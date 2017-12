Önerős építkezés, ahogy azt B. Zoltán elképzelte

A 23 éves kiskunfélegyházi B. Zoltán alapos és szorgalmas ember, szinte végigdolgozta a decembert. Ráadásul a keze olyan, mint egy jobb pillanatragasztó: amihez hozzáér, az hozzá is tapad.

Így aztán december elejétől egészen 28-ig az alföldi város különböző pontjain fel-feltűnve mindent vitt, amihez hozzáért – derül ki a rendőrség közleményéből. De már előtte is aktív volt, a rendelkezésre álló adatok alapján az elmúlt 6 hónapban többször is lopott különböző üzletekből.

De nézzük a decemberét, amely bizonyos szempontból egy építési gmk elszabadult anyagbeszerzőjének munkanaplóját is idézheti:

December elején betört az egyik helyi temető gondnoki helyiségébe, ahonnan egy betonkeverőt lopott el.

December 28-án az egyik bekerített építkezésre mászott be, és onnan 5 zsák cementet,

majd ugyanonnan egy vödör sódert lopott el.

De voltak persze más tételek is. A temetői helyszínt annyira megkedvelte, hogy a betonkeverős eset után visszatért. Akkor egy traktor tanksapkáját felfeszítve ellopott 45 liter gázolajat, de magával vitte az akkumulátort is.

Meglehet, a dízellel nem tudott túl sokat kezdeni megfelelő közlekedési eszköz híján – de az is lehet, hogy mind elfogyott –, ami viszont biztos: most pénteken a Dessewffy utcából egy lezáratlan női kerékpárt vitt magával. Másnap azonban már el is fogták a rendőrök, akik kezdeményezték az előzetes letartóztatását.