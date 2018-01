Őrült gesztust tett a kormány az ÁSZ által megbírságolt pártoknak

Az Állami Számvevőszék az elmúlt hetekben sorra bírságolta az ellenzéki pártokat azok állítólagos gazdálkodási szabálytalanságai miatt. Az érintett pártok erre sorra közölték, hogy nem akarják/tudják/fogják befizetni a büntetést, mert azt nem tekintik jogosnak, nincs rá pénzük, és különben is az egész a Fidesz ármánykodása, hogy ellehetetlenítse vetélytársait a választás előtt.

A kormány azonban most megmutatta, hogy nem csak elvenni, adni is tud. A Nemzetgazdasági Minisztérium mai közleménye szerint ugyanis Vajda Mihály miniszter tárgyalt az Államkincstárral (ide kell befizetni a büntetéseket) és a NAV-val is (az adóhatóság hajtja be a pénzt), hogy biztosítsanak a pártoknak fél éves felkészülési időszakot, valamint részletfizetési lehetőséget. A büntetések így csak a választás után terhelnék a pártok költségvetését.

A tárca nagyvonalúságának is van azért határa: mint írják,

"a törvényeket mindenkinek be kell tartania, a politikai pártoknak is,

a törvénysértés következménye alól felmentést adni senkinek nem lehet.

A labda most a pártoknál pattog, nekik kell megkeresniük a MÁK-ot és a NAV-ot, hogy egyeztessenek a halasztásról. Arról egyelőre nincs hír, hogy a kormány a "törvénytelenül gazdálkodó" ellenzéki pártoknak esetleg

élelmet,

meleg ruhát és

tüzelőt

is biztosít-e, de mivel sem az emberi jóság, sem az Orbán-kormány legendás nagyvonalúsága nem ismer határokat, nem lennénk rajta meglepve.