Bartók után Kodály szobrát is ellopták Kecskemétről

A Bartók Bélát ábrázoló szobor után Kodály Zoltán szobrát is ellopták Szervátiusz Tibor Kodály Intézet előtti alkotásáról, Kecskeméten - számolt be a Baon.hu. Szeptemberben megcsonkították a Csak tiszta forrásból című bronz művet, tolvajok lecsavarozták Bartók Béla szobrát, így Kodály Zoltán alakja hónapokig egyedül volt látható. A napokban derült ki, hogy Kecskemét szülöttének szobra is eltűnt a róla elnevezett zeneiskola előtti alkotásról.

A szoborra a város 7 millió forint támogatást nyert a Nemzeti Kulturális Alaptól, további 700 ezer forintot pedig saját költségvetéséből biztosított.

Nem ez az első szoborlopás Kecskeméten, legutóbb 2013-ban a tíz gömbből álló, a Naprendszert 1:3,3 milliárdod kicsinyítésben modellező szoborcsoport 50 kilós Szaturnuszát vitte el valahogy két fiatal férfi, de egyiküknél a házkutatás során megtalálták az alkotást.