13 402 000 000 000 forint – dől a pénzünk az államhoz

Tavaly majdnem 5 százalékkal, 609 milliárd forinttal több adóbevétel érkezett az adóhivatalhoz mint 2016-ban – mondta el Tállai András, az NGM adóügyekért is felelős államtitkára (lényegében a NAV vezetője) az MTI-nek.

Az államnak így 13 402 milliárd forint bevétele érkezett a NAV-hoz 2017-ben.

A bevételek növekedésének okai közül Tállai András az adózói morál javulását emelte még ki, hozzátéve, hogy mivel folyamatosan csökkennek az adóterhek, már nem éri meg eltitkolni az adót.

Tállai beszélt arról is, hogy a NAV, amely a költségvetési bevételek 94 százalékáért felel tavaly az e-szja bevezetésével 4 millió magánszemélyt szabadított meg a bevallás kitöltésének terhétől, és a fejlesztéssel innovációs díjat kapott – állami szervként először – az informatikai vállalkozások szövetségétől.

Magyarországon az egyik legnagyobb ügyfélforgalmat az adóhivatal bonyolítja, tavaly mintegy 2,6 millió ügyfélnek személyesen, majd 820 ezernek pedig telefonon nyújtott segítséget, közölte az államtitkár. A NAV kormányablakokba költözésével az adóhivatal 64 olyan településen is megjelenik, ahol a korábbiakban nem volt lehetőség személyes ügyintézésre.

Tavaly 50 milliárd forintot fizettek be az államkasszába a végrehajtást megelőző felszólítást követően, de önkéntesen az érintettek. Egymillió forintos tartozásig ugyanis a NAV - annak ellenére, hogy a törvény szerint akár rögtön inkasszálhatná a bankszámlát - előzetesen figyelmeztet. Így lehetőséget ad a hivatal a tartozás rendezésére, akár fizetési könnyítési eljárásban úgy, hogy közben a végrehajtás hátrányos következményei alól is mentesít, például nem nő a tartozás összege a végrehajtási költségeivel, és az ügyfél a végrehajtáshoz kapcsolódó közzétételeket is elkerülheti, illetve a minősítése is változatlan marad.

Tavaly a támogató ellenőrzés 7800 tévesztő adózónak biztosította a szankciómentesség lehetőségét. A revizorok bizonyítottak az új szerepkörben is: mintegy félmillió magánszemély foglalkoztatotti jogviszonyának rendezésében segédkeztek. A 16 milliárd forintos bevételt hozó támogató jellegű ellenőrzés mellett jól vizsgázott a NAV idei újítása, az adótraffipax is. Tavaly majd 450 esetben alkalmazta a hivatal ezt az egyszerű gazdaságfehérítő módszert, amely előre jelzi, hogy hol kell számítani célirányos ellenőrzésekre – írja az MTI.