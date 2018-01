Gulyás Gergely Schmidt Máriára keni a pedofíliát propagáló, szélsőjobbos szónok meghívását

Mellettünk is majdnem elment az MTI tudósítása Gulyás Gergely eseményéről, ahol a Minority SafePack kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezést írta alá. Ezen az eseményen ugyanis megkérdezték a Fidesz frakcióvezetőjét, hogy miként értékeli Milo Yiannopoulos meghívását Magyarországra.

A kérdésre Gulyás azt válaszolta, hogy a rendezvényt nem a Fidesz, nem a kormány, hanem a Schmidt Mária-féle Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány szervezi, ezzel teljes mértékben rájuk tolta a felelősséget az amerikai szélsőjobbnál is vállalhatatlanná vált provokátor meghívásával kapcsolatban. Ettől függetlenül Gulyás azt tudni véli, hogy a meghívottak listája nem véglegesített még és elutasítják a pedofíliát.

A demokratikus vitákban teret kell adni a fősodortól eltérő véleményeknek is, egy határon túl azonban már ezek sem férnek bele, és a pedofília népszerűsítése idetartozik

- mondta Gulyás, majd hozzátette, hogy Yiannopoulos nem valószínű, hogy részt vesz az Európa jövőjét taglaló konferencián.

Yiannopoulos az úgynevezett gamergate idején vált ismertté, mert hamar a Trump hátországának számító alt-right egyik közismert arca lett. Az új amerikai jobboldalon sokáig hatalmas sztárnak számított, mert nyíltan beszélt zsidó származásáról, homoszexualitásáról és arról, hogy hány fekete férfivel volt már dolga.

Később azonban kegyvesztetté vált, és sorra jöttek ki róla a rendkívül kínos hírek. Egy tavaly októberi felvételen például egy olyan közönségnek énekel, amely a teljesítményét náci karlendítésekkel értékelte, de még ennél korábban, tavaly februárban indult el a lejtőn, amikor kiszivárgott egy hangfelvétel, ahol arról beszél, hogy támogatja, hogy idősebb férfiak kiskorú fiúkkal létesítsenek szexuális kapcsolatot. Ez volt az a pont, amikor kikerült az amerikai alt-right pixiséből, de azóta az is kiderült róla, hogy az MTI-ben csak brit újságíróként emlegetett közéleti személyiség nem is saját maga írta az ő nevével megjelent cikkeket és publikációkat, majd nemrég egy peres ügy miatt az is napvilágot látott, hogy a könyvét a kiadója többek között hazugságok, rasszizmus és szakmaiatlanság miatt sem akarta megjelentetni.