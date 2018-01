Nem került előzetesbe, hazaengedték az Újlak utcai gyilkosság gyanúsítottját

Az öt nappal korábban a rákoskeresztúri Újlak utcában elkövetett gyilkosság késztethette arra, hogy ugyanebben az utcában megölje volt barátnőjét egy 17 éves fiú. A Bors és a Blikk is azt írja, hogy a fiú hazamehetett családjához ugyanis, bár beismerő vallomást tett, házi őrizetbe helyezték. A végzés nem jogerős, az ügyészség fellebbezett.

A XVII. kerületi utca egyik házának hatodik emeletén a 17 éves W. Dávid egy késsel várta a lépcsőházban a lányt. Amikor a 19 éves S. Fanni hazaért, a fiú hátulról leütötte a folyosón, egy késsel átvágta a torkát, majd elmenekült. Fanni testét egy 12 éves gyerek fedezte fel - írta a Bors.

Fotó: Mihádák Zoltán Bűnügyi helyszínelők január 13-án Rákoskeresztúron, az Újlak utcában

Fanni és Dávid egy is­kolába jártak, ott ismerkedtek meg, kapcsolatukból pedig szerelem lett. A Bors szerint Fanni szakított vele, Dávid azonban képtelen volt fel­dolgozni ezt, többször is zaklatta a lányt, fenyegette is. A gyilkosság előtt még azt is megmondta a lánynak, hogyha nem kezdik újra a kapcsolatot, úgy fogja vé­gezni, mint múlt hétfőn az a másik lány az utcából, akit szintén a volt barátja gyilkolt meg.

A fiú ügyvédje, Dr. Hegedű András a Borsnak elmondta, hogy "a férfi beismerte tettét, azonban magyarázatot nem tud adni tetteire".Orvosszakértői vizsgálatok következnek az ügyben az ügyvéd szerint.