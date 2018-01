Karácsony: Fideszesek könyörögnek nekem, hogy ne legyen kétharmad

A Spinoza Színházban Rangos Katalin vendége volt Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje, aki többek között beszélt Botka Lászlóról, a Jobbikról, a választási összefogás fontosságáról és arról, hogyan könyörögnek neki a fideszesek, nehogy idén is kétharmada legyen a pártnak a választásokon.

Gyurcsányról és Botkáról

Karácsonyt az elején rögtön arról kérdezték, hogy igaz-e, hogy még Botka László jelöltsége alatt megkeresték az MSZP-től potenciális miniszterelnök-jelöltként. A politikus erre annyit reagált, hogy volt ehhez hasonló próbálkozás, majd hosszasan elemezni kezdte Botka jelöltségi időszakát, amit alapvetően pozitívként értékelt. Örült annak, hogy önkormányzati múlttal rendelkező politikus lett az MSZP jelöltje, mert például szociális ügyekben vagy lakáspolitikában hitelesebb egy ilyen személy.

Ezzel szemben nem tartotta helyesnek Botka szövetségi politikáját, és itt kifejezetten Gyurcsány Ferenccel és a DK-val való kapcsolatra tért ki. Karácsony leszögezte, hogy a 2006 október 23-i rendőri túlkapások és annak lereagálása egy politikai hiba volt, a rendőrök nem jártak el helyesen, de ettől függetlenül

nincs értelme szerinte olyan összefogásnak, amiben nincs benne Gyurcsány és a DK.

Erről ő maga is próbálta győzködni Botkát, de nem járt sikerrel. "Ezt sem helyesnek, sem taktikusnak nem gondoltam" - mondta Karácsony, majd amikor Botka megpuccsolása került szóba, akkor jelezte, hogy ő ilyenben nem akart és nem is vett részt, de megjegyezte később, hogy "az ellenzéki szavazók nem azt szeretik, aki megbontja a békét, hanem azt, aki építi" - mondta. Mint Karácsony elmondásából kiderült, Botka nem hozta a számokat a felmérések szerint, de ezt nem úgy értelmezte, hogy csökkent a népszerűsége, hanem egyszerűen nem tartotta valós számoknak.

A Párbeszéd-MSZP összefogásról

Szóba került Karácsony pártjának és az MSZP-nek az összefogása is, ezzel kapcsolatban az olasz Olajfa Koalíciót hozta fel, ami egy különböző politikai ideológiájú (liberális, kommunista, zöld, kereszténydemokrata) pártszövetség volt kifejezetten azzal a céllal, hogy megdöntsék Silvio Berlusconi hatalmát, és végül sikerrel is jártak. A Párbeszéd a kezdetek óta egy hasonló összefogás célját tűzte ki maga elé, azonban azt Karácsony is bevallotta, hogy ez az alulról jövő kezdeményezés végül itthon nem jött össze. Pedig "a Párbeszéd próbált mindenkivel mindenféle szövetségek kötni, de ketten maradtunk az MSZP-vel. Az állampolgárok 89 százaléka közös listát szeretne, és ezt jelenleg csak ez a két párt képviseli" - mondta.

A Jobbikról

Karácsony próbálta hangsúlyozni, hogy az összefogás alapvetően a demokratikus pártokra értendő, de sokan mát idesorolják a Jobbikot is. Ez szerinte a túl nagy összefogás iránti vágy jele, és a beszélgetés során később arra is rátért, hogy Vona Gábor nem megfelelő alternatíva Orbán Viktorral szemben, mert így a jelenlegi miniszterelnökhöz hasonló politikus kerülne vezetői szerepbe. A hasonlót Karácsony úgy értette, mint egy olyan politikus, aki a véleményét, ideológiáját, álláspontjait folyamatosan az igények szerint alakítja. "Ha Vona Gábor még 20 évig azt mondja, amit most, akkor elhiszem neki, hogy komolyan is gondolja. Addig viszont nem".

Az Állami Számvevőszék döntését felháborítónak tartja, de ettől függetlenül fontosnak tartotta kihangsúlyozni Simicska Lajos szerepét és a lopott vagyonát a párt mögött. Ettől függetlenül Karácsonynak még így is rokonszenvesebb a graffitiző Simicska Lajos, mint mondjuk Mészáros Lőrinc.

A Fidesz következő, lehetséges kétharmadáról

"Öt éven keresztül tudnám mesélni, hogyan könyörögnek nekem a fideszesek, hogy nehogy kétharmaduk legyen megint, mert akkor mindennek vége" - mondta, és a beszélgetés legvégén külön hangsúlyozta, hogy nem szabad arra berendezkedni, hogy már a Fidesz kétharmados többségének megszakítása is jónak számít. Mindezek ellenére Karácsony szerint, ha a választásokon nem lesz többsége a Fidesznek, akkor onnantól másik országban fogunk élni és ennek a mostani rendszernek másnap vége lesz.

Ha nincs abszolút többség, akkor másnap megbukik a rendszer.

Az előválasztásokról

Rangos úgy tette fel a kérdést a témával kapcsolatban, hogy lehet-e olyan előválasztás, amit ne Gyurcsány nyerjen meg, mire Karácsony elég egyértelműen azt válaszolta, hogy csak olyan előválasztás lenne, amit nem Gyurcsány nyerne meg, mert szerinte nem túl népszerű az ellenzéki szavazók között. De mindegy is, hiszen Karácsony szerint előválasztásra se idő, se szándék nincs itthon.

A választási együttműködésekről

Bízik a Közös Ország Mozgalom kezdeményezésében, és reméli, hogy tényleg sikerül a legfontosabb 20-30 körzetben megmérni, melyik induló a legesélyesebb a fideszes jelölttel szemben, és hogy aztán sikerült átverni mindegyik párton, hogy lépjenek vissza ennek a jelöltnek az érdekében. "Ha nem a legesélyesebb jelöltre szavaznak, az pont olyan, mintha a Fideszre szavaznának" - mondta. Ehhez szorosan kapcsolódik az egyik friss ügy, miszerint a Csepelt és Soroksárt érintő körzetben az MSZP Németh Szilárddal szemben Bangóné Borbély Ildikót indítaná, miközben korábban ugyanitt Szabó Szabolcs az Együttből legyőzte Némethet.

Karácsony nagyon szűkszavúan csak annyi reagált, hogy dolgozik azon, hogy ez a konfliktus megoldódjon, mert pont így lehet elveszíteni körzeteket. Éppen ezért lenne jó egy hiteles mérés szerinte, hogy Budapest ötödik kerületében mi a helyzet, amikor egyszerre akar indulni Juhász Péter az Együttből és Fekete-Győr András a Momentumból. Karácsony szerint meg kéne várni a KÖM kezdeményezését, mert van még legalább 10 olyan körzet, ahol hasonló gondok vannak, de csak rendes méréssel lehet érdemben kezelni ezeket a problémákat.

Példaként felhozta még a volt fideszes Mellár Tamást, aki a Modern Magyarország Mozgalom színeiben indulna Pécsen a Fidesszel szemben. Szerinte ha nem indul MSZP-s, jelölt, az LMP beállna mögé, a jobbikosok pedig átszavaznak, akkor Mellár biztosan megnyerné a választást Pécsen.

Azonban különböző jelöltek közös támogatásának van egy másik, nagyon komoly akadálya is Karácsony szerint, méghozzá a jelöltállítástól való visszalépésekkel járó pénzkiesés. 700 milliót kap egy párt az államtól, ha mind a 106 körzetben indulnak, de ha csak egy jelölt is visszalép, már buknak 150 milliót, majd 80 jelöltnél újabb 150 milliótól, 56 jelöltnél ismét 150 milliótól esnek el. Ez a probléma egyik része Karácsony szerint, a másik pedig az, hogy Magyarországon az embereknek pártfóbiája van, és könnyebb most függetlenként indulni egy választáson és sikeresen szerepelni, ahogy ezt Kész Zoltán példája is mutatta Veszprémben.

A kiszivárgott hangfelvételről

Természetesen szóba a decemberben kiszivárgott hangfelvétel is, amin hallani, ahogy Karácsony azt mondja, "A faszért hagytam magam rábeszélni erre a miniszterelnök-jelöltségre". Elmondása szerint hálás, hogy kiszivárgott ez a hangfelvétel, mert legalább az emberek látják, hogy Orbán Viktort nem egy Orbán Viktor 2 szeretné leváltani.

Később kitért arra, hogy Orbán politikailag egy beteg jelenség, a miniszterelnök pedig egy beteges hatalmi helyzetben lévő ember. Norvégiában például az elnök ugyanúgy metróval vagy biciklivel jár, mint az átlag emberek, miközben nálunk a politikai elit máshol él, mint azok, akik megszavazzák őket. "Nem tudsz képviselni egy társadalmi csoportot, ha nem élsz velük" - mondta.

A miniszterelnök-jelöltségről

Az egész beszélgetés alatt Karácsony az összefogásról úgy beszélt, mint az egyetlen valódi opció a kormányváltásra. Éppen ezért leszögezte, hogy ha az LMP hajlandó lenne összefogni, akkor az első pillanatban lemondana a miniszterelnök-jelöltségéről Szél Bernadett javára, de ugyanolyan boldog mondja vissza az indulását bárki esetében, ha a többi párttal sikerül megegyezni.

A szelíd és halkszavú kormányzásról

Ez az egyik mottója az MSZP-nek a választások előtt, de Karácsony saját bevallása szerint nem is tudna nagyon mást hitelesen képviselni. Szerinte az a baj, hogy jelenleg Magyarországon a politika a lopás és a háború szinonimája, és ameddig ez lesz az emberek fejébe, addig Orbán Viktor fog nyerni, hiszen "lopásban és háborúban ő a legjobb".

Az LMP-ről

Karácsony régóta próbál szót érteni az összefogást egyelőre csak távolról figyelő LMP-vel, még a pártegyesülés is szóba került korábban. De elmonda szerint pont ezért lépett ki annak idején a Párbeszéddel az LMP-ből, mert minden kérdésben egyetértett, kivéve abban, hogy ezekből hogy lesz valóság.

Az LMP önálló indulása annullálja az összes benne lévő értéket

- mondta, és kitért még arra, hogy az LMP zöld pártként civil háttérrel alakult meg, és a civilekre jellemző, hogy nem kompromisszumkészek. Majd valamivel keményebben odaszólt az LMP-nek, és politikai hazugságnak nevezte, hogy úgy akarnak kormányváltást, hogy közben nem veszik figyelembe a valóságot. Szerinte az LMP politikai stratégiája a kormány megmaradását segíti, de bizakodó, hogy ha legalább választókerületi szinten képesek lesznek az együttműködésre, akkor az mindenkinek nagyon jó lesz. "Hadházy Ákos Szekszárdon könnyebben nyerne, mint bárki, de nekik is el kell fogadni, hogy vannak olyan helyek is, ahol nem az LMP-s a legjobb induló". A jövőben elképzelhetőnek tartja, hogy lesz valamiféle kooperáció az LMP-vel.