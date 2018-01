Góliáttal szemben a törpince labdába se rúghat!

Hajdú-Bihar megyében, a 17 ezres mezőváros, Hajdúnánás határában, az M3-as autópálya Miskolc és Nyíregyháza közötti szakasza mellett fekszik Tedej. Közigazgatásilag nem önálló település, Hajdúnánáshoz tartozik, pedig a hajdúsági város központjától 7 kilométerre van.

Tedej múltját és jelenét a néhány utcás település közvetlen szomszédságában fekvő nagy gazdaság határozza meg, ami a rendszerváltás előtt Hajdúnánási Állami Gazdaságként működött, 1993 óta viszont magánvállalkozásként, Tedej Rt. néven üzemel. A vállalat és a hozzá tartozó cégcsoport tulajdonosa az állami gazdaság egykori igazgatója, Bódi László, aki a gazdaság privatizálásával alapozta meg mostanra kiterjedt mezőgazdasági cégcsoportját.

A Tedej cégcsoport mára a térség meghatározó gazdasági szereplője lett. Fő profilja az állattenyésztés, de több mint 6 ezer hektárnyi összterületen – amiben van saját és bérelt földterület – a Bódi család szántóföldi növény- és gyümölcs-termesztéssel is foglalkozik. A gyümölcstermés egy részét a gazdaságban fel is dolgozzák – rostos ivólevek készülnek belőle.

Magyarországon a gazdaságok alig több mint 5 százaléka használja mezőgazdasági művelésre a megművelhető földterületek közel kétharmadát. A földtulajdon koncentrációja a kilencvenes évek elején kezdődött, amikor a szocialista termelőszövetkezetek felbomlása miatt a tagok között szétosztott földterületeket az önállóan gazdálkodni nem tudó vagy nem akaró tulajdonosoktól megvásárolták azok, akiknek volt elég tőkéjük ehhez.

Ekkor alakultak ki azok a gyorsan fejlődő nagy gazdaságok, amelyek aztán a későbbi állami földárverésekkor is bővíthették földterületeiket. Ilyen a Tedej csoport, Bódi László gazdasága is, igaz, ez nem egy termelőszövetkezet felbomlása, hanem egy állami gazdaság privatizációja nyomán jött létre.

Azért mentünk Tedejre, hogy a település példáján megnézzük: milyen mozgástere van azoknak, akik egy ekkora mezőgazdasági szervezet mellett próbálnak saját földjeiken gazdálkodni, és hogy megértsük, miért alakultak úgy a birtokviszonyok, hogy a több ezer hektáros gazdaságok és a pártucat hektáron gazdálkodó kisgazdák között nincs nagyon átmenet. Miért adták el sokan akár áron alul is a földjeiket a kilencvenes években, ahelyett, hogy akár befektetési célból megtartották volna azt?

A földtulajdon koncentrációjával és a magyar mezőgazdaság '90-es évektől kezdődő átalakulásával Kovách Imre vidékszociológus Földek és emberek című, 2016-ban megjelent könyve foglalkozott. Mostani riportunk bővebb hátteréről ebben a cikkünkben olvashat.

Tedej utcáit december közepén épp sártenger borítja, javában folyik ugyanis a szennyvízelvezető csatornahálózat telepítése a településen. A települést Hajdúnánással és Tiszavasvárival összekötő vasútvonal mellett, az állomásnál találkozunk Júliával, egy nyugdíjas asszonnyal, aki a boltból igyekszik épp haza.

Júlia és férje is a tedeji állami gazdaságnál dolgoztak: férje traktorosként, Júlia pedig a rendészeti részlegen, legtöbbször a gazdaság portáján. Egy 1991-es törvény alapján ezért az állami gazdaság privatizációjakor az ott munkában eltöltött idejük alapján mindketten 20 aranykorona földre lettek jogosultak 1993-ban, amikor a tedeji gazdaságot magánosították. Helyi viszonylatban ez kevesebb mint egy hektárnyi földet jelent, amit Júliáék először a gazdasággal műveltettek tovább, nekik ugyanis sem energiájuk, sem eszközük nem volt megművelni azt.

Ezért a terményből – vagy annak árából – arányosan járt nekik egy rész, amikor azonban már egy jó ideje mínuszra jött ki az egyenleg, azaz a művelési díjjal együtt még Júliáék fizettek rá az üzletre, úgy döntöttek, eladják a földet a gazdaságnak.

– magyarázta az asszony.

A házaspár példáját még sokan követték: az állami gazdaságokból kiosztott földterületeket sokan eladták hosszabb-rövidebb időn belül, a kétezres évek elejére nagyon kevesen maradtak, akiknek saját földtulajdonuk lett volna.

A húsz aranykoronányi földterületeket leggyakrabban a tedeji gazdaságot privatizáló Bódi család tagjai vásárolták fel, akad azonban Tedejen 4-5 másik család, akik ebben az időszakban szintén megpróbálták bővíteni földtulajdonukat ahelyett, hogy megszabadultak volna tőle.

Ahogy az a velük való beszélgetésből kiderült, mindez nem volt könnyű a volt állami gazdaság igazgatójából egy modern agrárüzemet kiépítő Bódival szemben. Az egyik tedeji gazda, aki most 25 hektárnyi földterületet művel – leginkább ő és családja dolgoznak a földeken -, azt mondta az Abcúgnak, neki is megvolt a maga “birkózása” a legnagyobb helyi gazdával.

Olyan konkrét esetekre is visszaemlékezett, amikor ő és Bódi is megkerestek egy tulajdonost, aki el szerette volna adni a földjét, azonban hiába kínált érte többet, az illető mégis a nagygazdának adta el azt. Riportalanyunk szerint ebben szerepe lehetett annak, hogy Tedejen szinte nincs olyan család, ahol legalább egy családtagot ne Bódi foglalkoztatna, ami egyértelműen függőségi helyzetbe helyezi őket a vállalkozóval szemben.

– mondta kezeit széttárva a férfi.

– magyarázta az Abcúgnak Bódi László, akit riportunk után telefonon értünk el. A vállalkozó hozzátette: ekkora földterülettel önmagában semmit sem lehet kezdeni, egyszerűen nem lehet gazdaságosan megművelni annak, akinek ehhez nincs meg a kellő infrastruktúrája, mezőgazdasági felszereltsége.

Infrastruktúrában pedig sokat tud segíteni egy sokrétű, modernizált gazdaság a kisgazdáknak – állította Bódi. A nagyobb mezőgazdasági szervezetek ugyanis – úgynevezett integrátori szerepkörben – partnerségi szerződés alapján segíthetik a kisebbek termelését: eszközökkel, szervezéssel, vagy a termék felvásárlásával. Bódi cégeinek több ilyen együttműködése is van környékbeli gazdákkal.

A vállalkozó szerint az is afféle szimbiózis, hogy például kész tápot értékesítenek azoknak, akik kénytelenek megvenni, mert nem tudják előállítani, vagy az, hogy egyfajta szolgáltatásként saját, a növény fehérjetartalmát jobban megőrző módszerükkel feldolgozzák a más gazdák termelte lucernát, ezt az integrációt most indítják.

Egy másik, saját földjén, önállóan gazdálkodó tedeji gazda, aki szintén nem szeretett volna névvel szerepelni, kárpótlási jeggyel jutott ahhoz a földterülethez, ami a mostani tulajdona magját képezi.

A földkárpótlás az Antall-kormány intézkedése volt, amelyet 1992-ben indítottak el azzal a céllal, hogy a magántulajdonukat állami gazdaságok és termelőszövetkezetek javára elvesztő földtulajdonosok veszteségeit kárpótolják valahogy.

Ennek lett az eszköze a kárpótlási jegy, amellyel egy, az adott gazdaság (állami gazdaság vagy termelőszövetkezet) által kijelölt földalapból árverés útján földterületet vásárolhatott a jegy birtokosa. A kárpótlási jegyeknek persze hamar kialakult egy másodlagos piaca is, azaz, akinek volt elég tőkéje, az egyenesen a kárpótlási jegyeket vásárolta fel, amiből aztán nagyobb területekre licitálhatott az árveréseken.

Riportalanyunknak 36 ezer forintnyi kárpótlási jegye volt, amellyel 1994-ben 72 aranykoronányi földhöz és néhány hektár legelőhöz jutott az erre kijelölt 270 hektár földterületből. Akkoriban ezzel kis játékosnak számított, ezért nem tekintették ellenfélnek a nagyobb szereplők, sőt, segítettek is a hozzá hasonló kisgazdáknak, ha ezzel távol tarthattak más nagygazdákat, akik több száz hektáros nagyságrendű területre licitáltak volna.

– magyarázta forrásunk, utalva arra az imént említett sajátosságra, hogy sokszor már a kárpótlási jegyeket is felvásárolták a tőkeerős vállalkozók – azokat nem is azok érvényesítették, akik eredetileg kapták őket.

Annak idején mi is tudtunk volna pluszban egy kicsit több kárpótlási jegyet venni, többet licitálni, de az az igazság, hogy féltünk kicsit, hogy a terményünket ki fogja megvenni. Azok az emberek, akik a téeszekhez voltak szokva, tartottak a szabad piactól. Most azt mondom, hogy akkor az utolsó pár tyúkomat is el kellett volna adnom és kárpótlási jegyet vennem a pénzemen, mert jóformán ajándékba adták a földet. Befektetésnek sem lett volna rossz. Ezek 30 aranykoronás földek ezek, jó földek