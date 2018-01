Megdöbbentően nyílt kampányt nyomott a plébános a templomban

A katolikus egyház is beszállt a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választásba. Németh László plébános arról beszélt a mise végén, hogy az egyháznak sosem volt még olyan jó dolga, mint az Orbán-kormányok alatt, ezért arra kérte a híveket, hogy lelkiismeretük szerint ne a független jelöltet támogassák a választáson. A hívek körében komoly felháborodást keltett a 17. századi időket idéző beszéd.

Ritkán látott sajtóérdeklődés mellett zajlott vasárnapi mise a hódmezővásárhelyi Szent István katolikus templomban. Két nappal ezelőtt ugyanis Németh László egyházkerületi plébános bejelentette, hogy el fogja mondani a véleményét a február végén esedékes időközi polgármester-választásról. Méghozzá azért, mert a teljes ellenzék által támogatott független jelölt, Márki-Zay Péter azt mondta egy interjúban, Magyarországon diktatórikus viszonyok vannak.

És tényleg megtörtént, a közel egyórás mise végén Németh László odaállt a hívek elé - úgy, hogy egyébként nem ő tartotta a misét -, és nyíltan kiállt a Fidesz és az Orbán-kormány mellett, valamint arra buzdította az összegyűlteket, hogy ne szavazzanak Márki-Zay Péterre.

Itt van a pénz a számlán

Németh a beszéde elején egy Markos-Nádas jelenet felidézésével próbálta bemutatni, mekkora "baromság" volt Márki-Zay nyilatkozata, amelyben diktatúráról beszélt.

A második világháború óta a magyar népnek és a magyar egyházaknak, nem csak a katolikus egyháznak, nem volt olyan lehetősége, hogy ilyen támogatást élvezzen, mint a jelenlegi kormány által, amit kap. Az oktatásban, az egészségügyben, szociális téren, könyvkiadásban, és lehetne sorolni. Hódmezővásárhelyen már itt van a pénz a számlán, most kezdjük építeni a kertvárosban a harmadik katolikus templomot

- mondta Németh László, aki szerint aki politikára adja a fejét, annak meg kell felelnie valamilyen minimális erkölcsi követelménynek. Például, hogy ír egy programot. "Annak a programnak lesznek majd támogatói, és akkor lehet majd jelentkezni a politika színpadán. De vádaskodásokkal, hamis dolgokkal nem érdemes szerepelni."

Németh hosszan sorolta a városban megvalósuló egyházi beruházásokat, majd hozzátette: "Az emberek mindezeket ismerve, ezen tényeket megismerve tudnak helyesen dönteni, tudnak mérlegelni, amikor majd arra kerül a sor, hogy a szavazófülkében kire adják a szavazatukat".

A teljes beszédet ide kattintva nézhetik meg, de röviden összeszedtük és feliratoztuk a legerősebb mondatokat, amit a következő videórészletben tudnak megnézni:

A pap, aki bevitte a politika mocsarába a híveket

Németh László plébános közel tízperces szónoklata megdöbbenést keltett a templomban. Többen csóválták a fejüket, sokan már a beszéd közben kimentek.

A politikai rigmusok befejeztével a résztvevők közül sokan kikerekedett szemmel mentek ki a templomból. Márki-Zay megállt az épület előtt, és fogadta a gratulációkat. A plébános nem várta meg a mise végét, hanem a búcsúének közben lelépett az oldalsó bejáraton.

“A pap, aki beviszi a politika mocsarába a híveit, annak el kell viselnie a következményeket” - értékelte a történeteket egy ötgyerekes apa a templom előtt. “Pofátlanság” - vetette oda utána egy idősebb férfi.

"Márki-Zay egy talpig becsületes, tisztességes ember, aki azelőtt lett hiteles, hogy politikusnak állt volna" - mondta a harmincas évei elején járó Dávid. Ő évente négyszer megy templomba, a felesége családja miatt, de most eljött, hogy kiálljon Márki-Zay Péter mellett. Dávid azt is elmondta, hogy most nagyon felbolydult a város, a fiatalok - akik eddig nem foglalkoztak politikával - egymásnak küldözgetik a fejleményeket, és bíztatják egymást, hogy menjenek majd el szavazni a független jelölt mellett.

Voltak olyanok is a templomban, akik Szegedről jöttek át szolidarítani Márki-Zay mellett. Egy fiatal férfi arról beszélt, hogy bár Lázár János és a fideszesek hosszú évek óta nyerik a választásokat a térségben, nagyon sokan utálják őket. Épp ezért jelent sokaknak reménysugarat szerinte Márki-Zay előrelépése, aki “vette a bátorságot ahhoz, hogy beszálljon a politika mocsarába”.

Háromszor annyian voltak a mai misén, mint szoktak, ez karácsonyi mise szintű összejövetel volt, mondta egy idősebb úr. Hozzátette, úgy látszik, van az a pénz, amiért a plébános eladta magát, szégyellheti magát érte. Szerinte Márki-Zay felhívása másfél napja jelent meg, ehhez képest megtelt a templom a támogatóival. “Sokan egymásnak gratuláláltak a mise után, hogy nem balhéztunk a plébános agitációja közben, pedig nagyon szívesen közbeszóltunk volna” - zárta gondolatait a férfi.

Egyáltalán hogy gondolja az atya? Hogy majd mint a birkák módjára be lehet minket terelni, és majd mindenki egyetért vele?

tette fel a kérdést felháborodottan egy férfi.

A templom előtti beszélgetések végén konkrét politikai kérdések is előkerültek. Van, aki szerint az a gond, hogy húsz éve nem jött a városba nyugati cég, és csak látszatberuházások zajlanak a városban. “Most is azért épül a vonat, hogy el tudjon menni, aki tud” - zárta.

Az érezhetően inkább Fidesz-szimpatizánsok közül is volt olyan, akit meglepett Németh László plébános kiállása. Kérdésünkre négy fiatal nő nem igazán akarta kommentálni a történeteket, de később újra odajött hozzánk egyikük, és azt mondta: “amikor a mise végén azt mondták, hogy fogadd el az én szabadságom, na az volt méltó az atyához”.

A polgármester temetésén még kezet nyújtott neki

A mise végén Márki-Zay újságírók kérdésére reagált a templomban történtekre. "Végtelenül elszomorított és nagyon rosszul esett az, hogy a plébános atya, aki Almási István úr temetésén még a menetből kinyúlva, kezet nyújtott nekem, ennek a méltánytalan támadásnak lett az eszköze."

Igen, jól olvasták, az atya, aki most Márki-Zay ellen kampányolt, az elhunyt polgármester temetésén pár hete még kezet nyújtott neki. Márki-Zayt arról is kérdezték, mit szól a plébános kritikájához, miszerint először programot kellene mutatnia. Erre ő a mise után azt mondta, "természetesen kell készülni egy programmal, de én ma egy szentmisére jöttem". Azt is elmondta, ő azt szeretné kérni a plébűnostól, hogy térjen meg, és gondolja végig, mit csinál. Mert amit tesz, azzal nem neki árt, hanem az egyháznak.

Azt gondolom, hogy a katolikus egyház tekintélye óriásit csorbult a mai napon, és arra kérek minden jóérzésű magyar embert, keresztényt, katolikust különösen, hogy imádkozzunk az egyházért, az egyház tisztaságáért

– mondta.

A templomból távozó egyik hölgy szerint húsz évig jóban voltak, Márki-Zay és a plébános együtt dolgoztak az egyházközösségben, de "ennek most egy pillanat alatt vége lett".

Egy másik asszony azt mondta a templomból kijövet:

Én nagyon tiszteltem ezt az atyát, de ennyire megvették? Eladta magát, eladta az egyházat.

Borítókép: Huszti István / Index.