Bejelentette, hogy indul a Fidesz ellen, bekamerázták az utcáját

Ahogy azt megírtuk, Február 25-én időközi polgármester-választást kell tartani Hódmezővásárhelyen. A városban régóta verhetetlen a Fidesz, Lázár János 60 százalék fölötti eredményekkel szokott tarolni, az előző polgármester is simán, 61 százalékkal nyert 2014-ben. Az ellenzék most úgy próbál fogást találni a fideszes jelöltön, Hegedűs Zoltánon (ő az alpolgármester jelenleg), hogy egy független jelölt mögött sorakozik fel. Márki-Zay Péter, aki villamosmérnök, közgazdász, kereskedelmi üzemgazdász és történelemtanár, január elején jelentette be, hogy indul. Márki-Zay függetlenként indul, az ellenzéki pártok nem indítanak jelöltet.

Márki-Zay pénteken azt írta Facebook-oldalára: "mióta szűk körben bejelentettem indulásomat, a hatalom próbál ellehetetleníteni, megfélemlíteni, támogatóimat mellőlem eltántorítani", egy korábbi bejegyzésében pedig azt írta, két nappal a döntése után elveszítette a munkáját, természetesen azt mondták, ehhez nincs köze, de felesége is kapott egy figyelmeztetést egy ismerőstől, hogy a szülészeti vállalkozására rá fognak szállni különböző vizsgálatokkal.

Ma, szombaton pedig a következőt posztolta:

"Tegnap bejelentettem indulásom ellenzéki jelöltként Hódmezővásárhelyen, ugyanazon a napon új térfigyelő kamerát szereltek fel az utcánkban, így most már akármelyik irányból jön hozzám látogató, megfigyelhetik (a helyi sajtó jelentős része nyilván azért nem jött el a sajtótájékoztatóra, mert éppen ezt dokumentálták:-)).

Az időbeli egybeesés nyilván véletlen: éveken keresztül két polgármester is lakott az utcában, most hogy a vásárhelyi elhalálozott, esedékes lett a biztonság megerősítése ebben a csendes, hangulatos vidéki utcában, ahol forgalom is alig van... Kormányinfón megkérdezhetné valaki (nyilván évek óta tervezték már, lesz rá írásos bizonyíték is, puszta véletlen, hogy most értek ide, miután Almási úr már elhunyt...)"