Freedom House: Magyarország a legkevésbé demokratikus uniós ország

Az EU legkevésbé demokratikus országa Magyarország – erre a megállapításra jutott a Freedom House elemzése, írja a Hvg.hu.

A 100 pontos skálán Magyarország 72 pontot kapott, ami az uniós országok közül a legrosszabb, még az utánunk következő, második legrosszabb Bulgária is elérte a 80 pontot. Románia 84, Lengyelország 85, Horvátország 86, Szlovákia 89, Csehország és Szlovénia 93, Ausztria 94 ponton áll, szedte össze a lap a régiós országokat. Az EU 28 tagállamából 16 is 90 pont fölött áll, ők tehát a világ legdemokratikusabb országai közé tartoznak.

A világon két ország ért el 100 pontot ezen a listán, Finnország és Svédország. De Kanada és Hollandia is 99 pontot kapott. A legrosszabb besorolást Dél-Szudán kapta, 2 ponttal.

A Freedom House elemzésében külön is írnak Magyarországról, egyszer Törökországgal, egyszer Lengyelországgal állítva párba hazánkat. Azt írják, lehetett volna sikertörténetről is beszélni a demokráciát tekintve, de mostanra mégis autoriter rendszer felé halad az ország. Ahogy Lengyelországban, nálunk is a populista vezetők megerősítették hatalmukat, akik szisztematikusan leépítik a demokráciát, ráadásul törvényi szinten támadják a civileket.

Kovács Zoltán kormányszóvivő a hírre úgy reagált, ismerve a szervezet finanszírozási hátterét, teljesen nyilvánvaló, hogy egy újabb Soros-szervezet intézett nyílt támadást Magyarország ellen, a jelentés pedig politikailag motivált és elfogult.

a Freedom House módszertana, eljárása politikailag motivált. Az értékelés is politikai, az Soros Györgyhöz, illetve azokhoz a liberális körökhöz kötődik, amelyekkel ideológiai és politikai értelemben vitában áll Magyarország

- közölte Kovács.