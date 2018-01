Magyar Nemzet: Nyugdíjba megy Pintér Sándor

Nem vállal még egy kormányzati ciklust, valószínűleg nyugdíjba megy a 2018-as választások után Pintér Sándor belügyminiszter, értesült a Magyar Nemzet. Pintér kezdetben gépkocsit vezetett a belügynél, később az egész tárcát, mindhárom Orbán-kormány alatt ő volt a miniszter. Idén viszont már 70 éves, így hamarosan visszavonulhat.

A lap úgy tudja, hogy Pintért Kocsis Máté válthatja, aki várhatóan egyébként sem maradhatna polgármester, mivel indul a választásokon és ha összejön neki, akkor a polgármesterségről le kell mondania. Utódaként Sára Botondot, a jelenlegi alpolgármestert emlegetik.

Lázár János sem szívesen vállalna szerepet a kormányban (erről korábban az Index is részletesen beszámolt) a választások után, inkább visszatérne Hódmezővásárhelyre. A lap úgy tudja, hogy a kelet-magyarországi térség fellendítéséért, az elnéptelenedő kistelepülések helyzetének javításáért felelős pozíciót kaphat. Helyét a Miniszterelnökség élén pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter veheti át.

Bár Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter távozását már korábban is sokat emlegették, a lap cikkében most megint előkerült, illetve a lap szerint várható, hogy Gulyás Gergely frakcióvezető külügyi vonalon kap több feladatot, akár Szijjártó Péter utóda is lehet.