Ezüstkanalat és Munkácsy-festmény másolatot lopott, elkapták

A rendőrök a lakásán fogták el azt a férfit, aki betört egy józsefvárosi lakásba, miközben a lakók otthon voltak, és többek között ezüst evőeszközkészletet, valamint egy Munkácsy festmény másolatot is ellopott – írja a Rendőrség. A 42 éves budapesti A. Attila az év első napján, délután a VIII. kerületi Leonardo da Vinci utcában tört be egy házba úgy, hogy közben a lakók is otthon voltak. A férfi ellopott

egy Munkácsy-festmény másolatot,

egy zsúrkocsit, egy kerámiatálat

és egy 24 darabos, ezüst evőeszközkészletet.

Az ott lakók eközben semmit nem vettek észre, mert éppen egy másik helyiségben tartózkodtak. Amikor később meglátták, hogy a fiókok kihúzva, a bejárati ajtó tárva-nyitva van, azonnal hívták a rendőrséget.

A nyomozók a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították az elkövetőt, és január 5-én a ferencvárosi lakásán elfogták. A rendőrök a házkutatáskor megtalálták a férfi bűncselekménykor viselt ruháját, de az ellopott értéktárgyakat nem. A józsefvárosi nyomozók A. Attilát lopás miatt előzetes letartóztatásba vették.