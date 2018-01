Ennyire még sosem fogtak össze a Fidesz ellen

Én lennék a legboldogabb, ha bebizonyosodna, hogy ezeknek az eseményeknek semmi közük a politikai szerepvállalásomhoz. Mindenesetre vannak rajtam kívül sokan, akiket, mint Potrient, üldözi a balszerencse

– mondta Rejtő Jenő rendszeresen megszívatott őrmesterét felidézve Márki-Zay. A hétgyermekes, keresztény-konzervatív, katolikus férfi egy multinacionális cégnél dolgozott karácsonyig. „Előtte semmilyen írásos figyelmeztetés, szóváltás nem előzte meg, így váratlanul ért, de korrektül zajlott le, közös megegyezéssel, végkielégítéssel. Eleinte nem jutott eszembe, hogy ez az indulásom miatt volna, de nem találtam más észszerű magyarázatot.”

Már csak azért sem, mert Zay szerint 2010 előtt is megtörtént, hogy a Fidesz jelöltjével szemben induló végül még a várost is elhagyta, támogatói elvesztették állásukat.

Az utca bekamerázása ugyan előbb volt tervben, mint Márki-Zay indulása, bár a közbeszerzési eljárásból még úgy tűnt, hogy a Bercsényi utcában – ahol az ellenjelölt és a néhai polgármester otthona is van – a Kinizsi utca sarkán állítják fel az oszlopot a kamerákkal. (Az eljárásban ezt a két utcát kötőjellel jelölték, a többit vesszővel választották el egymástól. Az összesen 31 kamerából álló rendszer kiépítését 94 millió forintért a System Service Kft nyerte.)

Ennek a pénznek lett volna hasznosabb helye az oktatásban és az egészségügyben – jegyezte meg Márki-Zay.

Lázár kormányfőnek is alkalmas

Márki-Zay helyzete különleges, családi háttere, saját meggyőződése egyértelműen a keresztény-konzervatív Fideszhez köti. Mégis elindul a korábbi polgármester halála miatt február 25-re kiírt időközi választáson az eddigi alpolgármesterrel, Hegedűs Zoltánnal szemben, egy olyan városban, ahol a Fidesz már régóta legyőzhetetlen, helyhatóságin, országos választáson egyaránt.

Ő azonban az első, aki mögé lényegében a teljes ellenzék beállt, az MSZP-től a Momentumon, DK-n, LMP-n át a Jobbikig: ezzel pont az egyetlen forgatókönyv valósul meg, amelytől a Fidesznek még lehet félnivalója.

A villamosmérnök-közgazdász Márki-Zay tősgyökeres hódmezővásárhelyi, csak 2000 és 2009 között élt távol a várostól, utoljára Kanadában és az Egyesült Államokban, ahol még egy városi regionális munkaerő-fejlesztési bizottságba is bekerült. A 2010-es választások előtt nagy családjával, szülésznő feleségével együtt mégis hazajött, és az akkor még polgármesteri poszton lévő Lázár Jánossal is kapcsolatba lépett, hogy külföldön megszerzett tudását a város szolgálatába állítsa. Elvégre bizottsági munkája ahhoz kötődött, hogyan lehet nagyvállalatokat egy településre vonzani, a helyi vállalkozásokat pedig munkahelyteremtésre ösztönözni.

A munkakapcsolat nem jött létre, Márki-Zay nem részletezve annyit mondott, Lázár, akinek működése sok beruházást hozott, ugyan nyitott volt, de a beszélgetés mégis úgy alakult, hogy inkább máshol helyezkedett el.

Lázárról azonban elismerően nyilatkozott, a Miniszterelnökséget vezető minisztert „képességei kormányfői pozícióra predesztinálják”, és „gondolkodnak benne az Orbán Viktor utáni időkre tekintő fideszesek”. Ezzel együtt a nagypolitikában „emberarcú fideszesként” megjelenő Lázárt helyben sokkal kevésbé nyájas politikusnak írta le.

Most már nem hallgat

„Tűrhetetlen, ami az országban zajlik, de az emberek félnek megszólalni. Kerestek már meg korábban is, már 2014 előtt is, de mindig találtam magyarázatot a visszautasításra.

Mostanra azonban úgy éreztem, gyávaság volna a keresztényi lelkiismeretemmel összeegyeztethetetlen dolgok ellen nem tiltakozni

– indokolta indulását a 45 éves Márki-Zay.

„Félve visszautasíthattam volna a felkérést, tartva attól, hogy felfordul az életem, de arra gondoltam, hogyan nézek a gyerekeim szemébe, tudva, hogy elszalasztottam a lehetőséget, amikor, ha minimális eséllyel is, de tehettem volna az értékeim védelmében” – mondta a függetlenként induló jelölt. A kiábrándult fideszesekre és az ellenzéki beállítottságúakra számíthat ugyan, de a képlet ennél bonyolultabb: „Alapesetben a saját édesanyám sem szavazna rám, ha az MSZP jelöltje lennék, közben a szomszédom, a magát kommunistának valló, drága jó Feri bácsi meg azt mondta, sosem szavaz rám, ha a Jobbik támogat. Édesanyámat meggyőztem, nem volt könnyű, Feri bácsi pedig nemrég örömmel üdvözölte a meg nem erősített sajtóhírt, hogy a Jobbik kész támogatni.”

Bosszúszavazók

Van, akit ez azért nem győz meg, Márki-Zay ideológiai háttere és jó megítélése ellenére sem. „Jól ismerem a Márki-Zay családot, rosszat egyikőjükről sem tudnék mondani” – kezdte a beszélgetést egy fiatalosan vidám fideszes asszony, aki idős kora ellenére aktívan dolgozik a pártnak, aláírást is gyűjt Hegedűs Zoltán javára. A bármikor irodalmi idézetekkel teletűzdelt választási beszédet is rögtönözni kész egykori zongora- és orosztanár az ellenjelölt fivérének osztályfőnöke volt egykor, a nővérét is tanította.

„Péter is egy úriember”, bár a politikában még járatlan. Tóth Sándorné a család másik ágának idősebb generációjával is szoros kapcsolatban volt, megfordultak együtt Csurka Istvánt meghallgatni, később a MIÉP elnökének temetésén is részt vettek. Szerinte Márki-Zay azonban csak a bosszúszavazókra számíthat, akik később aztán nem tartanának ki mellette.

A magát önironikusan szellemi közmunkásnak nevező asszony szerint a Fidesz nyerni fog, bár az emberek fejébe nem lehet belelátni.

Rapcsák őszinte szobra

„Örülök az új kameráknak, a biciklilopások ellen hasznosak lesznek” – mondta egy fiatalember, útban bolti munkahelye felé, nem messze Márki-Zay házától. Szerinte a Fidesz jelöltje fog nyerni, és ez így van jól. Sokat fejlődött a város, jobbak lettek az utak és szebbek az épületek. És ez mutatja, hogy jó kezekben a város. Munkahely viszont lehetne több, vallotta meg. Ő maga például a 100 ezer forintos fizetését 1200 eurós németországi mosogatásra készül váltani, hosszú távra. Végül saját magával abban marad, hogy ha a jó dolgok a helyi vezetés érdemeiként állíthatók be, akkor talán a hiányosságokban is van felelősségük. „Múltkor hallottam ezt a Zay Mártont vagy kit beszélni, és mondott jó dolgokat is” – árnyalta saját magát a fiatalember.

A belvárosban már zajlik Hegedűs Zoltán alpolgármester támogatóinak aláírásgyűjtése. „Lázárék 200 milliárdot hoztak a városba beruházásra, a városnak nincs adóssága, aki tudja, csinálja utánuk” – érvelt egy idős aktivista, aki szerint világos, hogy a kormánnyal való jó viszony a város lehetőségeinek záloga. Így látta ezt egy fiatalember is, aki 8-9 éves gyerekek futballedzője, így a kormány által legtámogatottabb ágazat érdekeltje. A lehetőségekkel elégedett, és bár sokan mentek el külföldre a a jobb lehetőségek reményében, ez szerinte időleges, sokan lesznek, akiket hazahúz a szívük.

A főtér oldalán, nem messze az aláírásgyűjtéstől a néhai polgármester, Rapcsák András zavarba ejtően őszinte szobra áll, amelyet még Lázár polgármestersége alatt állíthattak fel.

„Ismertem Rapcsákot, jött Mindszentre lakossági fórumra. Nem vagyok helyi, de látom, hogy Hódmezővásárhely jó kezekben volt akkor is és most is. Lesz majd villamos is Szeged és Hódmezővásárhely között, egyszer majd felülök rá kirándulni. Csak azt nem értem, hogy miért nem állhat meg a mindszenti busz itt a kórháznál, mint régebben” – mondta a cekkere alatt görnyedő asszony, aki a busz áthelyezése miatt fél órát kénytelen gyalogolni.

Mivel nem helyi, a polgármester-választáson nem vesz részt, de az áprilisi országgyűlésin biztosan. „Még nem tudom, kire. Az ellenzéknél sem tudom, ezzel van, azzal van, majd meglátjuk. De a Fidesznél meg itt van ez a migránsügy, hogy 1200 embert kéne befogadnunk, másrészt meg sokkal többet beengednek ezekkel a, na, kötvényekkel. Hát ezt most hogy? Cirkusz az egész.”

Cikkünket a Facebook-oldalunkon kommentelheti.