Több hétig élt gazdája holttestéhez bújva Zsazsa

Az újpesti Állat és Természetvédelmi Járőrszolgálatot értesítették egy szörnyű esethez a napokban, amikor egy kutyát a több hete elhunyt, oszlásnak indult gazdája mellett találtak élve.

A 9 éves Zsazsa kutyát borzasztó állapotban találták meg, teljesen gyengén, állni sem tud, a gazdihoz szorosan bújva feküdt.

A Hvg.hu azt írta, most testi és lelki rehabilitáció vár Zsazsára. Az állatvédők szerint a rendőröket, de még a sokat látott állatmentőket is megrázták a látottak, miután az emberi maradványok már oszlásnak indultak. Az állatvédők maguk is minden ruhájukat kidobták, az autójukat is teljesen fertőtleníteni kellett.

Előbb kutyakozmetikushoz vitték, aki rendbe tette, hogy egyáltalán meg lehessen vizsgálni. Nagyon gyenge, és teljesen kiszáradt, melegítő párnával és infúziókkal vették kezelésbe – mondták az állatmentők. A középkorú tulajdonos halála miatt az ilyenkor szokásos hatósági, illetve hagyatéki eljárás elindult, ennek során fog eldőlni az állat végleges sorsa.