Másfél hónap múlva eldől, mi lesz a bulinegyed sorsa

A VII. Kerületi Választási Bizottság határozata február 18-ra írta ki a bulinegyed nyitvatartásáról szóló helyi népszavazást

Az erzsébetvárosi képviselő-testület tavaly október 3-i ülésén tárgyalt egy sor, a bulinegyed (Belső-Erzsébetváros) turizmusával és vendéglátóhelyeivel összefüggő ügyet. Több rendeletet is terveztek meghozni vagy módosítani, amelyek érintik az erzsébetvárosi vendéglátó egységek, szórakozóhelyek nyitvatartásának rendjét is. A legdurvább javaslat szerint minden helynek éjfélkor be kell zárnia. Ezekről a javaslatokról itt írtunk részletesebben.

Ha a népszavazáson az igenek nyernek, akkor a helyeknek zárva kell tartaniuk éjfél és reggel hat között. Ez pedig a bulinegyed sorsát is megpecsételheti.

