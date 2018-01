MSZP-Jobbik-LMP egységfront bontakozik ki Lázár János városában

Ugyanazt a független jelöltet támogatja majd a hódmezővásárhelyi polgármester-választáson az MSZP, a Jobbik és az LMP is. A jelölt függetlenként indul, az ellenzéki pártok pedig nem indítanak ellene senkit.

Február 25-én időközi polgármester-választást kell tartani Hódmezővásárhelyen, Almási István polgármester ugyanis múlt év végén elhunyt. A városban régóta verhetetlen a Fidesz, Lázár János 60 százalék fölötti eredményekkel szokott tarolni, az előző polgármester is simán, 61 százalékkal nyert 2014-ben.

Az ellenzék most úgy próbál fogást találni a fideszes jelöltön, Hegedűs Zoltánon (ő az alpolgármester jelenleg), hogy egy független jelölt mögött sorakozik fel. Márki-Zay Péter, aki villamosmérnök, közgazdász, kereskedelmi üzemgazdász és történelemtanár, péntek délután tart sajtótájékoztatót, itt jelenti be az indulását.

Fotó: Márki-Zay Péter

Márki-Zay a HírTv-nek csütörtök este beszélt arról, hogy független jelöltként indul, "nem pártszínekben, nem pártprogramok mentén" kíván kampányolni és dolgozni. Politikailag viszont érdekes helyzet áll elő, ugyanis az Index háttérben megerősített információja szerint az ellenzék felsorakozik mögötte: és nemcsak a baloldal, hanem a Jobbik is.

A Vásárhely 24 portál már írt arról múlt héten, hogy MSZP-Jobbik közös jelölt lehet a városban, ez azonban nem teljes pontos. A Jobbik pártigazgatója rögtön cáfolta is, hogy közös jelöltet indítana az MSZP-vel. Úgy tudjuk, hogy összefogás papíron valóban nem is lesz, de sem a Jobbik, sem az MSZP, sem az LMP nem indít saját jelöltet, hanem Márki-Zay támogatására kérik majd a szavazókat. (Sőt, kapaszkodjon meg mindenki, az LMP-vel szövetségben lévő Gémesi György-féle Új Kezdet sem indít jelöltet Márki-Zay ellen, vagyis az ott lévő összes szavazóját is Márki-Zay mögé sorakoztatja fel.)

A jelölt a HírTv-ben erről csak annyit mondott, hogy tárgyalt pártokhoz tartozó "magánemberekkel", és

abban a reményben vállaltam, hogy a pártok nem fognak más jelöltet indítani.

A délutáni sajtótájékoztatója előtt az Indexnek nem kívánt erről nyilatkozni.

Az indulásának okairól a csütörtöki interjújában azt mondta, "azoknak a polgároknak a hangját szeretném testesíteni, akik elégedetlenek a helyzettel", hogy "szócsöve lehessek azoknak, akiket megfélemlítettek, akik nem mernek szólni a város légkörében, akik nem mernek egy Facebook-posztot lájkolni".

Egy jó példa a teljes ellenzéki koordinációra

Mivel Hódmezővásárhelyen a Fidesz a legesélyesebb, érthető, hogy az ellenzék egyesíteni akarja az erejét. Meglepő azonban, hogy másfél hónappal a parlamenti választás előtt az elvileg kormányzásra készülő, miniszterelnök-jelölteket állító pártok nem indítanak saját jelölteket egy megyei jogú városban.

Szintén érdekes fejlemény, hogy egy választáson akadt egy jelölt, aki mögött a komplett ellenzék tud koordinálni, vagyis aki ugyanúgy elfogadható az MSZP-nek és a Jobbiknak is. Többször írtunk arról, hogy a parlamenti válasz egyik nagy kérdése is az lesz, hogy a szocialista és a jobbikos szavazók mennyire lesznek hajlandók egyfelé szavazni, mekkora lesz a koordináció a pártok között. A hódmezővásárhelyi egy jó példa, hogy nem teljesen lehetetlen a helyzet.

A decemberi solymári időközin hasonló volt a felállás, ott a baloldal beállt egy független jelölt mögé, a Jobbik viszont nem indított senkit. Abból vereség lett, de az ellenzék közelebb jött a Fideszhez, egy fideszes körzetben 42 százalékot ért el a független ellenzéki jelölt.