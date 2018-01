Sima időközinek indult, most már mindenki hazugságvizsgálatot vállalna

Pusztahencse az utóbbi napokban elhíresült egy időközi polgármester-választás miatt. A területi választási bizottság ugyanis megsemmisítette a Tolna megyei, ezerfős település időközi polgármester-választásának eredményét, és új választást rendelt el, mivel úgy ítélte meg, hogy megsértették a kampánycsendet, sőt, az egyik jelölt pénzt ígért a szavazatokért. A pécsi táblabíróság végül tényleg új választást írt ki, de nem a szavazatvásárlás vádja miatt, hanem mert az egyik jelölt kampányolt a szavazóhelyiség előtt.

Két, egymással évek óta perben álló jelölt és egy kettészakadt település, ezt találtuk Pusztahencsén. Igazságból pedig minimum kettőt, de az biztos, hogy a történet nagyon tanulságos lehet majd az idei választásokra.

Évek óta perben, feloszlatott testület

A Pakstól néhány kilométerre található ezerfős településen 12 éven át ugyanaz volt a polgármester, egészen addig, amíg nyugdíjba nem ment. Ezután, a 2014-es választáson két esélyes jelölt volt: egyikük Bán István, aki akkor már közel húsz éve volt képviselő a településen, illetve az akkori óvodavezető, táncpedagógus, Iker Ibolya. A közel harminc évet a paksi erőműben lehúzó Bán elmondása szerint Iker Ibolya a választásokon a településen eddig nem tapasztalt profi kampányt mutatott be, és az eredmény végül őt igazolta: 21 szavazattal nyert a választáson.

Iker azt mondta, ekkor felajánlotta "Pista bácsinak", hogy legyen alpolgármester, vezessék együtt a települést, mégiscsak ő a legtapasztaltabb az önkormányzatban, de Bán egy nap gondolkodás után ezt inkább visszautasította.

És innentől elindult a lavina.

Bán egy év után kivonult a képviselő-testület munkájából. Egy levélben azt írta a testületnek, addig nem hajlandó visszamenni, amíg "rend nem lesz". Bán szerint semmi sem volt rendben, a polgármester folyamatosan kikerülte a testületet, egyedül hozott döntéseket. Bán a beruházásokat is kifogásolta, volt, hogy konkrét korrupcióval vádolta a polgármestert. 10 hónap kihagyás után a férfi visszament a testületbe, de - Iker szerint legalábbis - ezután csak hátráltatta a polgármester munkáját, illetve pereket indított ellene hol hűtlen kezelés, hol okirathamisítás miatt. Végül Iker is feljelentette Bánt rágalmazás miatt, és első fokon Ikernek adott igazat a bíróság.

Egy 2017. szeptember 18-án tartott rendkívüli testületi ülésen Bán és egy képviselőtársa előterjesztésére végül a testület feloszlatásáról szavaztak, és meg is szavazták. Csak Iker szavazott nemmel. Bán szerint nem véletlenül szavazott mindenki a feloszlatás és új választás kiírása mellett, hiszen mindenki látta, hogy ez így nem működik tovább.

Iker szerint azonban nem véletlen az időzítés: pár nappal korábban, 14-én hozott egy ügyben ítéletet a bíróság, amelyből kiderült, hogy nem igaz az, amivel Bán vádolja. Iker szerint addig gyorsan meggyőzte Bán a képviselőket, amíg jogerős nem lett az ítélet.

3 év után derül ki, hogy nem lehet velem együtt dolgozni? Csak azután, hogy első fokon elítélik a vádaskodása miatt?

– tette fel a kérdést Iker.

Migránsok, cigányok, faosztás és momentumosok a kampányban

Miután kiírták a december 17-i választást, elindult a kampány, ami minden elemében megfelelt a mai Magyarország politikai szintjének. A megtartott fórumon kívül a valódi terep a Facebook volt, ahol hol szándékos kampányüzenetben, hol csak a hívek egy-egy felhevült vitában betolt kommentjében, de előkerült minden. Hogy ki kinek a pincsije, hova köttesse magát. Hogy Ikerék "elcigányosítanák a falut", hogy a Bánék migránsokat hoznának az iskolába a gyerekek helyett.

Egy Pakstól 8 km-re található kistelepülésen tehát nem a várható Paks2 beruházásból fakadó esetleges lehetőségekről szólt a kampány, hanem a cigányokról, és nem a kevés gyerek miatt talán megszűnő iskoláról vitáztak, hanem, hogy biztos migránsokat hoznak az épületbe a gyerekek helyett.

Bán azt mondta, a migránsbetelepítős vád elérte őt is, volt jó ismerőse, aki azt mondta neki:

Én rád szavazok, Pista, de ígérd meg, hogy nem telepítesz be migránsokat.

Iker Ibolya független képviselő, de kifejezetten jó viszonyt ápol fideszes polgármesterekkel, kormánybiztossal stb. Kampányának része is volt jó kapcsolatainak hangsúlyozása. A kihívó embereinek szemében emiatt fideszesnek számított, miközben Iker azt mondja erre, hogy konkrétan nem is tehetne mást, munkaköri kötelessége, hogy jó és használható viszonyt alakítson ki a környező településekkel, megyével, kormánnyal.

A függetlenségét Bán István is hangsúlyozta, függetlenként is indult, ám miután megnyerte a választást (és képviselők lettek többen is, akik az "ő oldalán álltak"), a Momentum azzal posztolta ki a pusztehencsei eredményt, hogy "kétharmados győzelmet arattak a Momentum által támogatott jelöltek Pusztahencsén". Bán, a képviselőjelöltek és a Momentum azt mondta nekünk, hogy a Momentum csak kampánytanácsokat adott. Illetve most, hogy erre szükség lett, jogi segítséget nyújtanak. De Bánék nem párttagok.

Azt is mondták a momentumosok, hogy fontosnak érezték ezt a választást, és mellesleg tesztelhetik egy időközin, hogy tud-e működni egy pozitív kampány. Pozitív, mert ők azt mondják, csak pozitív üzenetük volt, és a saját Facebook-csoportjukból is irtották a személyeskedő vádaskodásokat.

De ki jött ki rosszul a faosztásból? A választás előtt Iker Ibolya szociális faosztásba kezdett. Facebookra fel is töltött egy fotót, amin a kormánybiztossal szerepel, és odaírta, hogy a kormánybiztos is biztosította a jövőbeni együttműködésről. Ez ellenfeleit felháborította, mondván a faosztást is kampánycélokra használja. Csakhogy Iker azt mondta, hogy ha ő polgármesterként nem kapja össze magát, és nem keres egy civilszervezetet, mint támogatót, akkor senki nem kapott volna szociális fát, mivel a vele nem rokonszenvező, sőt ellene dolgozó, Bánék "csapatába" tartozó jegyző elfelejtette megigényelni azt. Amire azt mondja Bán, hogy persze, mert többéves szokás után a határidőt előrehozták, a gazdaságis meg más ügyintéző hiánya miatt pedig a jegyzőnek nem marad ideje mindenre. Azokat az embereket pedig éppen Iker üldözte el az önkormányzattól. Amire Iker azt mondja, ebből ketten gyereket szültek, egy külföldre ment. De a legutóbbi betanuló idejét töltő gazdaságist is a jegyző vitte el a szomszéd településre. És így tovább.

Választási eredmény megtámadása I. rész

A decemberi választáson végül Bán István nyert, 19 szavazattal végzett Iker Ibolya előtt. Iker a választás után három nappal már kifogást adott be a helyi választási bizottságnak. Két része volt a kifogásnak. Az egyik szerint Bánék a szavazóhelyiség 150 méteres körzetén belül kampányoltak, fotók bizonyítják, hogy ő és képviselőjelöltjei ott álltak a bejáratnál, csoportosultak, ahogy Iker fogalmaz, "mint egy szűrő, nézték, hogy ki megy szavazni". A másik része sokkal erősebb volt: három ember névvel, letanúzva nyilatkozott arról, hogy a választás előtt Bán pénzt ígért nekik a szavazatért. Iker azt mondta, őt személyesen keresték meg többen emiatt, azok is, akik írásban nyilatkoztak a szavazatvásárlási kísérletről.

Iker azt mondta, napközben, amikor Bánék ott álltak a szavazóhelyiség bejáratánál, akkor felhívta telefonon a választási bizottság elnökét, hogy csináljanak valamit. Az elnök átadta a telefont a jegyzőnek, aki pedig azt mondta, hogy ők most ezzel nem tudnak foglalkozni. Akkor kihívta a rendőröket, akik azt mondták neki - elmondása szerint- , hogy nem intézkedhetnek erre az állampolgári bejelentésre, csak akkor tehetnék, ha bentről hívták volna őket, a jegyzőéktől. A Bánról készült bizonyítékként beadott képen egyébként félig egy biciklin ül, ő azt mondja, elment megnézni az állatait a szülői háznál, visszafelé látta, hogy ismerősök állnak ott, megállt egy mondatra.

Iker kifogását a helyi választási bizottság elutasította, a szavazatvásárlás kísérletéről nyilatkozók nyilatkozatait például azzal, hogy annak konkrét megtörténtétől számított 3 napon belül kell bejelenteniük, az pedig a nyilatkozatok szerint egy héttel a választás előtt volt.

Természetesen megpróbáltuk megkeresni ezt a három embert, és telefonon sikerült egyikükkel beszélni. Ő továbbra is azt állítja, hogy amikor Bán a kampány alatt körbejárt a településen, akkor neki is és másoknak is pénzt ajánlott a szavazatért cserébe.

Választási eredmény megtámadása II. rész

A helyi választási bizottság panaszt elutasító döntése után, a második napon Ikerék fellebbeztek, így a területi választási bizottsághoz került az ügy. A beadvány egyik része változatlan maradt, a másikban pedig az lett a változás, hogy csatoltak két vallomást, miszerint Bán a választás napján további két embernek is 5 ezer forintot ajánlott a szavazatokért cserébe, reggel 7:50-kor. Ez a beadvány szerint úgy zajlott, hogy Bán odakiabált nekik, hogy "van még ötezres... kértek ti is?". Illetve csatoltak egy ívet, amit 212 ember írt alá. Ez egy elég furcsa valami, mert ennek fejlécén három állítás szerepelt. Az egyik, hogy mi, akik ezt aláírjuk, nem értünk egyet a választás eredményével. A második, hogy Bán 8 méterre a szavazóhelyiség bejáratától állt. A harmadik, hogy "TÖBBÜNKNEK" 5 ezer forintot ajánlott a szavazatért cserébe.

Aláírta tehát 212 ember, hogy többüknek pénzt ajánlottak. Nem derül ki, hogy két emberről, vagy 200 emberről van szó, de az is furcsa, hogyan tudja valaki aláírni azt, amiről lehet, hogy csak akkor hallott, amikor aláíratták vele a papírt. Bár kétségtelenül nem hazudik, ha azt mondja: hallott róla.

Nem találtunk embert, aki konkrétan ezt a szöveget megfogalmazta, kinyomtatta, aláíratta emberekkel, Iker azt állítja, hogy ezt civilek saját kezdeményezésből csinálták, Iker egy segítője pedig azt mondja, nem túl jó a papíron a megfogalmazás, de a felháborodott emberek hirtelen ilyet írtak. Ő persze pontosan tudta, ki írta, ki nyomtatta ki, de nem árulta el nekünk.

Mindenesetre a területi választási bizottság ezeket a bizonyítékokat már elengedőnek tartotta ahhoz, hogy megsemmisítse a választás eredményét, és újat írjon ki január 14-ére. Megpróbáltuk elérni azt a két embert, aki névvel nyilatkozott a szavazatvásárlásról, vagy annak kísérletéről, de sikertelenül.

Választási eredmény megtámadása III. rész

A területi választási bizottság döntése ellen Bánék természetesen fellebbeztek, így végül a pécsi táblabíróságnak kellett meghoznia a döntést.

A területi választási bizottság döntését többek között azzal támadták Bánék, hogy nemhogy nem történt ilyen szavazatvásárlási kísérlet Bán részéről aznap reggel, de ott sem volt abban az időpontban. Illetve szerintük eleve egészen feltűnően életszerűtlen, hogy egy polgármester-jelölt, aki 23 éve képviselő, ötezresről kiabáljon oda embereknek a szavazóhelyiség előtt. A jogászuk azt is hozzátette, hogy a választás eredményét akkor lehetett volna megsemmisíteni, ha a felhozott bizonyítékok szavazás végeredményére gyakorolt hatása bizonyított. Szerintük ez is hiányzik.

Bánék azt is furcsállták, hogy amikor kiderült, hogy nem jó, ha 9-i meg 12-i dátummal nyilatkoznak szavazatvásárlási kísérletről, akkor hirtelen előkerült két ember, aki egy már 17-i voksvásárlásról nyilatkozik. A jogász pedig azt furcsállta, hogy a területi választási bizottság folyamatos jogsértésről írt, ami azt jelenti, figyelembe vették a korábbi nyilatkozatokat is, amiket a helyi bizottság korábban a törvény értelmében hagyott figyelmen kívül.

A pécsi táblabíróság végül helyben hagyta a területi választási bizottság azon döntését, hogy

meg kell ismételni a választást január 14-én.

A pécsi bíróság a szavazatvásárlós nyilatkozatokat nem vette figyelembe, indoklásban megismétleik a területi választási bizottság érvelését, miszerint elkésett nyilatkozatok. Folytatólagosságot nem lehet megállapítani, így pedig a három napos határidő alkalmazandó.

Ugyanígy nem fogadhatta el bizonyítékként azt a 212 ember aláírt valamit, a bíróság szerint annak megfogalmazásából nem következik, hogy annak aláírói tanúi voltak az állított jogsértéseknek.

Azt viszont megerősítette, hogy tiltott kampánytevékenységet folytaott Bán, a bíróság is bizonyítottnak látta, hogy megsértette a jelölt azt a szabályt, hogy a szavazás napján, a szavazóhelyiség 150 méteres sugarú körében kampánytevékenység nem folytatható. Márpedig legalább két órán keresztül tartózkodtak a bejáratnál Bánék, magatartásuk pedig kimerítette a kampánytevékenység fogalmát.

Választás másnapján zárcsere

Itt tartunk, de közben nem igazán csillapodtak a kedélyek: amikor Pusztahencsén jártunk, Bán úr épp aznap ment a rendőrségre, hogy feljelentést tegyen Iker ellen. Azért, mert Iker is tett ellene. A következő történt ugyanis.

17-én volt a szavazás, estére meglett az eredmény, másnap korán reggel Bán úr bevonult a hivatalba, és kicseréltette az épület ajtaján a zárat. Nem sokkal később Iker is megjelent, hogy elvigye az irodájából a dolgait. A zárcserén (meg az elmúlt 3 év feszültségén és a választáson) annyira összeszólalkoztak, hogy üvöltöztek egymással. És innentől ez a sztori is kettéválik: Iker szerint Bán meg is lökdöste őt, és erre az egészre tanúi vannak. Bán szerint semmiféle tettlegesség nem volt. Iker feljelentette Bánt, Bán, amikor megkapta az erről szóló papírt bement, és feljelentette Ikert.

Iker szerint a szavazás másnapján hivatalosan még mindig ő volt az ügyvivő polgármester, így Bán nem intézkedhetett volna egyáltalán, Bán ezt másképp gondolta.

Ha ő azért feljelentett, amit én nem is csináltam, miért is ne jelenteném fel azért, amit ő csinált?

– mondta Bán.

Most január 14-ig elindul egy kampány újra. Ikerék nyilván ügyesen tudják majd használni a bíróság döntését Bán ellen. Bán, illetve a vele szimpatizálók azonban arról beszéltek, hogy ha megismétlik a választást, sokkal nagyobb arányban fog nyerni Bán, mert Ikerék vádaskodása sokakat felháborított.

Borítókép: kocsma Pusztahencsén. Fiotó: Huszti István / Index.