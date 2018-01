Havazás: már csak szállingózást ígérnek

Vasárnap nyugaton, északnyugaton még kialakulhat kisebb havazás, máshol legfeljebb hószállingózásra számíthatunk, majd délutánra mindenhol csökken a csapadék, és csak elszórtan szállingózhat a hó, írta az időkép.hu.

Északon, északkeleten hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. A keleties szél a Dunántúlon néhol megélénkülhet. Hajnalban 0 és -6, napközben -2 és +3 fok között alakul a hőmérséklet.

Aztán hétfőn a Dunántúlon és délen felhősebb, máshol naposabb idő valószínű, délnyugaton időnként hószállingózás is előfordulhat. A déli-délkeleti szél is csak északnyugaton élénkülhet meg. Csípős lesz a hajnal, -4, -12 fok várható, és napközben is csak -2 és +2 fok között lesz a hőmérséklet.