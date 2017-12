A nagyvárosokban kap új lendületet a Soros-ellenes propaganda

December elején a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MVJSZ) fideszes elnöke egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy “az önkormányzatok nem kérnek Soros György bevándorlásszervező irodáiból, sem pedig abból, hogy a magyar falvaikat és városokat migránsok lepjék el”. Két héttel később Szita Károly kaposvári polgármester már arra kérte a polgármestereket, hogy fogjanak össze Brüsszel és Soros ellen, és országos polgármester-találkozót kezdeményezett jövő év elejére, hogy

együtt lépjenek fel a rájuk leselkedő veszéllyel szemben.

A kaposvári polgármester kezdeményezésének időzítése nem véletlen. A Fidesz így viszi tovább Orbán migrációellenes kommunikációs hadjáratát, miután véget ért a kormány által kezdeményezett Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció.

Az ország nagy részén már nem láthatóak a Soros-plakátok, csak egy kisebb kampány fut arról, hogy az Országgyűlés elfogadott egy határozatot, amelyben elítélik a Fidesz kommunikációs csapata által összetákolt Soros-tervet.

Másrészt az MVJSZ kampánya reakció arra, hogy november végén bejelentette a Nyílt Társadalom Alapítvány: új irodákat nyitnak Pécsen és Debrecenben, valamint több százezer dollárt fognak szétosztani vidéki civil szervezetek között, hogy hatékonyabban segítsék a szegénység elleni küzdelmet, és megállítsák a helyi közösségek szétesését.

Nagyon beindultak a polgármesterek

Decemberben több fideszes vezetésű vidéki városban is beindultak a politikusok, hogy helyi szinten lépjenek fel a migráció ellen.

Debrecenben például igazi fideszes all star szólította fel az Alternatív Közösségek Egyesületet, hogy fejezzék be a tevékenységüket. A polgármester mellett ott volt Kósa Lajos miniszter, az államtitkár és a város országgyűlési képviselője is, amikor közösen kijelentették, hogy a városban tökéletesen meg van oldva a rászorulók ellátása, így nem kérnek a civil szervezet munkájából. Érdekesség, hogy nem is olyan rég még kifejezetten örültek a szervezetnek a városban.

Pécsen a fideszes vezetésű közgyűlés fogadott el egy határozatot, amely szerint nem kérnek Sorosból, nem kérnek a "békétlenségből". A város bukottnak tűnő polgármestere ezen kívül arra kérte a helyi vállalkozókat, hogy ne adjanak bérbe ingatlant a Nyílt Társadalom Alapítvány új irodájának, és egy pillanatig úgy látszott, Páva felhívása elérte a célját, de aztán mégsem.

Miskolc polgármestere sajtótájékoztatón jelentette be, hogy számára nem kívánatos a Nyílt Társadalom Alapítvány a városban. Más kérdés, hogy fel sem merült, hogy a szervezet a borsodi megyeszékhelyre menjen.

Székesfehérváron is beterjesztett egy határozatot a Fidesz-frakció, amelyben tiltakoznak az ellen, hogy Soros György irodákat akar nyitni más városokban.

Régebben jelentést írt, most levelet

A nem fideszes önkormányzatok persze teljesen másként reagáltak a helyi szintű kormánypárti migrációellenes kampányra.

Szita Károly. Mindig szeretett írni. Most levelet, régebben jelentést. Most migránsokról, régebben a hozzátartozóiról. Jelenleg a Fidesznek dolgozik

– írta Botka László, Szeged MSZP-s polgármestere. Botka arra célzott, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának adatai szerint Szita Károly Kaposvár fideszes polgármestere hálózati személyként együttműködött a kommunista diktatúra állambiztonságával. A fideszes politikus tagad, szerinte visszaéltek a személyes adataival – írta Szita ügyéről még 2005-ben az Origo.

De a XV. kerület DK-s polgármestere, Hajdu László sem finomkodott Szitával.

A te levelednek semmi köze a mai magyar valósághoz, tele van hazugsággal, üres kormánypropaganda az egész.

Nem ezen a hülyeségen múlik a gyerekeink jövője, hanem hogy lesz-e jó oktatás, lesz-e jó munkalehetőség a számukra. És főleg, hogy a politikai elit felhagy-e a félelemkeltéssel és az üres riogatással” – írta szerdán, a kerület honlapján publikált nyílt levelében Hajdu László.

Nem a bevándorlást, hanem a tűzifaosztást szerveznék

A fideszes polgármesterek részéről elég sok állítás elhangzott tehát a helyi migrációellenes kampányban, érdemes ezeket pontról pontra végigvenni, hogy lássuk, mi igaz ezekből.

Szita Károly a levelében azt írja, hogy Brüsszel továbbra sem tett le a felső korlát nélküli betelepítési kvótáról, és hogy november 16-án megszavazták a kötelező kvótát Brüsszelben, azonban ez nem így van. Hogy pontosan mit is szavaztak meg az Európai Parlamentben, arról itt tájékozódhat.

A Nyílt Társadalom Alapítvány új pályázatairól azt állítja Szita, hogy “Soros a hatalmas összeget arra szánja, hogy népszerűsítse saját migrációs elképzeléseit és elő is segítse azok megvalósítását”. Ehhez képest ezek a pályázatok lakhatási, oktatási, egészségügyi és egyéb, szegénységgel kapcsolatos témákról fognak szólni – mondta az Abcúgnak Csontos Csaba, az alapítvány szóvivője.

“Úgy látjuk, hogy a szegénység mellett a másik legnagyobb probléma, hogy szétestek a helyi közösségek, nincs köztük párbeszéd és bizalom.

Azt szeretnénk elérni, hogy a helyi közösségek karolják fel az ügyeket. Ha valakinek tűzifára van szüksége, akkor ne az legyen, hogy odavisszük teherautóval, hanem fogjon össze az utca, és nézzenek rá a nélkülöző idősekre

– mondta Csontos.

Szita viszont azt állítja a levelében, hogy a Nyílt Társadalom Alapítvány új vidéki irodáit “nyugodtan nevezhetjük bevándorlásszervező irodáknak”. Ugyanakkor ha megnézzük Csontos nyilatkozatát, akkor láthatjuk, hogy ezek az irodák nem a bevándorlást, hanem inkább a tűzifaosztást hivatottak szervezni.

Titkos tervek nagy leleplezése

A székesfehérvári önkormányzat által elfogadott határozatba is olyan elemek kerültek, amelyek köszönőviszonyban sincsenek a valósággal. “A közgyűlés kinyilvánítja, hogy nem kíván Székesfehérváron sem bevándorlásszervező irodát, sem migránstábort, egyúttal szorgalmazza, hogy a magyar önkormányzatok utasítsák el a Soros György által tervezettek és a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását” - írták a határozatban.

Ez azért is érdekes, mert Székesfehérváron senki sem akar menekülttábort nyitni (ilyet egyébként is csak a magyar állam tehetne), és a bevándorlásszervező irodaként emlegetett iroda ötlete sem merült fel Fejér megye központjában.

A miskolci polgármester arról beszélt, hogy nem engedi meg, hogy valaki “városunkba telepedjen azért, hogy olyan bevándorláspolitikát terjesszen a miskolciak körében, amelyre a miskolciak már többször nemet mondtak”. Hasonló a helyzet, mint Székesfehérváron, sem Soros, sem más nem beszélt arról, hogy bármiféle bevándorláspolitikát akarna terjeszteni Miskolcon.

Mi, Pécsiek, megdöbbenéssel értesültünk Soros György magyar-amerikai milliárdos spekuláns alapítványának tervéről, hogy vidéki kampányközpontok (irodák) létrehozásával befolyásolni akarja életünket, döntéseinket, választásunkat

– olvasható a pécsi közgyűlés által elfogadott nyilatkozatban. Nem világos, hogy a pécsi fideszesek szerint Soros mivel akarja befolyásolni az életüket, döntéseiket, választásukat, de hogy a Nyílt Társadalom Alapítvány új irodája nem ezt a célt szolgálja az eddigi nyilvános adatok szerint.

A debreceni Alternatív Közösségek Egyesületről azt állították a fideszes politikusok, hogy a választások befolyásolására készülnek, míg maga a szervezet azt mondja, távol akarják tartani magukat a politikától. Kósa Lajos szerint itt mégis a bevándorlás titkos előkészítése zajlik, csak éppen semmi jel nem utal erre, az érintett debreceni szervezetek egyike sem foglalkozik ilyesmivel.

2018-ban is folytatják

Hiába szinte semmi sem igaz abból, amivel a Fidesz helyi szinten folytatja a Soros-ellenes kampányát, látszik, hogy 2018-ban is haladnak tovább a megkezdett úton.

Szita januárra hívta össze a vidéki polgármestereket, hogy kitalálják a hatékony fellépés részleteit, az MJVSZ pedig információink szerint január 25-ig várja a helyi képviselő-testületektől és közgyűlésektől, hogy a pécsi és székesfehérvári mintára hozzanak Soros-ellenes határozatokat.

Ezzel és a kampánnyal kapcsolatban kerestük Szita Károlyt, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ. A kaposvári polgármesteri hivatal egyik munkatársa telefonon azt mondta nekünk, hogy legközelebb január 2-án fognak dolgozni.

