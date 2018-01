Orbán: Ostobaság Putyint démonizálni

Az EU-nak segítenie kell a menekülteken, de "nem lehet a világnak úgy segíteni, hogy tönkretesszük a saját népünket" - mondta Orbán Viktor a Welt am Sonntagnak.

Az interjúban az MTI szemléje szerint azt mondta, egyetért Ferenc pápával abban, hogy az EU-nak "keresztény felebaráti szeretetből" segítenie kell a menekülteken, de kérdés, hogy miként kell segíteni.

Szolidárisak vagyunk, ezért kritizálnak

A szíreknek joguk van az életüket mentve beutazni az első biztonságos államba, de "hagytuk őket bevonulni Európába, és ehhez minden törvényt hatályon kívül helyeztünk." A menekültek nem háborús övezetekből jönnek, "csak jobban akarnak élni nálunk, mint Afrikában vagy Ázsiában", ezért "a segítséget kellene odavinni és nem a migránsokat idehozni."

Magyarországnak "finomabb érzéke van a migráció témájához, mint Németországnak", mert egy "veszélyzónában" fekszik, így "ha embertömegek áramlanak be, nálunk megszólalnak a vészcsengők".

"Szolidárisak vagyunk és ezért kritizálnak bennünket, katonákkal állunk az EU határain, és ez eddig 1 milliárd eurónkba került."

Mit tesz azonban Brüsszel és Berlin? Nem fizetnek nekünk semmit, és szidnak bennünket

(Arról, hogy hogyan pancserkodtunk el és utasítottunk vissza százmilliókat a korábbi támogatásokból, itt írtunk.) Orbán Viktor szerint Schengen az EU legnagyobb vívmánya, "különösen nekünk, magyaroknak, akik egy diktatúrából jöttünk és éppen ezért különösen nagyra értékeljük ezt a szabadságot, ha azonban nem tudjuk megvédeni a külső határokat, akkor a belső határokat le kell zárni". Az európaiság a magyar önazonosság része, a magyar identitást a "keleti jellemvonások", és a keresztény és európai kultúra együttese alkotja.

A brüsszeli politikus ne politizáljon

Azonban Európa "nem Brüsszelben, hanem Berlinben, Budapesten, Varsóban és Párizsban van", de "nem Brüsszelt szidom, hanem a brüsszeli politikusokat és bürokratákat, akik "úgy viselkednek, mintha egy birodalom központja lennének". Ezzel szemben a magyar kormány korlátozott hatalmú parlamenttel rendelkező EU-t akar, a kormányfők "erős Tanácsával" és egy "Bizottsággal, amely a szerződések őrzője, ahelyett, hogy maga is politizálna".

A liberális demokrácia és a jogállamiság témájában Kelet és Nyugat között "kölcsönös az értetlenség", a magyarok "hagyományos és közvetlen nyelvet" beszélnek, míg "Nyugaton posztnemzetiként, posztkeresztényként értelmezik magukat, és ezt liberálisnak és jogállaminak nevezik".

Mi nem akarunk ilyet. Mi nemzeti és keresztény identitásunkat akarjuk.

Putyin nem az ördög, csak erőssé tette az országát

Vlagyimir Putyinhoz fűződő viszonyáról azt mondta: az orosz elnököt "ördögnek kell nevezni ahhoz, hogy valaki jó európainak számítson", pedig "ostobaság Putyint démonizálni". Tudomásul kell venni, hogy "ismét erőssé és a világpolitika szereplőjévé tette országát", de az EU nem érti meg, hogy Oroszországgal szemben "egyszerre kell erőt és együttműködési készséget mutatni".

Az európai Oroszország-politika "rossz, mert túl egyoldalú".

Németországhoz fűződő viszonyáról azt mondta, hogy mindig is tisztelettel viszonyult a mindenkori kancellárhoz, "akkor is, ha ezt jelenleg nem viszonozzák". Azonban Angela Merkelnek így is "valamennyien sokat köszönhetünk", mert "megakadályozott törekvéseket, amelyek Európát gazdaságilag tönkretették volna", ő kötelezte a "hanyag" EU-országokat "házi feladataik" elvégzésére - mondta a kormányfő.

A gyenge ellenzék frusztrálja a baloldali újságírókat

A Soros-kampánnyal kapcsolatban hazugságnak nevezte a lap felvetését, miszerint rájátszanak az antiszemita ellenérzésekre, szerinte az európai baloldali erők taktikájának része, hogy "antiszemitaként hurcoljanak meg" jobboldali politikusokat. Magyarországon a zéró tolerancia elve érvényesül az antiszemitizmussal szemben. Zsidóként "órákat lehet kipával sétálni Budapesten anélkül, hogy háborgatnák. Hol lehetséges ez még Európában?"

A média helyzetével kapcsolatos kérdésre azt mondta:

semmi nem akadályozza a kormánnyal szemben kritikus újságírók munkáját,

és legalább ugyanannyi média van a kormány ellen, mint mellette. A gond az, hogy "gyenge az ellenzék, és ez frusztrálja a baloldali újságírókat".

Az Állami Számvevőszék vizsgálatairól azt mondta: a választási küzdelem finanszírozásában gondatlanul eljáró pártoknak számolniuk kell a jogi következményekkel, és ő a Fidesz elnökeként mindig is ügyelt a törvényes gazdálkodásra.

"Ma még sokan megmosolyognak, amikor azt mondom, hogy Németország és a visegrádi államok lesznek Európa döntő gazdasági tengelye", pedig "2030-tól Németországgal közösen finanszírozzuk az EU költségvetését" - mondta.