Karácsony: Aki nem ránk szavaz, az a Fideszt támogatja

A tavaszi választáson csak azok a szavazatok eredményezhetnek változást, amelyeket az MSZP-Párbeszéd által létrehozott nyitott szövetségre adnak le, minden más voks a jelenlegi kormánypártokat támogatja

- ezt mondta Karácsony Gergely, a két ellenzéki párt közös miniszterelnök-jelöltje szombaton, az MSZP budapesti választmányi ülésén az MTI tudósítása szerint.

A Párbeszéd társelnöke kifejtette: a választáson nemcsak azok támogatják a Fidesz-KDNP-t, akik rájuk szavaznak, hanem a távol maradók és azok is, akik olyan ellenzéki pártra szavaznak, amely egyelőre nem tudja, miként kell egyensúlyozni az ország és saját érdekei között. Karácsony azt is mondta, hogy az MSZP-Párbeszéd szövetség továbbra is várja utóbbi pártok csatlakozását.

Az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje arról is beszélt, hogy választási győzelmük esetén a szociális demokráciát célzó programot valósítanának meg, amelyeken keresztül a szegénységgel, a nyomorral és a korrupcióval akarnak leszámolni.

(Borítókép: Karácsony Gergely a Párbeszéd Magyarországért társelnöke a Magyar Szocialista Párt budapesti programbemutató nagygyűlésén 2017. december 9-én. MTI / Illyés Tibor)