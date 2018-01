A hivatal mostantól cenzúrázza a tanárok nyilatkozatait

Mi is beszámoltunk arról a szégyenfalról, amelyen egy komáromi iskolában teszik közzé azoknak a diákoknak a neveit, akik intőt, rovót vagy más büntetést kaptak. Ez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke szerint is jogsértő, ahogy kifejezte nemtetszését egy tanár, Balla István is.

Ő az RTL Klub Híradójában elmondta: a nyilatkozata miatt az igazgató számon kérte őt, és jegyzőkönyvet vettek fel az esetről. Ez után - aligha függetlenül az ügytől - a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal körbeküldött egy levelet a szakiskoláknak, amelyben közölték velük, hogyan szükséges a jövőben az ilyesmire reagálniuk.

Az RTL Klub beszámolója szerint a levél közölte az igazgatókkal: "Rendkívüli eseménynek kell tekinteni minden olyan eseményt, történést, amelynek következményeként negatív sajtóhírek keletkezhetnek". Ilyen esetekben "különös körültekintéssel kell eljárni",

haladéktalanul el kell rendelni a hírzárlatot, a feltett kérdésekre vonatkozó választervezetet el kell küldeni a Hivatalnak, ahonnan iránymutatást küldenek a nyilatkozatra vonatkozóan.

A Híradóban Mendrey László, a Pedagógsuok Demokratikus Szakszervezetének elnöke azt mondta: ezután még kevesebben mernek majd véleményt mondani, mert az igazgatóknak és tanároknak tartaniuk kell a következményektől, azaz az állásuk elvesztésétől.

Mendrey elmondta, a szakszervezet jelenleg jogászokkal egyeztet arról, érdemes-e az alapvető jogok ombudsmanjához fordulni a szétküldött levél rendelkezései miatt.

Szerinte a levél tartalma "nem a demokráciákra jellemző", mivel annyira megköti az igazgatók és a sajtó kezét. Hozzátette.