek rá fognak találni.

4. Egy szobrász cuki alkotásokat rejtett el Budapesten

Júliusban egyik napról a másikra megjelent egy apró bronzbéka a tér közepén egy kerítés lábánál, nagyjából egy vonalban a mélygarázs lejáratával. Mihajlo Kolodko, azaz Kolodko Mihály ungvári művész művéről volt szó, az Országházzal szemben felállított szomorú kicsi tank, a méltán híres Főkukac a Nagy Ho-ho-horgászból is az ő alkotásai. Aztán novemberben gondos kezek sálat kanyarítottak Breki szobor nyakába, hogy meg ne fázzon a hidegben.

5. Egy rendőrjárőr kabátot adott egy hajléktalan embernek

A kedves járőr azt mondta egy szemtanúnak, hogy azért volt nála éppen egy plusz kabát, mert reggel magához vette azzal a mestertervvel, hogy odaadja egy rászorulónak. Respect és pacsi, Molnár Dávid rendőr őrmester, a BRFK VII. kerületi rendőrkapitányságról!

Fotó: Zsaruhumor / Facebook

6. Kijutott a magyar kosárlabdacsapat az Eb-re

Tizennyolc év után játszott újra kosárlabda-Európa-bajnokságon a magyar férfi válogatott. Amikor legutoljára Eb-n szerepeltek férfi kosarasaink, akkor még csak 16 csapatos volt a torna, 2011 óta már 24-es a mezőny, de hiába volt a bővítés, egymás után három Eb-re sem tudott kijutni a csapat. Idén viszont igen! Nyolcaddöntősek lettek a magyar férfi kosarasok, gratulálunk nekik!

7. Mégis megengedte a MÁV, hogy kirakják a cigány hős emléktábláját

Az emléktáblát az Idetartozunk Egyesület és a Roma Sajtóközpont eredetileg október 7-én, a Roma Büszkeség Napján akarta kihelyezni, de akkor a MÁV nem engedélyezte. Puczi egyike volt azoknak a marosvásárhelyi romáknak, akik az 1990-es marosvárárhelyi pogrom idején "ne féljetek magyarok, itt vannak a cigányok!" kiáltással a magyarok segítségére sietett. A MÁV elnök-vezérigazgatója azt nyilatkozta, hogy fontosnak tartják a cigány hős emlékének megőrzését, és a megoldás érdekében felülvizsgálta a társaság szigorú szabályait, és decemberben kikerült a tábla.

8. Hosszú Katinka zseniális teljesítményt nyújtott a budapesti vizes vb-n

Kilenc érmet szerzett a budapesti vizes világbajnokságon a magyar csapat, nyolcat úszásban, a fele, négy csak Hosszú Katinkától jött. A háromszoros olimpiai bajnok két aranyat, egy ezüstöt és egy bronzot nyert, vegyesen abszolút verhetetlen volt, 200-on és 400-on is fölényesen nyert, 200 háton lett második, 200 pillangón pedig harmadik.

9. Hazatalált Rudi, a macska, aki még novemberben tűnt el a Tolna megyei Tamásiból, majd beutazva a fél kontinenst végül Eindhovenben kötött ki

Rudi egy nemzetközi cég telephelyén mászott be az egyik kamionba, majd rázárták az ajtót, az meg vele együtt elindult. A macska Graz, Nürnberg, Frankfurt és Köln érintésével érkezett meg Eindhovenbe, vagyis összesen mintegy 1400 kilométert utazott, ráadásul élelem és víz nélkül. Rudira csak akkor bukkantak rá, amikor kinyitották a kamion rakterét. Később egy hollandiai állatmenhelyre került, ahol oltást, chipet és macskaútlevelet kapott, majd hazautaztatták Tamásiba.

10. Valaki befizetett egy hajléktalant egész télre egy budai bisztróba

A Margit körúti Lipóti bisztró egyik törzsvendége egy Facebook-poszt szerint befizetett egy hajléktalant egész télre ebédre. Szóval magának a helynek tulajdonképpen egy fillérjébe nem kerül a jótékonykodás, de akkor is le a kalappal előttük, hogy bevállalták. Nem kiviszik az ételt, hanem vendégként kezelik az egykori sofőrt, ami alighanem legalább olyan fontos neki, mint maga az ebéd. Akár CSR/PR, akár nem, ez tényleg frankó dolog.

+1. Mégsem halt ki ez a cuki egérszerű állat

Megtévesztő a mulgara (Dasycercus cristicauda), mert úgy néz ki, mint egy hosszú farkú kisegér, miközben valójában a tasmán ördög közeli rokona, és nem is magokat rágcsál, hanem nála is kisebb emlősökre, hüllőkra és rovarokra vadászik. Na, és a jó hír vele kapcsolatban, hogy még mindig él! A húsevő erszényest egy évszázada nem látták Új-Dél-Wales államban, ám most egy környezetvédelmi projekten dolgozó tudócsoport újra felfedezte a fajt.